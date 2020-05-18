Где находится Море дьявола и что это такое

Ух как же мы любим мистику и всякие непонятные происшествия. Я говорю совершенно без иронии, так как именно все неизведанное будоражит умы и заставляет нас немного пофантазировать и даже поверить в какие-то чудеса. Пусть ученые расскажут нам, что все неизведанное можно объяснить с точки зрения науки, но мы все равно будем обсуждать, как такое могло произойти. Мест, в которых происходит неведомая ерунда, в мире много, но самым известным является Бермудский треугольник. Не будем в очередной раз его трогать, ведь в мире есть и другие зоны, одно название которых уже звучит куда более зловеще. Например, Море дьявола! Как вам такое?

Море дьявола и Бермудский треугольник

Почему именно Бермудский треугольник стал так знаменит среди людей, которые любят все мистическое? Да просто из-за того, что его сильно ”раскручивали” в массовой культуре. Про него снимали фильмы (в том числе документальные), рассказывали истории, а еще он находится на территории США, что автоматически играет ему на руку. Ведь в этой стране очень любят все мистическое. А еще там находится Голливуд, который найдет, как вынести из этой легенды коммерческую выгоду, сняв пару фильмов.

Я уже рассказывал, как на территории Бермудского треугольника погибали корабли, а еще пропало целое звено боевых самолетов плюс еще самолет-спасатель, который отправился на их поиски. Все это интересно, но есть и другие мистические места на нашей планете. Я готовлю ряд материалов, в которых расскажу о них всех, но именно сейчас мы поговорим о Море дьявола, которое расположено в Тихом океане. Из названия уже понятно, что с этим местом что-то не так.

Где находится Море дьявола

Море с таким пугающим названием находится недалеко от берегов Токио. На самом деле это название не является географическим. Так его прозвали японские рыбаки. Еще это место называют Треугольник дьявола, Треугольник дракона, Тихоокеанский треугольник или Драконов треугольник.

Вот так выглядит Треугольник дьявола (Море дьявола).

Так называют воды Тихого океана вокруг острова Миякедзима (128 км к югу от Токио). Остров этот находится в Филиппинском море. Моряки побаиваются этого места из-за того, что там, как и в Бермудском треугольнике, исчезают корабли. Многие утверждают, что там водятся корабли-призраки, а некоторые даже уверяют, что видели там НЛО . Конечно, не такое НЛО , как недавно сбитое в Бразилии, но факт остается фактом — люди так говорят.

Сложно сказать, почему именно японские корабли больше всего страдают в этом регионе, но, скорее всего, это связано только с интенсивностью движения. Просто в этом месте больше именно японских судов, особенно рыбацких.

Сколько пропадает кораблей в Море дьявола

Точное количество пропавших в этом месте кораблей назвать сложно и цифры постоянно разнятся. Впрочем, известно, что речь идет более чем о сотне судов. Только в 1981 году всего за одну неделю в этом мистическом месте пропало целых 6 судов. При таких цифрах надо еще подумать, что опаснее — Море дьявола или Бермудский треугольник.

Как обычно, чтобы выяснить причину крушений, к делу подключились ученые, которые заявили, что исчезновение судов не являются ничем сверхъестественным и имеют научное объяснение в каждом конкретном случае.

Чем опасен Треугольник дьявола

Данный участок моря является очень активным с климат ической точки зрения. Именно тут формируются многие тропические циклоны. Так же в районе острова Миякедзима они не только формируются, но и проходят, сформировавшись в другом месте. Скорость воздушных потоков в этой части океана достигает 25-30 метров в секунду. Это очень много и далеко не все корабли смогут этому противостоять. Согласно данным метеорологических служб, за год в этом регионе может формироваться до 50 тайфунов разной силы.

Такие условия в первую очередь опасны для небольших судов, которые страдают от сильного ветра и проблем с навигацией куда больше, чем крупные торговые, пассажирские и военные корабли. Возможно, именно поэтому легенды ходят в основном именно среди рыбаков.

Дно Тихого океана сильно изрезано стыками тектонических плит и имеет несколько очагов вулканической активности. Все они также могут создавать проблемы для кораблей. В первую очередь из-за того, что вода во время подводного извержения ведет себя очень нестабильно и может или сильно бурлить, или даже кипеть.

Действия вулканов могут не только переворачивать корабли, которые неожиданно оказались в опасном регионе, но и менять рельеф. В итоге, корабли могут налетать на мелководья, которые образуются после выброса со дна лавовых масс. В навигационных картах информации о них нет, что повышает риск сесть на мель или вовсе разрушить судно. Даже современные системы эхолокации могут быть бессильны. Косвенно предупреждать об опасности может запах серы в воздухе, который сопровождает извержение вулкана. Возможно, именно это тоже внесло немалый вклад в название этого места. Ведь именно серой, согласно народной молве, пахнет в аду.

Как видим, в Море дьявола тоже нет никакой мистики, а только стечение факторов, которые привели к формированию опасных условий для навигации. Возможно, в других мистических местах, о которых мы поговорим позже, будет что-то более зловещее. Ведь их еще очень много и не везде ученые могут объяснить то, что происходит. Конечно, было бы интересно, будь это именно так. Ведь хочется внести немного мистики в наш слишком прагматичный мир.

Море только кажется чем-то легким и связанным с отпуском. На самом деле это опасная стихия.