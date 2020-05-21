Как снимают карантин в разных странах?

Согласитесь, карантин не может длиться вечно. Всего несколько месяцев прошло с момента объявления пандемии нового коронавируса, а мировая экономика уже столкнулась с невиданными прежде трудностями. Так, 1 мая 2020 года был опубликован доклад Федеральной антимонопольной службы США (FAS), посвященный эффекту, который COVID-19 оказал на мировую экономику. Согласно оценкам экспертов, вирус может сократить глобальный экономический рост на целых 2% в месяц, однако полное воздействие пандемии не будет известно до тех пор, пока все последствия не будут изучены. Тем не менее, кое-какие последствия пандемии и карантина можно увидеть уже сегодня: так как многие страны постепенно ослабляют карантинные меры, то на улицах городов, в парках, метро и торговых центрах устанавливают новые, технологичные девайсы.

Что происходит в мире?

Прежде чем приступить к обзору по-настоящему классных дезинфицирующих девайсов, напомню, что новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, на момент написания этой статьи было инфицировано почти пять миллионов человек по всему миру. При этом в разных странах события развиваются по-разному. Так, по состоянию на 20 мая Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных, опередив прежних «лидеров» – Испанию, Бразилию и Великобританию.

При этом, если внимательно посмотреть на статистику смертности в других странах, то окажется, что в России намного меньше смертей, чем в Германии. Разница в цифрах оказалась настолько существенна, что многие мировые СМИ поставили данные, предоставленные Москвой под сомнение, однако представители Минздрава уверяют, что данные, указанные в официальной статистике – правильные. Так или иначе, о том кто прав и почему мы с вами точно узнаем, но в будущем.

Сегодня, пока количество выявленных случаев COVID-19 в России приближается к 300 000, другие страны постепенно возвращаются к прежней жизни. Ну или почти прежней, так как все мы понимаем, что вряд ли мир будет именно таким, каким был до пандемии. Так как нашей стране выход из карантина только предстоит, нам явно не помешает посмотреть на то, как может измениться повседневная жизнь – какими будут поездки на общественном транспорте, как ходить на работу, как в конце-концов ходить в магазины и так далее и тому подобное.

Так как впервые вспышка нового коронвируса произошла в городе Ухань, Китай стал первой в мире страной по выходу из жесткого карантина. Так, еще в конце марта в интернете появились фото графии огромных дезинфицирующих ворот, установленных на улице при входах в офисы и торговые центры. Ниже представлена подборка фото графий из разных стран и мест, где довольно интересно снимают карантинные меры. Ну что, поехали?

Мир после коронавируса

Дезинфицирующие ворота на улице

Компания в Юго-Западном китайском городе Чунцин первой построила специальные дезинфицирующий туннель, чтобы опрыскивать сотрудников промышленного комплекса дезинфицирующим средством. Туннель оборудован инфракрасными детекторами, которые позволяют туннелю определить, когда человек заходит внутрь. Согласитесь, выглядит классно вопрос только в безопасности.

Офис после пандемии

На самом деле практически во всех странах мира сейчас происходит переоборудование офисов – по крайней мере это касается тех областей, которые работают во время чрезвычайных ситуаций. Многие офисы в России уже перешли на новый режим работы – те сотрудники, которые не могут работать из дома работают из отдельных помещений или же соблюдают дистанцию в 1,5 метра. В общем, сериалы про офисную жизнь теперь точно надо снимать по-другому – в масках и без общей столовой.

Школы после пандемии

Оказалось, подход, который применила Южная Корея действительно работает. И даже несмотря на то, что новые меры все больше делают школы похожими на тюрьму, в текущих обстоятельствах они оправданны. По крайней мере школы в Южной Корее и Китае сегодня работают, а ученики сдают экзамены в новых условиях – на расстоянии. Ну что ж, хотя бы списывать будет не так просто.

Как ездить в лифте?

Напомню, что прежде чем выйти из дома, следует надеть перчатки – так можно будет спокойнее нажимать на кнопку лифта. Более того, ходить по лестнице в некоторых случаях может быть намного полезнее. Так или иначе, необходимость соблюдать социальное дистанцирование даже в лифте придется еще какое-то время.

Как летать на самолете?

Недавно журналист CNN Вил Риплей подробно описал, на что теперь похожи международные перелеты. На видео и фото журналиста можно увидеть полупустой аэропорт в Японии, баночки для анализов, людей в защитных масках. Как отметил Риплей, самолет вылетел со 109 пассажирами на борту, это около 1/4 загруженности.

Как ездить на метро?

Поездки на метро в Италии сегодня выглядят так

Метро – одно из наиболее опасных для здоровья мест – во время пандемии, разум еется. Чтобы снизить риск распространения инфекции, метрополитены в разных странах мира вводят правила пользования этим видом транспорта. Главное из которых – необходимость соблюдения социальной дистанции. На самом деле выглядит все это вполне неплохо, по крайней мере поезда не ходят «битком».

Вот так сегодня ужинают жители Нидерландов. Очень уютно!