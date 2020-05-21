Безопасно ли купаться во время пандемии коронавируса?

Пандемия коронавируса, несомненно, положила конец летним планам, но есть и хорошие новост и: несмотря на то, что в нашей стране лето иногда бывает холодным, это не значит, что мы не будем купаться. Как выяснили ученые, купание в бассейне и море во время пандемии вполне безопасно, так как нет никаких данных о том, что вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, можно заразиться в хлорированной и морской воде. Выходит, даже несмотря на то, что к поездке до ближайшего бассейна или пляжа придется подготовиться (как минимум надеть защитную маску и перчатки), само купание безопасно? Рассказываем что нужно делать, чтобы не заразиться COVID-19 во время отдыха и почему купаться в пресной воде – плохая идея.

Может ли коронавирус распространяться в бассейне?

Так как мир постепенно выходит из карантина, а в северном полушарии приближается лето, многие страны открывают пляжи и бассейны и даже заявляют об открытии туристического сезона, как это недавно сделала Турция. В то же самое время путешественники задаются вопросом о безопасности поездок в целом и пребывании в общественных местах, например, на пляжах. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, нет никаких доказательств того, что коронавирус может распространяться через воду в бассейнах, гидромассажных ваннах, спа-салонах или водных игровых площадках.

Такого же мнения придерживается Эрнест Блатчли III, профессор из университета Пердью, который исследует, как хлор в плавательных бассейнах реагирует на жидкости человеческого организма, фармацевтические препараты и средства личной гигиены. Так как хлор эффективно инактивирует такие вирусы, как SARS-CoV-2, Блатчли считает, что пребывание в воде безопасно. С другой стороны, воздух в крытом бассейне представляет такой же риск распространения коронавируса, как и в других закрытых помещениях. На риск заразиться вода никак не повлияет, так что наиболее актуальной проблемой по мнению профессора, является загрязнение воздуха или поверхностей в помещениях бассейнов.

Тем временем результаты нового исследования Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) показали, что хлор, которым дезинфицируют большинство бассейнов, способствует гибели коронавируса. Дезинфекции прилегающих к бассейну мест с применением специализированных средств также достаточно, чтобы уничтожить вирус , пишут исследователи. Соответственно, заражение COVID-19 при контакте с поверхностями в бассейнах маловероятно.

Исследователи отмечают, что надлежащая эксплуатация и стандартное качественное техническое обслуживание бассейнов – залог здоровья его посетителей. Чтобы снизить риск заражения COVID-19, повышенное внимание следует уделить общим зонам вокруг бассейна. Также не стоит делиться с другими очками, трубками или другим плавательным снаряжением. Но главное – помнить о том, что на шкафчиках и плавательных принадлежностях потенциально могут сохраняться вирусные частицы, а значит мытье рук с мылом и водой остается наиболее эффективном методом предосторожности.

Таким образом, если ситуация с распространением коронавируса в нашей стране к лету улучшится, то не исключено, что многие бассейны вновь будут открыты. Но как насчет купания в море, озере или реке?

Безопасно ли купаться в море и загорать на пляже?

Как пишут исследователи CSIC, заражение COVID-19 в морской воде маловероятно, поскольку соль и объемы моря способствуют снижению вирусной нагрузки и ее инактивации. Таким образом, любые выделения, будь они от чихания или кашля, быстро растворятся в морской воде без какого-либо вреда для окружающих. Так что если вам повезло и вы окажетесь на море, тщательно мойте руки, соблюдайте меры социального дистанцирования и спокойно купайтесь!

Безопасно ли купаться в пресных водах?

А вот в пресных водах, как пишут испанские ученые, купаться не стоит. Так что поездки на речку и к ближайшему водоему стоит совершать только чтобы насладиться видом на воду. Все потому, что вирус способен выжить в пресной воде. Исследования других коронавирусов с характеристиками, аналогичными SARS-CoV-2 показали, что вирус некоторое время остается активным в естественной пресноводной среде. Также из доклада CSIC следует, что нельзя полностью исключить вероятность заражения во время купания в водоемах или пребывания на пляжах неподалеку от сточных вод, так как результаты анализов кала пациентов, инфицированных COVID-19, подтвердили наличие вируса.

В общем и целом, если купаться очень хочется и у вас есть выбор где именно это сделать, отдайте предпочтение морю или бассейну. А какие у вас планы на лето? Будете купаться?

Купаться во время пандемии можно и нужно. Рассказываем как!