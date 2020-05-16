Где на Марсе могут жить люди?
Давайте на минуту представим, что ученым удалось отправить людей на Марс. Но что они будут там делать? Марс – не самая дружелюбная для жизни планета. Там как минимум нет кислорода, не говоря уже о космической радиации, от которой на Земле нас защищает атмосфера, а на Красной планете ее нет. На самом деле вопрос о том, как представители нашего вида могут выжить в агрессивной среде далеких миров давно волнует ученых. Так, исследователи полагают, что выжить в суровой марсианской среде можно глубоко под марсианской землей. Так как недавно ученые получили доказательства того, что Марс – сейсмически активная планета, там существует сеть больших подземных туннелей, которые образовались в результате тысячелетней вулканической активности.
Эти туннели или, как их называют, лавовые трубки, остались после того, как быстротекущая лава прожгла марсианскую почву.
Что угрожает будущим марсианам?
космос, как это известно, не подходящее место для таких форм жизни, как Homo Sapiens. Суровая космическая среда, пронизанная радиацией, в прямом смысле этого слова уничтожает все живое. Даже тихоходок – микроскопических животных, способных выживать в самых экстремальных условиях. Еще в 2007 году исследователи выяснили, что эти «водяные медведи» выдерживают кратковременное воздействие предельно низких температур, космической радиации и почти полного вакуума. Согласитесь, это потрясающе. Но даже они не могут долго находиться в открытом космосе. Что уж говорить про нас с вами.
И все же, мы создали технологии, с помощью которых можно отправиться на орбиту Земли и даже на ее спутник Луну. В теории, мы близки к межпланетным перелетам, и, думаю, ни для кого не секрет, что правительства многих стран планируют отправить человека на Марс. Но что мы имеем на практике?
Наши постоянные читатели наверняка в курсе, что самая большая проблема для будущих космических путешественников это космическая радиация. В одной из предыдущих статей я рассказывала, что результаты научных исследований показали, что длительное пребывание в космосе оказывает разрушительное влияние на мозг.
Выходит, если полет до Красной планеты займет около 7 месяцев, то на Марс могут высадиться люди с сильнейшим повреждением мозга и, скорее всего, даже не поймут где находятся. Отмечу, что решения этой проблемы на сегодняшний день нет. Что касается других проблем, с которыми мы можем столкнуться на просторах космического океана, то подробнее о них рассказал мой коллега Рамис Ганиев.
Жизнь на Марсе
Итак, учитывая все имеющиеся знания о Марсе, единственной более-менее безопасной средой обитания для человека являются подземные туннели или лавовые трубки. По мнению астрофизика Антонио Париса и его команды, которая занималась исследованием и оценкой безопасности марсианских лавовых труб, укрытие будущих колонистов в глубоких подземных туннелях может значительно уменьшить воздействие опасной космической радиации. Более того, исследователи убеждены, что лучшим местом для посадки является «греческая равнина» Эллада Планития.
Дело в том, что на эту часть Марса попадает меньше космической и солнечной радиации, чем на большую часть остальной поверхности планеты. Как утверждает сам Антонио Парис, укрытие астронавтов в глубоких лавовых трубках может уменьшить ее воздействие еще больше, тем самым обеспечив колонистам выживание. Но как измеряют уровень радиации в лавовых трубках на Марсе?
Тут-то нам пригодятся знания о лавовых трубках на Земле – измерив их внешние и внутренние уровни излучения Парис получил общее представление о том, способна ли структура лавовых трубок уменьшить воздействие космического излучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Washington Academy of Sciences.
«Лавовые трубки могут помочь в изучении марсианской геологии и геоморфологии, а также потенциально помогут обнаружить любые свидетельства развития микробной жизни на ранних этапах естественной истории Марса”, — пишет Пэрис в своем twitter.
Итак, лавовые трубки вполне могут стать нашим новым домом на другой планете. Согласитесь, перспектива звучит так себе. Наверняка все помнят фильмы ужасов про обитателей пещер и другие неприятности, которые могут там произойти (например как в фильме «Спуск» или сериале «LOST»), но учитывая тот факт, что другого варианта у нас может и не быть – жизнь в лавовых трубках – это далеко не самое плохое, что ждет человека на других планетах.
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