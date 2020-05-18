Как изящно употреблять спагетти: пособие для леди 1940-х годов
Как, согласно этикету, правильней есть спагетти? Можно ли их разрезать ножом? Или же лучше использовать ложку, чтобы процесс употребления этого блюда смотрелся более элегантно?
В 1942 году журнал LIFE опубликовал серию фотографий Альфреда Эйзенштадта, представляющую собой наглядное пособие для женщин, в котором раскрывается секрет употребления спагетти «как леди». В пошаговом руководстве были представлены портреты решительно настроенной модели, которая, в конечном итоге, вкушает это блюдо достойным образом.
Альфред Эйзенштадт (1898 — 1995) начал увлекаться фотографией в подростковом возрасте, с 14 лет, когда родители подарили ему его первую камеру Kodak. Известность к Эйзенштадту пришла в 30-х годах прошлого столетия; сегодня его фотографии считаются классикой журналистики, хотя он и не думал делать своё детское увлечение полноценной профессией. «День Победы над Японией на Таймс-сквер» является самой известной работой Альфреда Эйзенштадта. Во время работы в журнале LIFE (1936 по 1972) его фотографии появлялись на обложках журнала 90 раз.
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