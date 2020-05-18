Как собака в машине влияет на стиль вождения

Одной из сильно недооценённых проблем на дорогах является проблема дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Каждый день миллионы людей садятся в свои автомобили и накручивают миллиарды километров по земному шару. А задумывались ли вы, сколько людей ежедневно погибают в ДТП? Обилие камер на дорогах загоняют водителей в рамки скоростного режима, и это даёт положительную динамику, сокращая ДТП на дорогах. Но, оказывается, есть более милый способ уменьшить лихачество на дорогах. Компания SEAT провела исследование, в котором рассмотрела, влияет ли наличие собаки в машине на стиль вождения.

Почему именно собаки? Здесь несколько факторов. Во-первых, собаки гораздо чаще путешествуют со своими хозяевами, чем другие питомцы. Во-вторых, собака — не просто питомец, это друг.

В исследовании SEAT приняли участие люди всех возрастов. Как заявляет компания, больше половины водителей признаются, что водят осторожнее, когда едут со своими питомцами. И дело не только в скоростном режиме, основной причиной является «списывание» мелких огрех на дороге благодаря четвероногим друзьям. По сути, собака в машине становится антистрессом. Интереснее всего, что лучше всех собаки дисциплинируют молодёжь — 69 водителей из 100 в возрасте от 18 до 24 лет.

А вот на пожилых людей собаки так не влияют — только 42 человека из 100 в возрасте от 55 лет признались, что более осторожны при езде с домашним питомцем. Но это не та история, когда седина в бороду — бес в ребро, просто старшее поколение никуда не спешит изначально и априори более сдержано. Но сам факт, что динамика стремится к половине водителей, радует SEAT. Кстати, на результаты опроса значительно влияла окружающая среда. Около 70% опрошенных жили в городах.

Почему собаки так влияют на людей?

Корни взаимоотношений человека и собаки уходят в века, и можно перечислять бесчисленное множество примеров в истории. Наверное, проще всего будет объяснить на примере канистерапии.

Есть в мире люди, которые немного не такие, как мы. Им сложнее адаптироваться, особенно в маленьком возрасте. И в 50-е годы 20 века была придумана анимал-терапия. Она применяет и других животных, например, лошадей. Верховая езда требует держать равновесие и посадку, что помогает в лечении детей с ДЦП. Но содержание тех же лошадей обходится дорого, потому пришлось искать альтернативные пути, и выбрали собак. Собаки не смотрят на ваши изъяны, им важны любовь и ваше отношение. Неудивительно, что при таких взаимоотношениях водители меньше лихачат.

Зачем это исследование? В какой-то степени оно просто познавательное, но корни у него достаточно серьёзные. По статистике за 2019 год на дорогах России погибли 16,9 тыс. человек, а пострадали порядка 210,8 тыс. человек. Если разделить на 365 дней, то усреднённо погибает 46 человек в сутки и попадает в больницу 578 человек. Это весомый повод задуматься о мерах снижения такой динамики.

С одной стороны, исследование SEAT можно было закончить выводом: если ты едешь в машине с собакой, то ты, скорее всего, будешь водить аккуратнее, чем обычно; но любой исследование — это прежде всего данные и пища для размышления. Получается, если рядом с вами едет собака, то вы сознательнее, а чем вы сознательнее, тем лучше водите автомобиль.

Антистресс в деле!

На мой взгляд, исследование SEAT — это способ улучшить ситуацию без жёстких мер, один из возможных вариантов снижения уровня ДТП без применения кнута. Ведь сейчас принцип прост: нарушил — заплатишь. И кого-то это дисциплинирует, а кто-то ищет способ обойти штраф. А если попробовать иначе? Например, за отсутствие штрафов, инцидентов на дороге и превышение скорости создать льготы за сознательное поведение. Тогда человек не будет пытаться скрыться, а наоборот будет соблюдать правила на публику, чтобы в кой-то веке получить не по шапке, а «премию» за хорошее вождение.

Мне интересно, а что считаете более эффективным лично вы: кнут или пряник? Если бы за сознательное вождение вам, например, давали весомую скидку на платных парковках, снижали бы транспортные налоги, для вас это стало бы стимулом водить машину аккуратно и меньше нарушать? Поделитесь мнением в комментариях или в нашем телеграм-чате.

Мы поговорим не о таком кардинальном случае