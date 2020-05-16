Синдром Аспергера: признаки, причины возникновения и лечение

Еще 35 лет назад аутизм не был достаточно хорошо изучен учеными, и в этом не видели сильной необходимости — аутизмом страдали в среднем 5 человек из 10 тысяч. Однако впоследствии медики заметили резкий рост таких диагнозов среди населения и сейчас на каждые 150 человек выделяют одного с аутизмом. Тревогу забили очень быстро, развернули программы по исследованию аутизма и разработке способов его лечения. Но несмотря на то, что за это время медицина сделала серьезный скачок вперед, пока что подобные патологические состояния не до конца изучены. Среди них отдельно выделяют синдром Аспергера.

Что такое синдром Аспергера

Это состояние человека назвали в честь австрийского психиатра и педиатра Ганса Аспергера, который в 1944 году заметил детей, которые не могут нормально общаться со сверстниками и отличаются ограниченной эмпатией. Термин был предложен английским психиатром Лорной Уинг в публикации 1981 года.

История этого синдрома началась очень печально. Во время Второй мировой войны Аспергер практиковал в университетской детской клинике в Вене. Он отбирал детей, у которых были выражены психические нарушения и отклонения, и выписывал им направления в клинику «Ам Шпигельгрунд» — известную тем, что она была включена в нацистскую программу очищения нации. За время войны там погибли 789 детей, многие из них были убиты.

Говоря другими словами, человек с синдромом Аспергера начинает испытывать трудности при взаимодействии с другими людьми, ему не хочется лишний раз общаться. Такой человек как правило, сосредоточен на собственных интересах и часто бывает зациклен на какой-то одной задаче. При этом он не может понять мотивы и эмоции других людей, часто приравнивая их к «другому классу созданий».

Можно ли назвать это болезнью? Хотя раньше синдром Аспергера сильно отождествляли с аутизмом, сейчас все больше медиков считают его психическим растройством. Дело в том, что люди с таким синдромом часто обладают высоким интеллектом и сильно опережают сверстников по умственным способностям. За счет внимания к деталям, целеустремленности и скрупулезности из таких детей часто получаются гении своего дела. Синдром Аспергера был, например, у Николы Теслы и Исаака Ньютона; также его диагностировали Стиву Джобсу, основателю Apple, и Биллу Гейтсу, который стал главой Microsoft.

Признаки синдрома Аспергера у детей и взрослых

Чаще всего синдром Аспергера диагностируют психологи в школах, поскольку при нахождении ребенка в социуме можно хорошо понять, способен он нормально общаться со своими сверстниками и понимать их, или нет. Конкретной классификации признаков синдрома Аспергера нет, однако ученые все же смогли выделить главные из них.

Человеку сложно заводить друзей и новые знакомства;

Он интересуется только конкретными вещами;

Во время разговора с другим человеком он все сводит к собственному монологу;

Внезапные приступы депрессии и тревоги;

Человек разговаривает только с ограниченным кругом лиц;

Мало использует мимику и жесты.

Даже если у человека наблюдается один или несколько этих признаков, нельзя самостоятельно диагностировать ему синдром Аспергера. Как правило, для его выявления с ребенком (или взрослым человеком, хотя у детей найти его легче) работают психологи и неврологи.

Сейчас в интернете существует несколько тестов на синдром Аспергера, один из них разработали психолог Саймон Барон-Коган и его коллеги из Кембриджского центра по изучению аутизма — можете попробовать пройти тест на синдром Аспергера. Если человек набирает в нем больше 32 баллов, с большой вероятностью у него присутствуют признаки синдрома Аспергера. В то же время тест не является средством диагностики, поэтому в любом случае необходима консультация врача.

Почему возникает синдром Аспергера?

Многие медики пытались найти причину синдрома Аспергера, на эту тему написано много научных трудов, однако единого мнения по причинам его возникновения нет. Есть мнение, что появление состояния связано с поломкой в X-хромосоме — так объясняют, почему синдром чаще встречается у мальчиков (у них одна Х-хромосома и нет второй копии всех генов, в отличие от девочек).

Среди негативных факторов ко всему прочему относят чрезмерное употребление алкоголя и курение.

Однако до сих пор не найдено биохимических, гормональных или генетических маркеров, однозначно сопровождающих это состояние. Не выявить его и при сканировании головного мозг а. С эти связано желание некоторых ученых выделить синдром Аспергера в отдельную классификацию состояний, а не относить его к разновидностям аутизма.

Известные люди с синдромом Аспергера

Помимо Стива Джобса и Николы Теслы, о которых мы говорили ранее, есть еще несколько подтвержденных случаев синдрома Аспергера у известных людей:

Чарльз ДарвинВольфганг Амадей МоцартТомас ДжефферсонАльберт ЭйнштейнМикеланджелоЭнди УорхолЛьюис КэрроллТим БертонГанс Христиан АндерсенЭнтони Хопкинс

Среди современников к людям с синдромом Аспергера также относят экологическую активистку Грету Тунберг, убийцу Андерса Брейвика и героя сериала «Теория большого взрыва» — гениального физика Шелдона Купера.

Грета Тунберг сама заявила о наличии у нее синдрома Аспергера

Как вылечить синдром Аспергера?

Медики обычно не назначают какие-либо лекарственные препараты людям в таком состоянии. Обычно признаки синдрома становятся не такими выраженными после занятий по общению и социальным навыкам — детям помогают понять других людей. Психоактивные вещества выписывают при сильной тревожности и гиперактивности, а если у ребенка есть нарушения мелкой моторики рук, что тоже иногда встречается при синдроме Аспергера, применяется физическая терапия. В отдельных случаях у таких детей наблюдаются проблемы с речью — заикание или проблема с некоторыми звуками, что в основном исправляется логопедом.

Обычно дети становятся более социальными после специальных занятий

Поскольку синдром Аспергера нельзя на 100% назвать болезнью или каким-то отклонением, многие исследователи утверждают, что этот синдром не стоит рассматривать как расстройство, а отнести его к индивидуальным особенностям человека. Они обуславливают это тем, что даже если человек плохо контактирует с людьми, и от него нет большой пользы в социальном мире, такая особенность позволяет ему достигать успехов в математике, инженерии, музыке и других науках, которые требуют усидчивости и концентрации. И пример Стива Джобса, Билла Гейтса и Моцарта это ярко доказывает.

Шелдон Купер — один из самых известных персонажей с синдромом Аспергера