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Россия планирует создать буксир для уборки космического мусора

Россия планирует создать буксир для уборки космического мусора

Национальная техническая инициатива «Аэронет»собирается заказать и выделить средства на создание отечественного буксира, который сможет убирать космический мусор.

Приступить к разработке и созданию проекта планируют уже в этом году, рассчитывается привлеч около 75 тыс долларов, которых должно хватить на создание трех версий аппарата.

Стоить отметить что в мире таких проектов не много, и из-за лидерства нашей страны в производстве электро-реактивных двигателей, который планируется использовать в данном аппарате, этот проект имеет большие шансы войти в число первых подобных аппаратов.

По предварительным расчетам буксир сможет осуществлять транспортировку спутников и космического мусора на высоте до 1,5 тыс км, при этом его вес составит всего 80 кг.

Теги: Космический мусор, Буксир
21 май 2020 /
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