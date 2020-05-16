Богомолы оказались еще страшнее, чем мы думали

Недавно мы рассказывали вам о по-настоящему жутком творении природы – сенокосце-кролике. Но, как оказалось, эта голова на ножках безобидна, так что внешность и правда бывает обманчива. Но к богомолам это утверждение не относится. Эти свирепые насекомые со странными глазами чрезмерно прожорливы и, будем честны, вызывают неприязнь. Для человека богомолы не опасны и очень интересуют ученых. Кстати, до написания этой статьи все, что мне было известно об этих жутких насекомых это то, что самки откусывают голову самцам сразу же после выполнения «супружеского долга». Согласитесь, это несколько необычное поведение. А результаты нового исследования и вовсе говорят о том, что мы очень плохо знаем этих насекомых. Из этой статьи вы узнаете почему эти насекомые более искусные хищники, чем мы думали.

Богомолы – необычные насекомые

Начнем с того, что богомолы – это крупные хищные насекомые, с приспособленными для захвата пищи передними лапками. Ученые выделяют богомолов в одноименный отряд Богомоловых, который насчитывает в общей сложности 2853 вида. Кстати, своим необычным названием они обязаны отнюдь не ангельскому характеру и доброму нраву, а особой охотничьей позе, в которой они складывают передние лапки, словно человек, который молится Богу. Впервые на это обратил внимание выдающийся шведский натуралист Карл Линей еще в далеком 1758 году. Кстати, латинское название богомола звучит как «Mantis religiosa», что буквально переводится, как «религиозный жрец».

Примечательно, что далеко не везде богомола называют богомолом, уж простите за тавтологию. Например в Испании эти насекомые известны под названием Caballito del Diablo – конек дьявола или просто – muerte – смерть. И что самое важное – названия эти связаны с не менее жуткими и жестокими повадками богомолов.

Как бы то ни было, длинные цепкие лапки богомолов, расцветка и форма некоторых видов невольно притягивают взгляд. Так, Hymenopus coronatus, орхидейный богомол едва отличим от цветка, а перламутровый окрас, маскирующий его под цветки орхидеи и вовсе поражает воображение. Примечательно, что самцы этого вида почти в два раза меньше самок. Исследователи отмечают, что некоторые насекомые приобрели яркую внешность ради камуфляжа, другие для привлечения противоположного пола, третьи — чтобы отпугнуть врагов.

Необходимо отметить, что почти все виды богомолов оснащены (если можно о них так сказать) хорошо развитыми крыльями. Правда, летают в основном самцы. Все потому, что самки традиционно больше и тяжелее, а значит летать им явно не так просто. Питаются эти необычные хищники как более мелкими насекомыми, так и насекомыми покрупнее. В пищу идут все – осы, бабочки, мухи, шмели, пчелы, жуки и т. д. Не знаю как вас, но меньше всего на свете мне бы хотелось встретиться с богомолами, которые питаются птицами и небольшими земноводными, например ящерицами и лягушками. Брр! Но как именно охотятся богомолы?

Как охотятся богомолы

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, эти свирепые насекомые не просто охотятся как роботы. Все намного, намного страшнее – богомолы калибруют свои атаки, чтобы более эффективно захватывать добычу, когда она пролетает мимо – причем с разной скоростью.

Как пишет New York Times, хищные животные традиционно делятся на две категории в зависимости от того, как они ловят добычу. Первая группа преследует хищников и сбивает их с ног (так обычно охотятся гепарды и другие крупные хищники). Вторая группа больше известна как выжидающие хищники – они прячутся в ожидании подходящего момента, а затем мгновенно наносят удар.

Однако в последнее время эта точка зрения была поставлена под сомнение. Изучая креветок-богомолов, которые захватывают добычу сверхбыстрым ударом, ученые выяснили, что эти насекомые контролируют скорость удара! А результаты исследования богомолов 2016 года показали, что они проявляют гибкость при “ловле” неподвижных насекомых. Посмотрите на эту фото графию:

В ходе эксперимента исследователи поместили по одному мадагаскарскому мраморному богомолу на приподнятую платформу под ярким светом. Затем они направили добычу – то ли мертвого жука, то ли похожую на него бусинку – в сторону богомола на прозрачной проволоке. Цель могла двигаться с тремя скоростями, каждая из которых должна была приближаться к другому типу добычи богомола. Самая медленная из них – 200 миллиметров в секунду – это средняя скорость полета плодовой мушки. Самый быстрый – 730 миллиметров в секунду – имитировал падающую муху. Авторы работы поместили восемь разных богомолов через десятки качелей, снимая каждую из них на высокоскоростную камеру. Затем они проанализировал записанные движения насекомых.

Итак, оказалось, что богомолы действительно корректируют скорость удара в зависимости от того, насколько быстро движется добыча. Как пишут исследователи в своей работе, учитывая, что некоторые удары длятся менее одной десятой секунды, это весьма необычно. Более того, результаты исследования вновь поднимают вопрос о том, на что способны насекомые и так ли хорошо мы знаем их, как нам кажется.

А так и не скажешь, что этот парень кровожадный убийца