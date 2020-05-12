Лишь бы ничего не делать… Скоро можно будет похудеть за счет генной терапии.

Сейчас в мире присутствует ярко выраженный культ тела. Это не так плохо, и когда тебя окружают красивые люди — это всегда приятно. Тем более самому хочется тянуться к ним и от этого наш мир становится хоть чуточку прекрасней. А еще это отлично помогает сохранить здоровье и вести правильной образ жизни. Вот только мы говорим про идеальный вариант и человека, которому просто нравятся физические упражнения. Но ведь количество тех, кому больше нравится результат, намного выше. В итоге на своем пути к идеальному спортивному телу, которое по умолчанию заложено в каждого из нас, они сталкиваются с первыми проблемами и сразу же отступают. Винить их нельзя, но помочь им можно. Кажется, ученые сделали еще один шаг на этом пути – генная терапия.

Что такое фоллистатин

О том, что оказывается так было можно, рассказали ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Их исследование показало, что можно не только работать с генами для получения модернизированных видов живых организмов, но и проводить работы, если можно так сказать, медицинского характера. В ходе своего исследования они ставили эксперименты на мышах и кормили их рационом с высоким содержанием жиров.

Целью проводимого эксперимента было выяснение того, как можно предотвратить ожирение и нарастить мышечную массу у их маленьких подопытных.

В течение всего исследования основной упор был сделан на изучение белка фоллистатина. Он вырабатывается почти во всех тканях живых организмов. Впервые его обнаружили и дали ему описание еще в конце 80-х годов прошлого века. Сначала полагалось, что он выступает в роли репродуктивного гормона, но позже выяснилось, что основной его задачей является влияние на некоторые клеточные процессы, включая восстановление и рост мышц.

Благодаря этим малышам мы накопили множество знаний в медицине.

Гормон, отвечающий за восстановление мышц

Ранее уже проводились исследования этого гормона. Правда, тогда они больше касались возможности его влияния на дегенеративные заболевания мышц и изучение методов терапии. В этот раз целью ученых было выяснение того, сможет ли фоллистатин помочь в лечении остеоартрита путем улучшения метаболизма, сниженного ожирением, и увеличения мышечной массы.

Наиболее распространенным фактором риска развития остеоартрита является ожирение, – объясняет Фаршид Гилак, автор нового исследования. — Избыточный вес мешает человеку вести активный образ жизни и заниматься физическими упражнениями. Из-за этого он не может в полной мере использовать физическую терапию.

Для эксперимента отбирались только молодые мыши. В течение некоторого времени они получали лечение генной терапией, целью которого было усиление выработки фоллистатина.

В итоге ученые смогли добиться результатов. Фаршид Гилак описал их, как «глубокие».

У мышей наметилось улучшение состояния здоровья, смягчилась дегенерация хрящей, снизился уровень воспалений и наметилось ремоделирование костей.

Мы нашли способ использования генной терапии, который позволит быстро нарастить мышечную массу. – говорит Гилак. – Терапия оказала глубокое влияние на мышей и помогла контролировать их вес. Можно предположить, что подобный подход будет эффективным против артрита, особенно в случаях патологического ожирения.

Иcпользование генной терапии для лечения людей

Может показаться, что это первый случай, когда использование фоллистатина было предложено для лечения человека, но это не так. Уже ведутся исследования, которые должны помочь использовать его в лечении онкологических заболеваний. Правда, эффективность этого метода пока не доказана и говорить о его применения для полноценного лечения рака пока рано. Впрочем, потенциального вреда на первой фазе исследований на людях не выявлено.

Люди с лишним весом не могут заниматься спортом. Для них новый метод окажется очень полезным.

Фаршид Гилак понимает, насколько новый метод далек от того, чтобы применять его для клинического лечения людей. Но это открытие действительно дает надежду на то, что за счет генной терапии можно будет лечить многие заболевания. А еще и поможет привести в состояние свое тело, если оно неспособно самостоятельно заниматься физическими нагрузками.

Реализация задуманного может занять годы, но мы с оптимизмом оцениваем перспективы сокращения повреждения суставов, связанного с остеоартритом. В некоторых случаях новый метод можно будет использовать для лечения ожирения. – заключает Фаршид Гилак.

Можно ли применять генную терапию в косметологии

Мы уже обсуждали в нашем Telegram-чате корректность применения генной терапии не только для лечения заболеваний, но и для косметических процедур. То есть для того воздействия, которое не является обязательным с медицинской точки зрения. Мнения разделились примерно пополам. Но точно можно сказать одно. Если это не приведет к мутациям или повреждению генома человека, то почему бы и нет. Только действовать надо очень осторожно. В конце концов гены существуют уже миллионы лет, а мы изучаем их меньше сотни лет. Как бы нам не казалось, что мы знаем многое и все расшифровали, мы не должны форсировать процесс вмешательства в этот механизм.

В перспективе можно будет получить спортивное тело без изнурительных тренирокок.