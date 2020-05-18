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Польза спортивного питания

Спортивное питание на современном отечественном рынке представлено широким ассортиментом самых разнообразных продуктов, некоторые из которых могут быть полезны для спортсменов, а другая часть - бесполезный мусор, который жадные барыги пытаются "впарить". В целом информативный фон вокруг спортивного питания представлен двумя лагерями, которые можно произвольно назвать апологетами и агрессорами. Первые - говорят, что спортивное питание полезно и необходимо, и без него невозможно накачать массу. Агрессоры, между тем, утверждают, что спортивное питание не нужно, что всё это - способ заработать деньги, и что «работают» другие средства.

Польза спортивного питания апологетами преувеличена, но это не означает, что агрессоры правы. Как же так? Дело в том, что эти добавки действительно могут быть полезными. Да, вы можете тренироваться без него, получить довольно хорошие результаты и, возможно, даже очень хорошие, только за более длительный период. Трудно сказать, выходят ли добавки за "генетический предел". Многие скажут, конечно, что они не помогают, потому что спортивное питание, на самом деле, концентрированные продукты. Да, это правда, но именно потому, что у человека есть возможность легко увеличить концентрацию креатина или быстро получить дозу белка, его потенциал восстановления заметно возрастает. А быстрее восстанавливаясь, человек получает возможность тренироваться интенсивнее, что в конечном итоге позволяет ему перешагнуть за этот «предел».

В любом случае преимущество спортивного питания (например, https://fitnutrition.ua/в Украине) заключается в том, что оно даже преодолевает недостатки диеты и получает концентрированную дозу вещества, не перегружая систему побочными продуктами. В некоторых случаях это бесполезно, как, например, с гейнером, так как получать больше углеводов из обычной пищи намного проще. Иногда это вообще не работает, как в случае с коллагеном, который, скорее всего, не усваивается. Но есть такие продукты, как креатин, который просто невозможно получить в правильной концентрации из обычной пищи, и есть белки, которые можно получить из мяса, рыбы и сметаны. Но встать ночью и выпить стакан белка намного легче, чем разогреть суп или бульон.

18 май 2020 /
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