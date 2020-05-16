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Выбираем самую смешную фотографию дикой природы 2020 года

Предлагаю немного отвлечься от уже привычных «чумных будней» и посмотреть на братьев наших меньших, а точнее на их самые смешные фотографии. Каждый год премия Comedy Wildlife Photography Awards выделяет самые смешные фотографии животных, сделанные в дикой природе. Талантливым фотографам со всего мира удается запечатлеть моменты, когда животные, кажется, испытывают очень человеческие эмоции и оказываются в щекотливых и пикантных ситуациях. Конкурс проводится уже шестой год, является бесплатным и направлен на повышение осведомленности о сохранении дикой природы. Отмечу, что принять участие в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители. Ну что, готовы посмотреть на самые смешные фотографии зебр, косуль, медведей и других, не менее диких животных?


Забавные животные и охрана природы

Итак, начнем с того, что прием заявок открыт для всех до 30 июня, так что если проводите карантин вдали от шумных и пыльных городов-миллионников – дерзайте! Люди со всего мира присылают огромное количество фотографий львов, сов, бегемотов и других животных, которых удалось запечатлеть в комических и порой компрометирирующих ситуациях. Когда фотограф оказывается в нужном месте и в нужное время, ему удается сфотографировать эмоциональные лица, позы и поступки братьев наших меньших.

Шесть лет назад Саллам и Джойнсон-Хикс создали конкурс с целью повышения осведомленности широкого круга людей о сохранении дикой природы. Они надеются, что фотографии побудят людей делать покупки ответственно, не забывать об экономичном использовании воды и в целом заботиться о состоянии окружающей среды. Напомню, что в 2019 году Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН опубликовала несколько докладов, посвященных состоянию состоянию дикой природы, океанов и климату Земли. К сожалению, большинство ученых настроены пессимистично относительно будущего, а о причинах, которые заставили их прийти к такому выводу читайте в нашем материале.

Выбираем самую смешную фотографию дикой природы 2020 года

Эта выдра вылядит так, словно говрит: «Не виноватая я, он сам пришел»

Самые смешные фотографии дикой природы 2020

Как объясняют создатели конкурса Comedy Wildlife Photography Awards изданию Forbes, помимо повышения осведомленности жителей нашей планеты о необходимости заботы об окружающей среде, конкурс существует для того, чтобы признать величие фотографии как искусства и что еще важнее – величие фотографии, которая запечатлела дикое животное, делающее что-то настолько забавное, что заставляет нас буквально умирать со смеху. Принять участие в конкурсе можно перейдя по ссылке.

Но что получит победитель? Уверена, вам это понравится: фотограф, чей снимок будет назван самым смешным отправится с сафари в Масаи-Мару в Кении, а также получит оборудование для фотоаппаратов Nikon, программное обеспечение и сумку для фотоаппарата, чтобы унести все это. Среди судей телеведущая Кейт Хамбл и комик Хью Деннис, а также ряд экспертов по фотографии дикой природы.

Танцы на песке

Выбираем самую смешную фотографию дикой природы 2020 года

Этот парень точно умеет развлекаться

Вы только посмотрите на него! Бурый медведь на озере Кларк, Аляска, попал в объектив фотографа Джанет Майлз. Отмечу, что бурые медведи – одни из самых крупных хищников на планете. Сегодня ареал обитания бурого медведя в России занимает почти всю лесную зону, за исключением её южных районов. Тем не менее численность этих удивительных животных неумолимо снижается.

Серьезный разговор

Выбираем самую смешную фотографию дикой природы 2020 года

Видимо, фотографу удалось запечатлеть важную беседу двух эстонских косуль

Две косули в объективе фотографа по имени Элвин Таркмис в Эстонии, похоже, увлечены беседой друг с другом. К слову, на территории этой страны косули живут уже около 10 000 лет! По данным на 2008 год в Эстонии проживало по меньшей мере 63 000 этих животных. Исследователи отмечают, что косули не склонны к смене места обитания, а брачный сезон наступает во второй половине июля и в первой половине августа.


Улыбка до ушей, хоть завязочки пришей
Выбираем самую смешную фотографию дикой природы 2020 года

Ржут как кони и даже не стесняются

Потрясающая фотография! И если бы не снимок совы после бурной ночи, я бы назвала ее лучшей. Этот смешной кадр удалось запечатлеть фотографу по имени Танвир Али, который увидел смеющихся зебр в Национальном парке Найроби, Кения. Кстати, а вы знали, что зебру, в отличие от лошади, невозможно приручить? Хотя единичные случаи все же встречаются.


Розовый фламинго – дитя заката
Выбираем самую смешную фотографию дикой природы 2020 года

Розовый фламинго здесь танцевал когда-то!

фотограф Томми Миес который заметил этого фламинго, прогуливающегося по озеру Магади, Серенгети в Танзании. И пока вы разглядываете фотографию, осмелюсь предположить, что вам давно хотелось узнать почему фламинго стоят на одной ноге. На самом деле секрет прост – им так удобно. Опираясь на одну ногу, птицы прилагают намного меньше усилий, чем если бы опирались на две. Таким образом, стоя на одной ноге, эти удивительные создания не задействуют абсолютно никаких мышц своего тела. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Journal Biology Letters


Тюлень и величайшие загадки Вселенной
Выбираем самую смешную фотографию дикой природы 2020 года

Как думаете, что так смутило этого тюленя?

Не знаю о чем вы думаете глядя на этого парня, но он явно чем-то всерьез озадачен. Не исключено, что сильнейшее удивление животного вызвал фотограф по имени Йохам Сиггессон, который довольно близко подобрался к тюленю. Тюлени – хищные млекопитающие, которые обитают во всех морях примыкающих к Северному Ледовитому океану. Примечательно, что два подвида этих потрясающих животных находятся в Красной книге.

Ну что, какая фотография, по вашему мнению, достойна первого места? Поделитесь ответом в комментариях к этой статье и не забудьте подписаться на наш новостной канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе последних открытий из мира популярной науки!

Выбираем самую смешную фотографию дикой природы 2020 года

У этой совы ночка явно выдалась тяжелая. Однозначно, это фото – мой фаворит!

16 май 2020 /
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