США обвинили Китай в планах украсть разработки вакцины от коронавируса

Порой кажется, что коронавирус сводит людей с ума. Это не удивительно на фоне того, сколько уже приходится сидеть на карантине. Аналогичная ситуация происходит во всем мире и с этим надо что-то делать. Не удивительно, что самые ожидаемые и обсуждаемые открытия в медицине связаны сейчас с вакциной от той заразы, которой инфицированы уже несколько миллионов жителей нашей планеты. Не надо быть гением, чтобы понимать, что создание такой вакцины интересно компаниям и правительствам не только из-за того, что так можно спасти людей. Вакцина позволит заработать много денег и большой политический вес. Только представьте, как все захотят дружить с тем, кто сможет их вылечить. На фоне этого и разворачивается борьба, которая иногда приводит к громким заявлениям.

На этой неделе ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры заявили, что спонсируемые государством китайские хакеры готовят кибератаки на американских исследователей, ища информацию о вакцинах от COVID-19. По сообщениям агентств, хакеры также пытаются украсть данные, связанные с тестированием людей, зараженных коронавирусом.

Было замечено, что эти субъекты пытались выявить и незаконно получить ценные данные об интеллектуальной собственности и здравоохранении, связанные с вакцинами и тестированием, у тех, кто занимается исследованиями, связанными с COVID-19, — говорится в совместном предупреждении.

Агентства также заявили, что позже опубликуют больше технических подробностей о попытках взлома.

Кроме предупреждения о попытках хакерских атак, ведомства рекомендовали компаниям, которые связаны с разработками, усилить защиту данных. Им рекомендуется проверить все свои системы на наличие критических уязвимостей и ввести многофакторную аутентификацию для учетных записей. Готовиться стоит не только к тому, что атаки будут продолжаться, но и к тому, что их станет еще больше. В первую очередь, из-за того ,что пресса озвучит много имен и названий компаний.

Поговаривают, что именно хакеры сейчас могут все.

Достаточно жестко в отношении все этой ситуации высказался вчера государственный секретарь США Майк Помпео. В том числе его высказывания касались китайского правительства.

Поведение КНР в киберпространстве является продолжением ее контрпродуктивных действий во время пандемии COVID-19, — сказал Помпео.

Как хакеры зарабатывают на коронавирусе

Сейчас в мире вообще очень много мошенничества, основанного на страхах людей по поводу пандемии коронавирусной инфекции. Этим успешно пользуются не только телефонные мошенники, но и хакеры. Например, по заявлениям ФБР, в США только в апреле было подано более 3 600 жалоб на таких мошенников. В итоге они украли у американцев более 12 миллионов долларов.

Исследователи в области безопасности обнаружили, что поддерживаемые правительствами хакеры используют кибератаки для кражи информации из других стран. Компания FireEye заявила, что спонсируемые государством хакеры из Вьетнама пытались получить от китайского правительства информацию о том, как оно справляется со вспышкой COVID-19.

Агентство Reuters также сообщило, что хакеры, связанные с Ираном, были нацелены на атаки против Gilead Sciences, компании, занимающейся созданием препаратов против коронавируса.

В апреле Всемирная организация здравоохранения заявила о пятикратном увеличении числа кибератак, в то время, как 5 мая CISA, являющаяся частью Министерства внутренней безопасности США, и Национальный центр кибербезопасности Соединенного Королевства выпустили совместное предупреждение о том, что хакерские атаки были нацелены на организации здравоохранения. По словам представителей правительства, в число целей входили фармацевтические компании и исследователи, связанные с борьбой с COVID-19.

Правительство США обвинило китайских хакеров и в других кибератаках в прошлом, включая «массовые кражи» данных у NASA.

Министерство юстиции заявило, что более 90 процентов случаев экономического шпионажа связаны с Китаем, в том числе в медицинских исследованиях. Так правительства причастных стран стараются получить как можно больше информации о том, как им вести борьбу с COVID-19. Google тоже заявила, что было обнаружено более десятка хакерских групп, поддерживаемых правительствами, которые начали кибератаки, связанные с коронавирусом.

Исследователи отмечают, что вакцина против коронавируса является ключом к экономическому восстановлению после пандемии и что без нее прогнозы сулят сотни тысяч смертей от этой болезни.

Усилия Китая, направленные на эти секторы, представляют серьезную угрозу для ответа нашей страны на COVID-19, — сказали в среду CISA (Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры) и ФБР — Это информация нужна для повышения осведомленности исследовательских институтов и американской общественности.

Как все есть на самом деле, возможно, мы не узнаем никогда (а если узнаем, обязательно расскажем в нашем Telegram-канале), но надо понимать, что ставки действительно очень высоки и все будут идти до победного. Поэтому пока все не закончится, взаимные обвинения так и будут регулярно появляться с разных сторон.

Эти две страны сейчас противостоят друг другу едва ли не больше, чем остальные.