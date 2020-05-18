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Визитка помогает продвигать бизнес

В любой форме рекламной полиграфии дизайн является наиболее важным аспектом. Ведь клиенты и деловые партнёры обращают внимание на красочное оформление, цвета, правильное представление информации и так далее. Несмотря на данный очевидный факт, многие люди делают много ошибок при разработке своей визитной карточки. Изучив все аспекты создания этой полиграфической продукции, вы получите лишь качественную, но эффективную визитку, которая сможет адекватно представить ваши товары или услуги.

Большинство работодателей используют визитные карточки, ввиду многих преимуществ этих изделий:

  1. Краткость информации. Как только вы передадите визитную карточку клиенту или партнёру, этот человек сможет найти необходимую информацию о вашей деятельности в течение нескольких секунд.
  2. Удачный дизайн визитки в точности передаёт характер вашего бренда и демонстрирует его уникальность среди конкурентов.
  3. Этикет компании. Визитки часто используются для новых знакомств.
  4. Компактность. Небольшая визитка может находиться в кармане, кошельке или визитнице.
  5. Доступность. Один из способов рекламировать ваши товары и услуги никогда не был настолько дешёвым. Есть возможность печатать визитки на любом принтере, по доступным ценам.
  6. Долговечность. При правильном подборе материалов для карточки, получатель сможет хранить её на протяжении долгого времени.
  7. Перед заказом печати визиток важно ознакомиться с материалами, используемыми каждым принтером. На самом деле долговечность данной печатной продукции будут зависеть от бумаги. Вот несколько рекомендаций по выбору основы для визиток:
  8. Выберите бумагу как можно более толстой. Эта техника продемонстрирует ваши серьёзные отношения с вашими клиентами и деловыми партнёрами.
  9. Посмотрите на поверхность бумаги. Яркая версия выглядит красиво и определенно привлечёт внимание людей. Однако, если вам нужно сделать дополнительные заметки на визитке ручкой, то лучше всего заказать визитки матовую бумагу.
  10. Многие современные принтеры в настоящее время предлагают больше нестандартных материалов для дизайна данной полиграфической продукции. Самое главное, - изделие должно быть максимально портативным.
18 май 2020 /
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