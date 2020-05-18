Электромобили в России: сколько их и где обитают

Пока продажи мировых автоконцернов падают вместе с ценами на нефть, а экономика оставляет желать лучшего, возможно, настал звёздный час электромобилей, и они положат на лопатки ДВС. Непростые времена благоволят стратегическим маневрам, и хоть на данном этапе отношение к электромобилям спорное, предлагаю разобраться, где в РФ «обитает» больше всего электромобилей, какой они марки, и что представляет собой рынок экологически чистых автомобилей сейчас. Об этом и многом другом читайте далее.

Электромобили в России

На вопрос какой электромобиль лучше лучше всего ответит статистика. В качестве новых машин покупателя чаще всего берут Tesla Model 3, Tesla Model X, Nissan Leaf, Jaguar I—Pace и Tesla Model S. Посмотрим на график продаж:

Влияет ли на выбор автомобиля цена, вопрос спорный. Tesla Model 3 стоит 5,7 млн руб, Model X — 11,2 млн руб, Nissan Leaf — 4,3 млн руб, Jaguar I-Pace — 7,7 млн руб. и Tesla Model S — 10,8 млн руб. Судя по ценам, покупатели отталкиваются чаще всего от разрекламированности бренда. Tesla как пионер берёт топ-2 первых места и замыкает пятёрку лучших. Почему сюда попали Nissan Leaf и Jaguar I-Pace? Думаю, дело в экономии бюджета и любви к бренду. Купив вместо Теслы Лиаф, вы сэкономите от 1,4 до 5,9 млн рублей, что, на мой взгляд, существенно. А Jaguar… это чисто вопрос вкуса. Их либо любят и покупают из поколения в поколение, либо ненавидят. Какой-то золотой середины у любителей Ягуаров нет.

Tesla Model 3

Является абсолютным рекордсменом в продажах.

Tesla Model 3 — пятиместный седан производства компании Tesla . Разработана на новой платформе, отличной от той, что используется в Tesla Model S и Tesla Model X. На 20 % компактнее Model S.

Tesla Model X

Думаю, вторым в топе Model X именно из-за кузова. Есть любители седанов, а есть — кроссоверов. Он больше, вместительнее, проходимее. В общем, является идеальным вариантом для тех, кто любит городские внедорожники, но при этом топит за экологию.

Nissan Leaf

Leaf — японский конкурент Теслы и, что интересно, в данном топе является самым старым автомобилем. Выпуск данного Ниссана начался в 2010 году, в то время, как первые Теслы данного топа вышли на рынок лишь в 2012.

Jaguar I-Pace

Сравнивая чисто внешне, начинаешь понимать, почему кто-то предпочитает Тесле Ягуар. Согласитесь, британская «кошка» выглядит более дизайнерски проработано.

Tesla Model S

Замыкая топ, решил показать вам Model S. Это самая ранняя Тесла этого топа. Она же на 20% больше Model 3 и на 5 млн дороже.

На вторичном рынке дела обстоят несколько иначе. Здесь абсолютным лидером является Nissan Leaf, второе место у Model S, а на третьем месте тут новичок — BMW i3.

Динамика «вторички» показывает, что все хотят самое лучшее, но подешевле, что крайне логично. Как только спадает ажиотаж на новые автомобили, цены падают, и многие могут позволить себе долгожданный автомобиль. За подержанный Ниссан хотят 676 тысяч рублей, за Model S — 3,7 млн рублей, а вот появившаяся в топе БМВ стоит 1,8 млн.

BMW i3

На вопрос, почему данная БМВ в первом топе не участвовала, достаточно прост. Новых i3 пока нет в продаже, поэтому в продаже можно встретить только б/у.

Совокупно новых и б/у электромобилей насчитывается порядка 6300. «Популяция» мягко говоря, небольшая, но давайте посмотрим, где они встречаются наиболее часто.

Как ни странно, но лидером является не Москва. Больше всего автомобилей насчитывается в Приморском крае — свежая статистика 2020 года насчитывает там почти 1000 электромобилей. На втором месте Москва и МО — 835 автомобилей. На третьем Иркутская область с 657 машинами.

Места концентрации «силы» электромобилей

Тот факт, что на первом месте Приморский край, меня не удивил вовсе. Восток «надышал», ничего удивительного. Москва и МО на втором месте тоже логично, как-никак, столица России, а вот Иркутская область и Краснодарский край для меня — загадки. Смею предположить, что в Иркутск автомобили попадают с востока, но кто их там так сильно любит — неизвестно. А в краснодарского крае расположен город Сочи. С учётом цен на недвижимость, электромобилям там самое место.

Вы бы хотели, чтобы вашим следующим транспортным средством был электромобиль? И если да, то какой? Ответ присылайте в наш телеграм-чат.

Для России электрокары пока в диковинку, к сожалению