Корабль викингов пролежал под землей 1 000 лет. Теперь его хотят достать.

Не каждый день археологам удается найти что-то действительно стоящее под землей, но на этот раз им улыбнулась удача и все мы стоим на пороге великого исторического открытия, которое позволит не только понять, что происходило тысячу лет назад на территории Норвегии, но, возможно, сделать и сопутствующие открытия. Все из-за того, что сейчас они нашли чудом сохранившуюся двадцатиметровую лодку. Судя по всему, она является гробницей кого-то из знати или великих воинов того времени. Но самое интересное в том, что, скорее всего, кроме захоронения внутри находятся рукописи, предметы быта и другие сокровища. А еще интереснее то, что по месту, где была обнаружена находка, уже не одну сотню лет ходят люди, даже не зная, что у них под ногами.

Как хоронили викингов

Одно время считалось, что викингов хоронили, положив в лодку, которая называлась драккар, и отправляли в последнее плавание. Многие думают так до сих пор и это не удивительно. Легенда действительно звучит красиво. Викинги были крайне необычными ребятами, значит и ритуалы у них должны быть не как у всех.

На самом деле, часть правды в этом есть. У них действительно была кремация, но проводилась она далеко не всегда и делалась она на суше, а знатных или просто богатых викингов действительно хоронили в лодках, но их не запускали в воду, а устраивали из них гробницы на суше.

Иногда археологи натыкаются на такие гробницы и делают интересные открытия. Впрочем, зачастую, все ограничивается извлечением содержимого такой гробницы. Целиком большой корабль извлекался из земли только в 1904 году, то есть больше ста лет назад. Сейчас готовится новая археологическая операция.

Легенда красивая, но это только миф. Викингов так не хоронили.

Ученые нашли гробницу викингов

Новое захоронение обнаружено в Норвегии. Самое интересное, что находка расположена ровно под сельскохозяйственными угодьями. Немного в стороне от этого места уже было обнаружено захоронение, но дальше археологи искать не стали, так как на соседних полях уже в течение нескольких сотен лет проводились сельскохозяйственные работы. Тогда было принято решение, что все уже испорчено, даже если под землей в принципе что-то было.

Позже один из фермеров обратился к геологам для проведения работ по осушению земли, но перед началом работ геологи проверили землю георадаром. В итоге, сказать, что они были в шоке — это ничего не сказать. В результате исследования они обнаружили под землей 20-метровый корабль. Они даже определили, что кораблю более 1000 лет.

С момента находки прошло уже два года, но только сейчас было принято решение и получено финансирование в размере полутора миллионов долларов на проведение работ. Они начнутся летом этого года и результатом станет извлечение корабля из его тысячелетнего подземного плена.

Скорее всего, кроме самого захоронения, там будут найдены настоящие археологические сокровища, вроде рукописей, драгоценностей и предметов быта того времени. Удивительным является тот факт, что корабль до сих пор не повредили, вспахивая землю в течение сотни лет. При том, что он находится всего в 50 сантиметрах от поверхности земли. То есть до него почти дотягивается плуг.

Как быстро гниет дерево

Как показывает практика, дерево в земле гниет не так сильно, как может показаться на первый взгляд. Для гниения ему нужна влажность и воздух. Под землей есть только один из этих компонентов. В итоге, гниение древесины замедляется. То, что ученые нашли именно лодку, означает, что древесина в ней не простая. Это является дополнительным фактором ее сохранности в течение такого долгого времени.

Тем не менее, грибки и прочие естественные разрушители делают свое дело, и ученые говорят, что тянуть нельзя и надо доставать лодку, как можно быстрее, пока она еще цела. Может показаться, что она пролежала там больше 1000 лет и за год с ней точно ничего не случится (или она уже частично разложилась), но ученые считают иначе. Впрочем, скорее всего, им просто хочется, как можно быстрее достать драгоценную историческую находку.

Как археологи достают свои находки

Так как все, с чем работают археологи, очень старое и хрупкое, для его извлечения из земли требуется долгая подготовительная работа. Даже если дело касается каменных находок, с ними все равно надо быть осторожными, не говоря уже о дереве и металле, которые подвержены естественному разложению.

Все работы ведутся очень медленно и осторожно. Когда на поверхности покажутся уже сами находки, их аккуратно очищают щетками и кисточками, чтобы случайно ничего не сломать.

Чаще всего, особенно во время больших работ, откапывается дополнительный объем земли вокруг, чтобы ученые имели доступ к находке со всех сторон. Так они могут одновременно работать над несколькими частями реликвии.

Позже устанавливаются дополнительные элементы для извлечения подъемным краном. Часто все работы сопровождаются постройкой павильона над местом работ. Особенно это актуально в условиях дождливого климат а. Так можно защитить находку от действия дождя и дать людям комфортные условия работы. Дополнительным плюсом будет более высокая скорость работ из-за того, что не придется прерываться из-за плохой погоды и можно будет работать в две смены. Скорее всего, такой подход будет выбран для извлечения найденного корабля викингов, который уже получил название ”Корабль Геллестада”.

На таких ладьях викинги уходили в плавание. Эти суда называли драккарами.