Как продлить домен

Вы можете продлить владение доменом на личный аккаунт любого хостинг-провайдера. Самое главное, чтобы сделать это вовремя, поскольку обычная халатность может способствовать ухудшению выдачи позиций между проплатами.

О том, как продлить срок домена - можете почитать на соответствующих источниках в сети.

Не считайте оплату домена несущественным фактором для продвижения SEO. Но этот показатель не играет решающей роли. Для эффективной оптимизации следует оплачивать домен своевременно, желательно за несколько лет. И даже если вы не можете знать, как будет работать бизнес, и будет ли сайт привлекать трафик, - если вы хотите продвигать этот ресурс, лучше всего заплатить за домен вовремя.

Вы приобрели новый домен, заполнили сайт и желаете улучшить его позицию в этой теме. Когда вы платите за него заранее за несколько лет, указывайте поисковику долгосрочную возможность владения сайтом. Это не предоставит привилегий для доверенных старых доменов, но все же может ускорить процесс индексации и снизить ограничения для сайта-новичка.

Когда вы покупаете домен, который ранее принадлежал другому владельцу, срок его действия не имеет значения. Если у него была плохая репутация, лишь белое продвижение поможет спасти его от текущих фильтров.

В целом, технические компоненты, контент, внешняя оптимизация являются более значимыми, чем обновление домена.

Различные хостинг-поставщики имеют схемы продления и приобретения для идентичных доменов. Некоторые специализированные сервисы позволяют активировать автоматические обновления и заморозить сайт на 30 дней в случае неуплаты. Однако, даже если в данный период домен не станет бесплатным, сам факт неплатежей окажет отрицательное влияние на позициях и трафике.

По истечении срока действия домена его активность будет приостановлена. И даже если вы заплатите за просрочку, эта халатность негативно повлияет на позиции вашего сайта.

В связи с этим, вам необходимо быстро продлить домен, желательно на несколько лет, если это возможно с точки зрения предоставления услуг вашим поставщиком.