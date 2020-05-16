Выбираем самую смешную фотографию дикой природы 2020 года

Предлагаю немного отвлечься от уже привычных «чумных будней» и посмотреть на братьев наших меньших, а точнее на их самые смешные фото графии. Каждый год премия Comedy Wildlife Photography Awards выделяет самые смешные фото графии животных, сделанные в дикой природе. Талантливым фото графам со всего мира удается запечатлеть моменты, когда животные, кажется, испытывают очень человеческие эмоции и оказываются в щекотливых и пикантных ситуациях. Конкурс проводится уже шестой год, является бесплатным и направлен на повышение осведомленности о сохранении дикой природы. Отмечу, что принять участие в конкурсе могут как профессиональные фото графы, так и фото графы-любители. Ну что, готовы посмотреть на самые смешные фото графии зебр, косуль, медведей и других, не менее диких животных?

Забавные животные и охрана природы

Итак, начнем с того, что прием заявок открыт для всех до 30 июня, так что если проводите карантин вдали от шумных и пыльных городов-миллионников – дерзайте! Люди со всего мира присылают огромное количество фото графий львов, сов, бегемотов и других животных, которых удалось запечатлеть в комических и порой компрометирирующих ситуациях. Когда фото граф оказывается в нужном месте и в нужное время, ему удается сфото графировать эмоциональные лица, позы и поступки братьев наших меньших.

Шесть лет назад Саллам и Джойнсон-Хикс создали конкурс с целью повышения осведомленности широкого круга людей о сохранении дикой природы. Они надеются, что фото графии побудят людей делать покупки ответственно, не забывать об экономичном использовании воды и в целом заботиться о состоянии окружающей среды. Напомню, что в 2019 году Международная группа экспертов по изменению климат а (МГЭИК) при ООН опубликовала несколько докладов, посвященных состоянию состоянию дикой природы, океанов и климат у Земли. К сожалению, большинство ученых настроены пессимистично относительно будущего, а о причинах, которые заставили их прийти к такому выводу читайте в нашем материале.

Самые смешные фото графии дикой природы 2020

Как объясняют создатели конкурса Comedy Wildlife Photography Awards изданию Forbes, помимо повышения осведомленности жителей нашей планеты о необходимости заботы об окружающей среде, конкурс существует для того, чтобы признать величие фото графии как искусства и что еще важнее – величие фото графии, которая запечатлела дикое животное, делающее что-то настолько забавное, что заставляет нас буквально умирать со смеху. Принять участие в конкурсе можно перейдя по ссылке.

Но что получит победитель? Уверена, вам это понравится: фото граф, чей снимок будет назван самым смешным отправится с сафари в Масаи-Мару в Кении, а также получит оборудование для фото аппаратов Nikon, программное обеспечение и сумку для фото аппарата, чтобы унести все это. Среди судей телеведущая Кейт Хамбл и комик Хью Деннис, а также ряд экспертов по фото графии дикой природы.

Танцы на песке

Вы только посмотрите на него! Бурый медведь на озере Кларк, Аляска, попал в объектив фото графа Джанет Майлз. Отмечу, что бурые медведи – одни из самых крупных хищников на планете. Сегодня ареал обитания бурого медведя в России занимает почти всю лесную зону, за исключением её южных районов. Тем не менее численность этих удивительных животных неумолимо снижается.

Серьезный разговор

Две косули в объективе фото графа по имени Элвин Таркмис в Эстонии, похоже, увлечены беседой друг с другом. К слову, на территории этой страны косули живут уже около 10 000 лет! По данным на 2008 год в Эстонии проживало по меньшей мере 63 000 этих животных. Исследователи отмечают, что косули не склонны к смене места обитания, а брачный сезон наступает во второй половине июля и в первой половине августа.

Улыбка до ушей, хоть завязочки пришей

Ржут как кони и даже не стесняются

Потрясающая фото графия! И если бы не снимок совы после бурной ночи, я бы назвала ее лучшей. Этот смешной кадр удалось запечатлеть фото графу по имени Танвир Али, который увидел смеющихся зебр в Национальном парке Найроби, Кения. Кстати, а вы знали, что зебру, в отличие от лошади, невозможно приручить? Хотя единичные случаи все же встречаются.

Розовый фламинго – дитя заката

Розовый фламинго здесь танцевал когда-то!

фото граф Томми Миес который заметил этого фламинго, прогуливающегося по озеру Магади, Серенгети в Танзании. И пока вы разглядываете фото графию, осмелюсь предположить, что вам давно хотелось узнать почему фламинго стоят на одной ноге. На самом деле секрет прост – им так удобно. Опираясь на одну ногу, птицы прилагают намного меньше усилий, чем если бы опирались на две. Таким образом, стоя на одной ноге, эти удивительные создания не задействуют абсолютно никаких мышц своего тела. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Journal Biology Letters

Тюлень и величайшие загадки Вселенной

Как думаете, что так смутило этого тюленя?

Не знаю о чем вы думаете глядя на этого парня, но он явно чем-то всерьез озадачен. Не исключено, что сильнейшее удивление животного вызвал фото граф по имени Йохам Сиггессон, который довольно близко подобрался к тюленю. Тюлени – хищные млекопитающие, которые обитают во всех морях примыкающих к Северному Ледовитому океану. Примечательно, что два подвида этих потрясающих животных находятся в Красной книге.

Ну что, какая фото графия, по вашему мнению, достойна первого места? Поделитесь ответом в комментариях к этой статье и не забудьте подписаться на наш новост ной канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе последних открытий из мира популярной науки!

У этой совы ночка явно выдалась тяжелая. Однозначно, это фото – мой фаворит!