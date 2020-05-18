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Продукты химической промышленности

Химическая промышленность играет важную роль в развитии народного хозяйства. Она занимает лидирующие позиции в сочетании с электротехнической и машиностроительной отраслями.

Продукция химической промышленности нашла своё применение во всех сферах человеческой деятельности. С точки зрения разнообразия продукции эта область является уникальной для машиностроительной отрасли. Химпром обеспечивает все отрасли сырьём и готовой продукцией.

Большое значение для транспорта, сельского хозяйства, промышленности, повседневной жизни людей - имеют различные виды топлива. В настоящее время существуют следующие виды топлива: твёрдое, жидкое и газообразное.

Химическая промышленность занимается созданием различных видов топлива. В настоящее время его можно добывать из торфа, углеводородов, горючего сланца и прочих. В настоящее время в отрасли активно используются методы реактивного топлива.

Основное назначение сельского хозяйства - производство продуктов питания. В настоящее время практически нереально добиться высоких урожаев без использования специальных удобрений, средств борьбы с болезнями и вредителями.

Использование удобрений в отечественной сельскохозяйственной отрасли увеличивается с каждым годом.

Химический сегмент животноводства предлагает продукты медицинского назначения, продукты питания, товары для здоровья и гигиены. Пищевая промышленность также не обходится без использования химических процессов: производства уксуса, спирта, крахмала и прочих.

Процессы и продукты химической промышленности глубоко интегрированы в сельское хозяйство и пищевую промышленность.

Без эксплуатации технологий и химикатов даже представить нереально современное производство одежды и обуви.

В настоящее время успешно создаются волокна для текстильной и обувной промышленности.

Различные красители и прочие средства используются в производстве этих предметов.

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18 май 2020 /
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