Вакцина против COVID-19: получены результаты первых испытаний на людях

Испытания первой экспериментальной вакцины против COVID-19, протестированной на людях, показали многообещающие результаты. И это очень хорошие новост и, учитывая текущую ситуацию с распространением нового коронавируса – на момент написания этой статьи в мире насчитывается почти пять миллионов инфицированных, а болезнь унесла жизни более 300 000 человек. коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19 за считанные месяцы изменил мир до неузнаваемости. Теперь, простой поход в магазин, как и любой выход из дома – самый настоящий квест, ведь нужно вымыть руки, надеть маску, очки, перчатки и грамотно все это снять и утилизировать по возвращении домой. Люди по всему миру сегодня ждут вакцину, чтобы вновь жить без страха за своих близких и за себя. Рассказываем что известно о новой экспериментальной вакцине.

Вакцина против коронавируса – что нужно знать ?

С тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса, прошло больше двух месяцев. Все это время ученые всего мира работают над изготовлением вакцины. Стоит ли говорить, что сама по себе работа над вакциной – сложнейшая задача. Так, исследователи до сих пор работают над изготовлением вакцины против родственников COVID-19, вирусов SARS (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС) и MERS (Ближневосточный респираторный синдром), вспышка которых произошла в 2003 и 2006 годах соотвественно. Но в этом одновременно есть свои плюсы – многие исследователи сосредоточились на разработке вакцины против COVID-19, основываясь на уже имеющихся данных (в результате изучения вспышек SARS и MERS).

Отмечу, что естественный хозяин коронавируса по-прежнему не установлен, а наиболее вероятными кандидатами являются летучие мыши. О причинах, по которым эти рукокрылые переносят множество опасных болезней читайте в статье моей коллеги Дарьи Елецкой.

Среди стран, которые заявили о работе над вакциной против коронавируса Германия, Россия, США, Китай и другие. Так, по оценкам ученых из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в нашей стране тестирование вакцины на людях начнется приблизительно через месяц, а сама вакцина будет готова в августе. разум еется, это – благоприятный прогноз развития событий, но сами исследователи (как и мы с вами) надеются, что все пройдет по плану.

Что известно о первой вакцине против COVID-19

Как пишет испанская El Pais, первая экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная американскими учеными в рекордно короткие сроки, успешно прошла испытания на людях. После первого испытания исследователи оценили вакцину как «безопасную и хорошо переносимую в целом». В качестве испытуемых выступили 45 здоровых добровольцев. Антитела к коронавирусу были обнаружены у восьми из них.

Прототип породил у первых восьми участников уровни нейтрализующих антител — защитных сил организма, которые связываются с вирусом и блокируют его способность заражать клетки — аналогичные антителам, обнаруженным в крови пациентов, которые победили болезнь. Пишут ученые в официальном пресс-релизе исследования.

Представители компании Moderna также сообщили, что их экспериментальная вакцина обеспечила «полную защиту» от размножения вируса в легких вакцинированных и затем инфицированных лабораторных мышей. Исследования проводились в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США. После этих первых испытаний на животных и 45 испытуемых, власти США санкционировали испытание второго этапа с 600 здоровыми добровольцами. Если все пойдет хорошо, в июне компания намерена приступить к третьей фазе – испытание вакцины на тысяче испытуемых, чтобы продемонстрировать ее безопасность и эффективность.

Как отмечают в ВОЗ, на сегодняшний день в списке экспериментальных вакцин против SARS-CoV-2 зарегистрировано 118. Восемь из них уже проходят испытания на людях. Однако специалисты предупреждают, что многообещающие предварительные результаты некоторых из них не гарантируют ни их эффективности, ни безопасности.

По мнению технического директора Modernа, испанского фармацевта Хуана Андреса, который ранее в марте предупреждал о том, что одной вакцины не достаточно для победы над COVID-19. Вопрос с вакцинами, особенно во время пандемии, заключается в том, сколько доз удается произвести. Сколько людей получат вакцину? Кто будет это решать и как? Напомню, что эта проблема была отлично проиллюстрирована в фильме Содерберга «Заражение»: решением проблемы распределения вакцины в фильме стала лотерея.

Ну а пока мы с вами (очень на это надеюсь) соблюдаем социальное дистанцирование и рекомендации ВОЗ, активная работа над вакциной против коронавируса продолжается. Так что мы должны пожелать ученым удачи и заботиться о себе и своих близких. Давайте не будем забывать о том, что каждый день тысячи врачей рискуют своими жизнями в «красных зонах» больниц по всей стране и поддержим их – еще немного посидим дома.

Всем нам сегодня остается надеяться, что вакцина против COVID-19 будет создана очень скоро