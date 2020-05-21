Можно ли определить пол динозавра по его костям?

Время от времени палеонтологи, которые изучают окаменелые останки древних животных и растений, открывают новые виды динозавров. Изучая их кости, ученые могут с большой точностью определить, как они выглядели и чем питались. Но, изучая строение костей, они практически не могут могут назвать точный пол обнаруженной особи, потому что они попросту не знают, чем отличались самцы от самок — половые органы до наших дней не сохраняются. Ранее пол некоторых динозавров определяли по размерам костей, однако новое исследование, проведенное международной группой палеонтологов, доказывает, что такой метод выявления самцов и самок выдает неправильные результаты.

Что такое диморфизм полов?

Различия между самками и самцами одного вида принято называть половыми диморфизмами. Ярким примером этого явления можно считать наличие пышной гривы у самцов львов и отсутствие «роскошной шевелюры» у львиц. Также можно взглянуть на павлинов — самцы имеют очень яркое оперение, тогда как самки не обладают такой красотой.

У львов на голове роскошная шевелюра — этим они и отличаются от самок

Иногда бывает наоборот, когда отличительные половые признаки ярче выражены у самок. Так называемый обратный половой диморфизм можно наблюдать у самых маленьких птиц в мире — колибри. Прогуливаясь по просторам Северной и Южной Америки или смотря документальный фильм сидя на диване, можно заметить, что некоторые особи намного крупнее других. Так вот, крупными телами обладают самки, а размеры самцов могут составлять всего 5 сантиметров.

Исходя из написанного выше, можно предположить, что слева — самка колибри

Половые отличия у динозавров

В 1992 году палеонтолог Кеннет Карпентер (Kenneth Carpenter) объявил, что нашел признаки обратного полового диморфизма у тираннозавров, которые считаются едва ли не самыми известными динозаврами в мире. В своей научной работе «Variation in Tyrannosaurus rex / Dinosaur Systematics: Approaches and Perspectives» он сделал вывод, что самки тираннозавров были крупнее самцов. Свое предположение он выдвинул после того, как осмотрел останки 25 особей древних хищников.

Примерно так были изображены самки и самцы тираннозавров в фильме Стивена Спилберга «Парк юрского периода»

Публика быстро освоила эту информацию — заявление о том, что самки тираннозавров были крупнее самцов, до сих пор можно встретить на сайтах с «интересными фактами». Однако, недавно группа ученых из Великобритании, США и Канады, почти разрушили этот миф. В рамках своей научной работы они решили выяснить, могут ли признаки полового различия сохраниться на ископаемых останках.

Современные динозавры

В качестве объектов исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале PreeJ, они взяли 106 черепов гавиалов, предоставленные разными музеями мира. Гавиалами принято называть особый вид крокодилов с длинными, заостренными носами. Их далекие предки существовали миллионы лет назад, во времена динозавров, поэтому неудивительно, что у нынешних гавиалов есть много общих черт с древними хищниками.

Как и динозавры, гавиалы являются крупными пресмыкающимися, которые откладывают яйца. У них наблюдается половой диморфизм — на носу самцов есть заметная «шишка», состоящая из мягких тканей и поддерживаемая небольшими косточками в области ноздрей. Изучая сотни окаменелых останков, ученые с трудом могли определить пол пресмыкающихся, даже при наличии такой явной подсказки, как костные структуры на носу. Если отличительные особенности пресмыкающихся были уничтожены со временем, отличить самцов древних хищников от самок просто невозможно.

Трудности изучения динозавров

Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что определить пол динозавров по их костям невозможно. Во-первых, у самцов и самок древних гигантов не было отличительных признаков вроде наростов на носу — по крайней мере у тираннозавров ничего подобного обнаружено не было. Во-вторых, предположение о разных размерах тела у тираннозавров противоположных полов было сделано на основе данных, полученных при изучении костей 25 особей. А это, по мнению ученых, слишком маленькая выборка для выдвижения таких громких заявлений как «самки тираннозавров были крупнее самцов».

Возможно, метод определения пола динозавров по костям будет изобретен, когда палеонтологам удастся обнаружить останки хотя бы пары сотен особей. Но даже в этом случае он будет применим только к некоторым видам динозавров, а не всем. Например, в будущем ученые могут обнаружить на останках самцов тираннозавров костяные отростки, наличие которых будет отличать их от самок. Но настанут ли такие времена, неизвестно — со временем кости динозавров могут быть уничтожены движущимися под землей тектоническими плитами или под воздействием других факторов.

А на данный момент нам остается довольствоваться открытием новых видов динозавров, особи которых обычно обнаруживаются в единственном экземпляре. Взять, к примеру, раскопанного в Таиланде динозавра Vayuraptor nongbualamphuensis, длина тела которого составляла 4,5 метров, а лапы были похожи на куриные. Рекомендую прямо сейчас прочитать материал об этом необычном хищнике — в статье также объясняется, почему динозавры почти не водились на территории России.

Палеонтолог Кеннет Карпентер (Kenneth Carpenter) уверен, что пол динозавров можно определить по их костям, но так ли это?