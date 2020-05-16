» » Где на Марсе могут жить люди?

Где на Марсе могут жить люди?

Давайте на минуту представим, что ученым удалось отправить людей на Марс. Но что они будут там делать? Марс – не самая дружелюбная для жизни планета. Там как минимум нет кислорода, не говоря уже о космической радиации, от которой на Земле нас защищает атмосфера, а на Красной планете ее нет. На самом деле вопрос о том, как представители нашего вида могут выжить в агрессивной среде далеких миров давно волнует ученых. Так, исследователи полагают, что выжить в суровой марсианской среде можно глубоко под марсианской землей. Так как недавно ученые получили доказательства того, что Марс – сейсмически активная планета, там существует сеть больших подземных туннелей, которые образовались в результате тысячелетней вулканической активности.

Эти туннели или, как их называют, лавовые трубки, остались после того, как быстротекущая лава прожгла марсианскую почву.

Что угрожает будущим марсианам?

космос, как это известно, не подходящее место для таких форм жизни, как Homo Sapiens. Суровая космическая среда, пронизанная радиацией, в прямом смысле этого слова уничтожает все живое. Даже тихоходок – микроскопических животных, способных выживать в самых экстремальных условиях. Еще в 2007 году исследователи выяснили, что эти «водяные медведи» выдерживают кратковременное воздействие предельно низких температур, космической радиации и почти полного вакуума. Согласитесь, это потрясающе. Но даже они не могут долго находиться в открытом космосе. Что уж говорить про нас с вами.

И все же, мы создали технологии, с помощью которых можно отправиться на орбиту Земли и даже на ее спутник Луну. В теории, мы близки к межпланетным перелетам, и, думаю, ни для кого не секрет, что правительства многих стран планируют отправить человека на Марс. Но что мы имеем на практике?

Где на Марсе могут жить люди?

Такие колонии можно будет строить только после того, как мы решим проблему космической радиации

Наши постоянные читатели наверняка в курсе, что самая большая проблема для будущих космических путешественников это космическая радиация. В одной из предыдущих статей я рассказывала, что результаты научных исследований показали, что длительное пребывание в космосе оказывает разрушительное влияние на мозг.

Выходит, если полет до Красной планеты займет около 7 месяцев, то на Марс могут высадиться люди с сильнейшим повреждением мозга и, скорее всего, даже не поймут где находятся. Отмечу, что решения этой проблемы на сегодняшний день нет. Что касается других проблем, с которыми мы можем столкнуться на просторах космического океана, то подробнее о них рассказал мой коллега Рамис Ганиев.

Где на Марсе могут жить люди?

Лавовые трубки на Земле выглядят так

Жизнь на Марсе

Итак, учитывая все имеющиеся знания о Марсе, единственной более-менее безопасной средой обитания для человека являются подземные туннели или лавовые трубки. По мнению астрофизика Антонио Париса и его команды, которая занималась исследованием и оценкой безопасности марсианских лавовых труб, укрытие будущих колонистов в глубоких подземных туннелях может значительно уменьшить воздействие опасной космической радиации. Более того, исследователи убеждены, что лучшим местом для посадки является «греческая равнина» Эллада Планития.

Дело в том, что на эту часть Марса попадает меньше космической и солнечной радиации, чем на большую часть остальной поверхности планеты. Как утверждает сам Антонио Парис, укрытие астронавтов в глубоких лавовых трубках может уменьшить ее воздействие еще больше, тем самым обеспечив колонистам выживание. Но как измеряют уровень радиации в лавовых трубках на Марсе?

Где на Марсе могут жить люди?

Остается надеяться, что под марсианской землей никто не живет

Тут-то нам пригодятся знания о лавовых трубках на Земле – измерив их внешние и внутренние уровни излучения Парис получил общее представление о том, способна ли структура лавовых трубок уменьшить воздействие космического излучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Washington Academy of Sciences.

«Лавовые трубки могут помочь в изучении марсианской геологии и геоморфологии, а также потенциально помогут обнаружить любые свидетельства развития микробной жизни на ранних этапах естественной истории Марса”, — пишет Пэрис в своем twitter.

Итак, лавовые трубки вполне могут стать нашим новым домом на другой планете. Согласитесь, перспектива звучит так себе. Наверняка все помнят фильмы ужасов про обитателей пещер и другие неприятности, которые могут там произойти (например как в фильме «Спуск» или сериале «LOST»), но учитывая тот факт, что другого варианта у нас может и не быть – жизнь в лавовых трубках – это далеко не самое плохое, что ждет человека на других планетах.

Где на Марсе могут жить люди?

Вынуждены разочаровать тех, кто хотел наблюдать за марсианскими закатами – жить на Марсе мы скорее всего будем под землей

16 май 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ржавчина может защитить космические аппараты от радиации
Хочу все знать

Ржавчина может защитить космические аппараты от радиации

Постоянные читатели нашего сайта наверняка прекрасно знают, что космическое пространство за пределами земной атмосферы буквально пронизано радиацией. Но для некоторых может оказаться большим
Марсианские океаны могли пахнуть сероводородом
Хочу все знать

Марсианские океаны могли пахнуть сероводородом

Несмотря на то, что к настоящему времени ученые смогли обнаружить более 4000 экзопланет, Земля все еще остается единственным известным местом, где существует жизнь во Вселенной. Жизнь на Земле
Сколько на Марсе воды и хватит ли ее для будущих колонистов?
Хочу все знать

Сколько на Марсе воды и хватит ли ее для будущих колонистов?

На протяжении многих столетий человек мечтал покорить Красную планету, и, кажется, уже в самом ближайшем времени мы наконец-то сможем сделать свой первый шаг в становлении межпланетным видом. Для
Радиация на Марсе может повредить мозг будущих колонистов
Хочу все знать

Радиация на Марсе может повредить мозг будущих колонистов

В то время, как о жизни на Красной планете мечтают не только научные фантасты и кинорежиссеры, у ученых появились не самые радостные новости для будущих колонистов. ...
Космонавт сможет побывать на Марсе только один раз в жизни, заявил ученый
Хочу все знать

Космонавт сможет побывать на Марсе только один раз в жизни, заявил ученый

За одни сутки участники космических миссий получают в 200 раз большую дозу радиации, чем человек на Земле. Чтобы сохранить здоровье космонавтов и продлить им жизнь, ввели допустимые дозы получаемой
Что мы знаем о планете Марс?
Хочу все знать

Что мы знаем о планете Марс?

Марс - четвёртая планета от Солнца. Он назван в честь римского бога войны, но в то же время, его иногда называют Красной планетой, в связи с соответствующим цветом поверхности.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
The largest woodpeckers areПочему Чернобыль является угрозой для мира, даже 34 года спустяWe are a product of the self-reproducing Universe - everything in “reality” is self-simulation, which generates itself from pure thoughtНе только Cybertruck! Подборка крутых электрических пикаповЗнакомьтесь: сенокосец-кролик или существо с головой собаки и телом паукаДействительно ли электромобиль — автомобиль будущего?В водах Австралии найдено самое длинное животное в миреWhat is the most complex robot on earth?


Свежие Статьи
Scientists have created a climate model on Mars to prove its uninhabited

Scientists have created a climate model on Mars to prove its uninhabited

In the UAE they plan to double the number of their astronauts

In the UAE they plan to double the number of their astronauts

The fuel tank of the Frigate booster block exploded in near-Earth orbit

The fuel tank of the Frigate booster block exploded in near-Earth orbit

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+