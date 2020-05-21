ТОП 10 синдромов человека, которые ставят ученых в тупик

Помимо аутизма, депрессии и шизофрении у человека могут встречаться самые различные состояния и синдромы. Например, некоторые жители Японии страдают так называемым «парижским синдромом» — они чувствуют тревогу при виде французов. Стокгольмский синдром вообще не признают психическим заболеванием, хотя состояние, когда жертва чувствует к своему похитителю симпатию и даже ставит себя на его место, явно нельзя назвать нормальным. В зависимости от возраста, наследственных предрасположенностей и даже национального признака у людей выделяют множество синдромов, из которых не все попадают под медицинскую классификацию. Разберем самые интересные из них.

Синдром Диогена

Люди в таком состоянии отличаются пренебрежением к себе, они испытывают апатию и социально замкнуты. При этом у них часто отсутствует чувство стыда, поэтому из таких людей получаются патологические накопители. Чем больше человек изолирует себя от общества, тем больше хлама накапливается у него дома, а у кого-то даже начинается меняться внешность из-за пренебрежением элементарной гигиеной. Причем не всегда такие люди являются нищими — иногда синдром Диогена встречается и у состоятельных мужчин и женщин, которые испытывают страх перед тратой денег. Они не хотят покупать что-то новое и поэтому не выбрасывают старое.

Комната человека с синдромом Диогена

Медики пришли к выводу, что это синдром возникает из-за нарушений в работе передней части поясной извилины и островковой доли головного мозг а. Как правило, именно эти части отвечают за принятие решений человеком. Часто заболевание протекает на фоне сильной депрессии и слабоумия. Встречается в основном у пожилых людей, его распространенность в мире составляет около 3%. Лекарственные препараты могут снять некоторые признаки синдрома, однако полное выздоровление возможно только при активной социальной работе.

Синдром Дориана Грея

Это состояние получило название в честь главного героя романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Соответственно, признаки у пациентов такие же, как у него — панический страх перед старением. Поэтому люди в таком состоянии скупают множество косметических средств и делают себе различные пластические операции, которые позволяют им выглядеть моложе. Иногда компенсируют старение покупкой модной молодежной одежды, даже если она им не подходит.

Несмотря на то, что для синдрома Дориана Грея характерен нарциссизм и любовь к себе, в некоторых случаях это состояние может быть опасным, так как малейшие нарушения внешности могут привести к депрессии человека и даже к попыткам самоубийства. Чаще всего это состояние встречается у публичных людей, актеров и музыкантов, для кого важен свой физический облик.

Синдром Стендаля

Один из самых необычных синдромов характеризуется возникновением галлюцинаций при знакомстве с произведениями искусства в музеях и картинных галереях. Он также может появиться у человека при излишней впечатлительности — например, если он увидел необычное природное явление, животное или очень красивого человека. Среди признаков синдрома Стендаля наблюдаются не только галлюцинации, но и обмороки, истерия, деструктивное поведение, потеря ориентации в пространстве. Также у таких людей начинает сильно биться сердце и на этом фоне возникает тахикардия.

Впервые синдром Стендаля был описан в 1979 году у туристов, посетивших Флоренцию. Некоторые из них, находясь в музеях и картинных галереях, внезапно пытались сорвать картину или разрушить экспонат. Он встречается очень редко, однако на всякий случай сотрудники музеев во Флоренции проинструктированы, как работать с такими людьми.

Синдром Мебиуса

В отличие от предыдущих описанных состояний, этот синдром можно увидеть сразу, поскольку у человека отсутствует какая-либо мимика лица. Это врожденная аномалия, которая возникает из-за неправильного развития нескольких черепно-мозг овых нервов и паралича лицевого нерва. Поэтому кажется, будто люди с синдромом Мебиуса постоянно носят маску: они не могут улыбнуться или сделать недовольную гримасу. Также таким людям бывает сложно глотать.

Впервые синдром был описан немецким невропатологом Паулем Мебиусом в 1892 году. По его исследованиям, данный синдром встречается у 10 детей из одного миллиона. Поскольку состояние не слишком распространено, медики не могут до конца изучить его и добиться полного выздоровления. Тем не менее на ранних этапах за счет терапии и лекарственных препаратов удается уменьшить признаки болезни. Кстати, люди с синдромом Мебиуса чаще всего не страдают умственными отклонениями, они становятся врачами и даже учеными и ведут привычный большинству образ жизни.

Синдром Аспергера

Еще одно малоизученное состояние, при котором человек становится замкнутым и не умеет распознавать чужие эмоции. Он начинает испытывать трудности при взаимодействии с другими людьми, ему не хочется лишний раз общаться. Такой человек как правило, сосредоточен на собственных интересах и часто бывает зациклен на какой-то одной задаче. Синдром не является болезнью или каким-либо серьезным отклонением, поэтому многие исследователи утверждают, что этот синдром не стоит рассматривать как расстройство, а отнести его к индивидуальным особенностям человека.

До сих пор не найдено биохимических, гормональных или генетических маркеров, однозначно сопровождающих это состояние. Не выявить его и при сканировании головного мозг а. А в качестве лечения ученые предлагают социальную терапию, направленную на расширение круга общения с другими людьми.

