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Сколько зарплат должен стоить автомобиль?

Пока коронавирус блуждает по планете, большинство людей (я на это надеюсь) сидят дома. И хотя экономика должна работать, пока половина людей противится мерам профилактики, вопрос снятия мер самоизоляции — до сих пор размытая даль. В последнее время я часто вижу информацию о том, что автомобильные концерны терпят миллиардные убытки из-за отсутствия продаж. Возможно, автомобили после пандемии ринутся покупать немногие, но давайте разберемся, а сколько вообще должен стоить новый автомобиль с точки зрения экономики, и что можно позволить себе в новой реальности.

Поскольку я люблю сравнивать цифры и анализировать данные, то этим мы с вами сегодня и займёмся. Мне не дают покоя 2 статьи, поэтому с них я, пожалуй и начну. Как утверждает автоэксперт Дмитрий Попов:

Я предполагаю, что седан B-класса должен стоить 20-25 зарплат. По моему мнению, автомобиль нужно приобретать в кредит без первого взноса, чтобы потом расплачиваться с этим кредитом приблизительно за три года. Все финансисты и экономисты говорят, что кредитная стратегия разумна, когда она составляет не больше трети от всех доходов человека.

А вот мнение руководителя Федерации автовладельцев РФ Сергея Канаева:

Мировая практика говорит, что это примерно 2-3 года. Машину меняют раз в три года. По этой причине гарантийные сроки автодилеров совпадают, и все это понимают. Три года, машину сменили. Это если по миру, но у нас несколько иная ситуация.


Брать ли автомобиль в кредит?

В целом, эти 2 мнения дополняют друг друга. Единственное — Канаев против кредитов и говорит, что необходимую сумму на авто нужно просто откладывать с зарплаты: по 20 000 — 30 000 рублей, чтобы купить новый китайский паркетник или простую иномарку.

Вроде бы складно, но я немного не понял, на кого рассчитаны их схемы. На средний класс? На мой взгляд, тот средний класс, который представляет себе 90% людей, с действительностью не совпадает.

Сколько зарплат должен стоить автомобиль?

Повышать доходы, или здесь сокрыто нечто иное?

Во всём этом меня смущает несколько моментов, о которых я бы и хотел поговорить далее. Западные эксперты действительно вывели несколько экономических тенденций по покупке автомобиля. Самые часто узнаваемые: правило 20/4/10 и правило 10 лет. Что они означают: первый взнос должен быть равен 20%, выплачивается такой кредит максимум 4 года и уходить на транспортные издержки должно максимум 10% общего дохода. Транспортные издержки здесь — это выплаты по кредиту, бензин и страховку.

Минимальная стоимость новой Лада Веста колеблется в районе 600-650 тысяч рублей. И вот я считаю по международной норме: внеся 120 тысяч первоначального взноса, я 480 000 беру в кредит, допустим под 9% на 3 года. Если даже не учитывать проценты, получится ежемесячно по 13000 рублей.

Попов утверждал, что 20-25 зарплат — это 600000 рублей. То есть ЗП равна 30 000. Канаев говорил, что нужно откладывать 20-30 тысяч, чтобы за 3 года накопить сумму, эквивалентную новому китайскому паркетнику. Получается, вывода два: либо нужно зарабатывать минимум 130 000, чтобы все могли себе позволить новую Весту, либо нужно не кушать 20-25 месяцев, чтобы купить новый автомобиль и вписаться в рамки 3 лет.

Скорее всего, Попов не подразумевал именно 3 года, когда говорил про кредит, но если речь идёт про 10 и более лет, то стоит ли игра свеч? Не знаю, как насчёт 10 лет платить за машину, а вот почитать классные новости на нашем канале Яндекс.Дзен — всегда того стоит.


Как выгодно купить машину?

Я не могу назвать среди своих знакомых толпу людей, которые могут откладывать по 30 000 рублей после всех расходов. А те, кто всего зарабатывают 24-30 тысяч рублей в месяц, предпочитают не новую Ладу Весту, а старый ВАЗ-2107 в качестве гаражной игрушки и машины на каждый день. В общем, непонятное какое-то утверждение выходит. Добавить сюда снобизм, который встречается достаточно часто, и я вообще не понимаю, кто покупает новую Весту. Я не такой уж хейтер АвтоВАЗа, но мне как-то за 600 000 рублей по душе старый «японец». На беспилотный автомобиль не хватит.

Если же вы зарабатываете всего 30 тысяч в месяц, то получается так: ваши максимальные траты на транспортные издержки — 3 000 рублей. Отсюда за 4 года без учета процентов вам надо будет вернуть 144 000 рублей. При условии, что 144 000 — это 80% от стоимости автомобиля, то реальная стоимость автомобиля будет около 180 000 рублей. Это не Веста, а скорее ВАЗ-2114 в хорошем состоянии. В данном случае машина не будет тяжкой ношей. В противном случае, либо больше зарабатывайте, либо растягивайте покупку на долгие годы, но не забывайте, что в таком случае вы сталкиваетесь с риском дополнительных трат, если машина будет полностью разбита или рассохнется с течением времени.

Кстати, раз уж заговорили про время, то сразу расскажу про правило 10 лет, которое упоминал ранее. В двух словах: если вам хочется извлечь максимальную выгоду из автомобиля, то при покупке новой машины она должна вам служить минимум 10 лет.

Сколько зарплат должен стоить автомобиль?

Цени своё время

Я не преследовал цель снизить продажи того или иного автомобиля, а показал свои расчёты с учётом российской действительности. А дальше выбирать уже вам. ЗП свою вы знаете, формула у вас есть. Что для вас важнее: сиюминутная роскошь, за которую вы заплатите своим временем, или жизнь по финансам?

Сколько зарплат должен стоить автомобиль?

От малого к большему. Давайте посчитаем

18 май 2020 /
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