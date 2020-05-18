NASA разработало правила по освоению Луны — страны смогут устанавливать там свои границы

За всю историю существования Земли люди постоянно участвовали в драках друг с другом за территории. Даже пещерный человек не хотел никого подпускать к своему месту обитания, чего уж говорить про более поздние времена, когда люди начали развязывать масштабные войны с множеством погибших как с одной, так и с другой стороны. Территориальные конфликты продолжаются до сих пор, и в некоторых случаях даже приводят к военным действиям (в основном на Ближнем Востоке). Скорее всего, они никогда не закончатся — обязательно найдется тот, кто будет претендовать на место другого. Но если на Земле еще все понятно (у государств есть границы и они регулируются законодательными актами), то как с этим обстоят дела в космос е?

Что регулирует Договор о космос

Еще в 1967 году был создан специальный документ — «Договор о космос е». Этот договор, подписанный в 1967 году, был составлен Организацией Объединенных Наций и сегодня остается «конституцией» космического пространства. Его подписали и сделали официальным (ратифицировали) 105 стран по всему миру. Однако в космос е нет «космической полиции» и сторонних наблюдателей, значит практически исполнить его нельзя. Поэтому страна, отдельное лицо или компания могут просто игнорировать договор, если пожелают. Последствия невыполнения могут включать санкции, но по большей части просто негодование и неуважение со стороны международной арены.

Однако интересно, что за 50 лет своего существования этот договор ни разу не был нарушен. Хотя практические проблемы появлялись, их всегда удавалось разрешить по условиям «Договора о космос е», никоим образом его не нарушая.

Тем не менее в наше время этот договор несколько устарел. Многие частные компании используют это и даже предлагают участки (!) на небесных телах типа Луны. Технически частные компании вроде SpaceX или отдельные лица могут эти территории присваивать. Они ведь не страны. И многие моменты по-прежнему остаются спорными и не отражены в данном договоре. Поэтому NASA разработало международные правила по освоению Луны: в соответствии с новым документом страны смогут не только добывать ресурсы на спутнике Земли, но и даже устанавливать границы собственных территорий.

Правила освоения Луны от NASA

«Соглашения Artemis» (Artemis Accords) представляют собой набор стандартов и правил по исследованию Луны. В NASA считают, что они станут дополнением к существующему «Договору о космос е».

Ниже — основные нововведения, которые предлагают США.

Страны могут добывать и использовать ресурсы Луны. Это также касается Марса, астероидов и других объектов;Обязательная регистрация всех кораблей, которые страны используют на Луне;Обмен научными данными с другими странами;Появление «безопасных зон» — это будут границы стран на Луне. Другие страны должны будут уважать эти границы и не вторгаться без разрешения;Утилизация неиспользуемых или отработанных космических аппаратов, чтобы не образовывать космический мусор;Страны должны публично объявлять о своих миссиях и действовать только в мирных целях;Не вторгаться в места на Луне, которые имеют историческую ценность (например, первое место высадки людей).

Некоторые положения новых правил ссылаются на уже существующий договор. Например, один из важнейших пунктов договора заключается в том, что космическое пространство должно использоваться для «мирных целей» — оружие массового уничтожения в космос е использовать нельзя. Однако пункт о создании «безопасных зон» все же противоречит «Договору о космос е». В соответствии с документом, небесная территория (Луна или Марс, например) не подлежит «национальном присвоению». Другими словами, ни одна страна не может претендовать на нее. NASA же хочет, чтобы страны, которые подписали соглашение, уважали границы, которые создадут на Луне другие государства. И первыми их, скорее всего, возведут именно американцы.

Американские астронавты добывают ресурсы на Луне. Проект NASA

Такой документ действительно нужен, однако вряд ли его стоит принимать именно так, говорят в нашем Telegram-чате. По сути NASA выдвинуло свои требования в виде сбора правил, а другие страны, мол, могут либо подписывать их, либо нет. В данном случае очень важны международные переговоры, которые в США, похоже, хотят избежать. Свое недовольством этим уже высказал глава «Роскосмос а» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что госкорпорация готова к переговорам, но документ необходимо разрабатывать совместно.

Чем опасно освоение космос а?

Понятно, почему NASA хочет пролоббировать этот сборник правил. Во-первых, именно американское космическое агенство планирует первым вернуть человека на Луну уже через 2 года — в 2024 году. Вряд ли кто-то сможет сделать это первее, поэтому NASA пользуется своим правом «первопроходца». А в апреле Дональд Трамп уже подписал указ о добыче ресурсов на Луне, чем вызвал недовольство общественности в связи с нарушением «Договора о космос е». Новые положения помогут урегулировать этот вопрос.



Освоение космос а, как и большинство других крупных событий в истории человечества, станет шагом к империализму, колониализму и общему эгоизму Земли по отношению к другим планетам. Если освоение космос а будет продолжать оставаться неподконтрольным какой-либо системе, то краха не избежать. К тому же безрассудное освоение космос а заставляет людей бездумно использовать это пространство, загрязняя его, — считает астробиолог Моника Видаури.

А несколько лет назад китайский спутник выбросил в атмосферу тонны космического мусора, потом Индия уничтожила свой собственный спутник и отправила еще больше мусора на нашу околоземную орбиту. Поможет ли новый документ избежать этого? Не думаю. Если уж «Договор о космос е» их не остановил, пачка новых бумаг вряд ли что-то изменит.

Проект космического города на Луне от SpaceX