В то же время за счет внимания к деталям, целеустремленности и скрупулезности из таких детей часто получаются гении своего дела.

Синдром саванта

Если смотрели фильм «Человек дождя», то вы знаете, на что способны люди в таком состоянии. Такие люди могут обладать феноменальной память ю, у них появляются способности к музыке, изобразительному искусству, архитектуре и точным наукам. Например, человек с синдромом саванта может рассказать наизусть целую книгу или назвать день недели, на который выпадет 20 мая 2050 года. Как правило, таких людей называют «компьютерами» за счет их невероятных способностей к вычислениям.

Но не все так радужно, как хотелось бы. Синдром саванта появляется не просто так: обычно он встречается у больных аутизмом и другими психическими заболеваниями, а также вследствие сильных черепно-мозг овых травм. Поэтому у таких людей часто плохо развиты остальные навыки и они считаются умственно отсталыми.

Парижский синдром

В начале статьи многие наверняка не поверили, что есть такое состояние, как боязнь французов. Тем не менее парижский синдром действительно был выявлен в 80-х годах прошлого века японским психиатром, который работал в то время во Франции. Он заметил, что некоторые туристы из Японии при нахождении в Париже начинают вести себя неадекватно, испытывают культурный шок от поведения местных жителей и страдают от неоправданных ожиданий. В результате у японцев появляются галлюцинации, иллюзии преследования, тревога и даже тошнота и тахикардия. То же самое было замечено у некоторых китайских туристов.

Почему это происходит? Дело в том, что многие японцы знакомы с Парижем только по книгам и романтическим фильмам. А когда они оказываются в этом городе сами, то видят, что не все французы так красивы и изящны, интеллигентов там не больше, чем в любой другой стране. Для дисциплинированных японцев это становится настоящим шоком. Поэтому в посольствах Японии круглосуточно работает горячая линия помощи людям, страдающим от парижского синдрома.

Стокгольмский синдром

Казалось бы, как человек может симпатизировать своему похитителю? Тем не менее такие случаи действительно встречаются. Свое название синдром получил после захвата заложников в банке в Стокгольме в 1976 году. Тогда преступник Ян Эрик Улссон удерживал заложников шесть дней и добился освобождения своего бывшего сокамерника Кларка Улофссона, который также пришел «помогать» ему в банк. В результате грамотной спецоперации полиции все заложники в конечном счете были освобождены. При этом большинство заявили, что боялись они не преступников, которые хотели ограбить банк, а саму полицию.

Думаете, на этом все закончилось? А вот и нет. Сообщник Кларк Улофссон при помощи показаний свидетелей в банке смог доказать, что он вовсе не помогал преступнику, а, наоборот, пытался освободить заложников. Суд оправдал его по всем пунктам и отпустил на свободу. Главного грабителя приговорили к 10 годам тюремного заключения, но в тюрьме он продолжал переписываться с некоторыми жертвами, получая от них восторженные отзывы.

Позже ФБР исследовало этот синдром и заключило, что из 1200 попыток захвата заложников в 8% случаев действительно наблюдался стокгольмский синдром. Исследователи пришли к выводу, что иногда взаимная симпатия между жертвой и захватчиком снижает риск гибели заложников и повышает шансы заложников на освобождение.

Синдром Котара

Это одно из самых странных психических расстройств, еще более загадочное, чем синдром Туретта. Люди с синдромом Котара объявляют себя мертвыми, потерявшими кровь или внутренние органы. Поэтому это состояние часто называют синдромом гуляющего мертвеца.

Пациенты с синдромом Котара, как правило, асоциальны, находятся в постоянной депрессии и обладают суицидальными наклонностями. Неврологи считают этот синдром признаком начинающейся шизофрении. Они предполагают, что возникновение этого синдрома связано с разрывами между областями мозг а, которые отвечают за распознавание лиц, и областями, которые связывают эмоции с этим распознаванием. Из-за того, что состояние встречается крайне редко, оно мало изучено, и нет способов его 100% лечения.

Синдром менеджера

«Вас много, а я одна!»

А вот это состояние, пожалуй, является одним из самых распространенных на сегодняшний день, и наверняка встречалось у многих читателей в нашем Telegram-чате. Синдром менеджера возникает на фоне хронического стресса и ведет к истощению не только физических, но и эмоциональных ресурсов человека. Чаще всего к нему приводит выполнение непосильных задач, большая ответственность и эмоциональное напряжение. Все это вместе приводит к хроническому стрессу.

Как такового понятия «синдром менеджера» нет в международной классификацией болезней. Для его лечения применяют в основном препараты, которые помогают справиться со стрессом. В отдельных случаях назначаются сильные успокоительные. Однако здесь чаще нужно бороться не с признаками и симптомами, а с самой причиной — например, поговорить с начальством или сменить работу на более спокойную.

Это лишь некоторые из синдромов, которые встречаются у людей. Всех их объединяет две вещи: ученые не могут прийти к единому мнению, почему они возникают, и в большинстве случаев не существует их 100% лечения. Поскольку многие синдромы редко удается наблюдать, изучить их не представляется возможным.

Многие синдромы не до конца изучены, и их невозможно вылечить