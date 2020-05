Где на Марсе могут жить люди?

Давайте на минуту представим, что ученым удалось отправить людей на Марс. Но что они будут там делать? Марс – не самая дружелюбная для жизни планета. Там как минимум нет кислорода, не говоря уже о космической радиации, от которой на Земле нас защищает атмосфера, а на Красной планете ее нет. На самом деле вопрос о том, как представители нашего вида могут выжить в агрессивной среде далеких миров давно волнует ученых. Так, исследователи полагают, что выжить в суровой марсианской среде можно глубоко под марсианской землей. Так как недавно ученые получили доказательства того, что Марс – сейсмически активная планета, там существует сеть больших подземных туннелей, которые образовались в результате тысячелетней вулканической активности.

Эти туннели или, как их называют, лавовые трубки, остались после того, как быстротекущая лава прожгла марсианскую почву.

Что угрожает будущим марсианам?

космос , как это известно, не подходящее место для таких форм жизни, как Homo Sapiens. Суровая космическая среда, пронизанная радиацией, в прямом смысле этого слова уничтожает все живое. Даже тихоходок – микроскопических животных, способных выживать в самых экстремальных условиях. Еще в 2007 году исследователи выяснили, что эти «водяные медведи» выдерживают кратковременное воздействие предельно низких температур, космической радиации и почти полного вакуума. Согласитесь, это потрясающе. Но даже они не могут долго находиться в открытом космос е. Что уж говорить про нас с вами.

И все же, мы создали технологии, с помощью которых можно отправиться на орбиту Земли и даже на ее спутник Луну. В теории, мы близки к межпланетным перелетам, и, думаю, ни для кого не секрет, что правительства многих стран планируют отправить человека на Марс. Но что мы имеем на практике?

Наши постоянные читатели наверняка в курсе, что самая большая проблема для будущих космических путешественников это космическая радиация. В одной из предыдущих статей я рассказывала, что результаты научных исследований показали, что длительное пребывание в космос е оказывает разрушительное влияние на мозг .

Выходит, если полет до Красной планеты займет около 7 месяцев, то на Марс могут высадиться люди с сильнейшим повреждением мозг а и, скорее всего, даже не поймут где находятся. Отмечу, что решения этой проблемы на сегодняшний день нет. Что касается других проблем, с которыми мы можем столкнуться на просторах космического океана, то подробнее о них рассказал мой коллега Рамис Ганиев.

Жизнь на Марсе

Итак, учитывая все имеющиеся знания о Марсе, единственной более-менее безопасной средой обитания для человека являются подземные туннели или лавовые трубки. По мнению астрофизика Антонио Париса и его команды, которая занималась исследованием и оценкой безопасности марсианских лавовых труб, укрытие будущих колонистов в глубоких подземных туннелях может значительно уменьшить воздействие опасной космической радиации. Более того, исследователи убеждены, что лучшим местом для посадки является «греческая равнина» Эллада Планития.

Дело в том, что на эту часть Марса попадает меньше космической и солнечной радиации, чем на большую часть остальной поверхности планеты. Как утверждает сам Антонио Парис, укрытие астронавтов в глубоких лавовых трубках может уменьшить ее воздействие еще больше, тем самым обеспечив колонистам выживание. Но как измеряют уровень радиации в лавовых трубках на Марсе?

Тут-то нам пригодятся знания о лавовых трубках на Земле – измерив их внешние и внутренние уровни излучения Парис получил общее представление о том, способна ли структура лавовых трубок уменьшить воздействие космического излучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Washington Academy of Sciences.

«Лавовые трубки могут помочь в изучении марсианской геологии и геоморфологии, а также потенциально помогут обнаружить любые свидетельства развития микробной жизни на ранних этапах естественной истории Марса”, — пишет Пэрис в своем twitter.

Итак, лавовые трубки вполне могут стать нашим новым домом на другой планете. Согласитесь, перспектива звучит так себе. Наверняка все помнят фильмы ужасов про обитателей пещер и другие неприятности, которые могут там произойти (например как в фильме «Спуск» или сериале «LOST»), но учитывая тот факт, что другого варианта у нас может и не быть – жизнь в лавовых трубках – это далеко не самое плохое, что ждет человека на других планетах.

Вынуждены разочаровать тех, кто хотел наблюдать за марсианскими закатами – жить на Марсе мы скорее всего будем под землей