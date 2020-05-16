Коронавирус с нами навсегда?

Не знаю как у вас, но у меня голова идет кругом от новост ей о коронавирусе. То, что сегодня происходит в мире, с чем ежедневно сталкиваются врачи и пациенты – по-настоящему страшно. Но еще страшнее становится от одной только мысли о том, что COVID-19 с нами навсегда. Как это нередко бывает, придется посмотреть страху в лицо – как заявил во время конференции Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Сумья Сваминатан, коронавирус , возможно, не удастся искоренить. Сваминатан предупредил, что пандемия может «потенциально стать хуже», прежде чем измениться к лучшему. Новый вирус , который впервые попал в организм человека, по-прежнему плохо изучен, а потому предсказать, когда мы одержим над ним победу непросто. Таким образом, коронавирус SARS-CoV-2 может стать еще одним эндемичным вирусом, как ВИЧ, который, как мы с вами прекрасно знаем, до сих пор с нами.

Когда изобретут вакцину против коронавируса?

К сожалению, ситуация такова, что мы вынуждены быть реалистами. Это значит, что вряд ли кто-то сможет предсказать, когда и каким именно образом мы победим COVID-19. Даже несмотря на хорошие новост и о разработке и испытании вакцины, эксперты ВОЗ подчеркивают трудности, с которыми столкнутся ученые. Напомню, что в настоящее время разрабатывается более 100 потенциальных вакцин, некоторые из них уже проходят клинические испытания. И все же, надежда на появление вакцины против COVID-19 оправданна – так, несмотря на то, что корь искоренить не удалось, благодаря вакцинации в какой-то момент мир практически забыл о ее существовании. А вот над оспой мы одержали самую настоящую победу.

Каждый должен внести свой вклад в то, чтобы остановить эту пандемию. Траектория в наших руках. Глава Всемирной организации здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ученые всего мира, работающие над вакциной, в ускоренном темпе переходят к испытаниям на людях. Искоренить коронавирус как угрозу человечеству гораздо сложнее, чем просто разработать вакцину, считают эксперты, поскольку эта вакцина должна быть разработана и распространена в массовом масштабе. Однако некоторые вирусы, против которых имеются вакцины, полностью не уничтожить. Против кори, туберкулеза и сезонного гриппа есть вакцины, но либо они не являются универсальными, либо не полностью эффективны.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи уже не раз высказывался о том, что несмотря на наличие кандидатов (успешная вакцина), существует также возможность негативных последствий, когда некоторые вакцины могут фактически усилить негативное воздействие инфекции. Эффективность вакцины – большая неизвестность и мы не должны об этом забывать.

Напомню, в январе Фаучи предсказывал, что новая вакцина против коронавируса может быть разработана в течение 12-18 месяцев. Но важно понимать, что это крайне амбициозные цифры. Накопленный опыт показывает, что самый быстрый срок, за который удавалось разработать вакцину составляет четыре года. Именно столько времени потребовалось на разработку вакцины против эпидемического паротита.

Так что даже если вакцина будет разработана и ее безопасность и эффективность удастся доказать, потребуется как минимум несколько месяцев на то, чтобы произвести ее в нужных количествах. Чтобы остановить распространения вируса, необходимо не только произвести миллиарды доз, но и распределить их. О том, у кого самый сильный иммунитет к новому коронавирусу читайте в статье главного редактора Hi-News.ru Рената Гришина.

Последствия пандемии

Итак, вакцина, скорее всего появится не скоро, а эксперты ВОЗ, помимо прочего, серьезно обеспокоены угрозой второй волны, которая во многих странах ожидается осенью. Но что это значит для нас с вами и для экономики? Правительства сего мира ищут ответ на вопрос о том, как помочь экономике в условиях сдерживания вируса. Отмечу, что на момент написания этой статьи количество инфицированных COVID-19 превысило четыре миллиона человек, а количество погибших многим больше 300 000. Чтобы всегда быть в курсе развития ситуации с новым коронавирусом, подписывайтесь на наш канал в Google News.

Как пишет Today, Европейский Союз настаивает на постепенном открытии границ между странами-участницами, которые были закрыты из-за пандемии. Политики считают, что еще не слишком поздно спасти часть летнего туристического сезона, сохраняя при этом безопасность людей. Но как именно будет осуществлена безопасность неизвестно, что также беспокоит экспертов в области общественного здравоохранения, так как для предотвращения новых вспышек необходима крайняя осторожность. Единственное, что сегодня не вызывает вопросов, это понимание того, что на выход из пандемии потребуется время.

Более того, коронавирус может стать постоянной частью нашей жизни. Не исключено, что нам придется научиться жить с ним. Например, в случае с ВИЧ мы нашли методы лечения и профилактики, благодаря чему люди не чувствуют себя такими напуганными, как раньше. Сегодня важно быть реалистами, так что вариант «коронавирус с нами навсегда» необходимо рассматривать всерьез.

Единственным решением эксперты называют быстрое изобретение вакцины, фактически признавая, что это наша единственная надежда. Если ученым действительно удастся найти высокоэффективную вакцину, которую мы сможем распространить среди всех нуждающихся в ней людей в мире, у нас будет шанс уничтожить вирус . Поскольку большинство стран мира, включая США и Россию стремятся вновь открыть бизнес и общественные места, эксперты ВОЗ боятся, что это решение приведет к порочному кругу заражений COVID-19, что, в конечном итоге, приведет к экономической катастрофе.

коронавирус , скорее всего, будет с нами всегда