Последствия пандемии коронавируса

Как говорил Владимир Путин в своем новогоднем обращении от 2020 года, мы живём в бурное, динамичное и противоречивое время. Но кто бы мог знать что 2020 год станет не решением всех проблем прошлого, а преподнесет нам новый сюрприз в виде пандемии коронавируса. Возвращаясь к словам главы, главное — это теплота человеческих отношений и любовь к ближним. Благодаря эффекту домино небольшая утечка вируса в маленьком китайском городке привела к изоляции планетарного масштаба. В условиях пандемии людям пришлось остаться дома в кругу близких, но продолжительный контакт со своими домочадцами привел к тому, что теплота человеческого общения превратилась в пожар страстей.

Если конфликты в семье можно сгладить, то экономические проблемы касаются всех и каждого и они просто так не решаются. Чтобы наладить жизнь нужно воскресить экономику, запустить производство, пустить людей на работу. И если для одних самоизоляция — это рай интроверта, то для других она подобна тюремному заключению. Многие стремятся выйти на улицу, сходить в любимый бар, ресторан, кафе, посетить любимый торговый центр, да и просто погулять в парке. Но получат ли эти люди то, что так жаждут? коронавирус внес свои коррективы во многие сферы деятельности человека, но есть нечто большее, что не получится исправить простой отменой карантина, — человеческое доверие.

Я живу не в параллельной вселенной и даже не в другой стране, поэтому понимаю, что вопрос доверия в России не вопрос мер карантина, а национальная боль, которая для некоторых многократно увеличилась с появлением вируса. И всё же что изменилось в человеческих взаимоотношениях уже сейчас? Давайте условимся, что мы говорим о людях относящихся к пандемии серьёзно. И хотя многие кричат, что вируса нет, перчаточки-то с маской носят. Так сказать, доверяй, но проверяй.

Разберём удар по доверию на конкретном примере: отправимся в командировку на самолёте в другую страну. Как вы помните, летать нам не впервой. Так как вокруг карантин, все сидят дома, атмосфера домашняя, расскажу вам историю.

Мы пришли в аэропорт и надеялись быть героем фильма «Я — легенда», но народу в лобби более, чем достаточно. Осмотрев публику, мы рассчитываем, что все эти люди летят куда-то, но точно не с вами. Объявляют посадку, и большая часть лобби направилась на посадку вместе с вами. Стоит ли говорить, что в салоне было беспокойно? Все эти пассажиры ровно так же, как и вы думали, что полетят в пустом самолёте, но не тут-то было — перед вами набитые плечом к плечу двухместные ряды. Найдя своё место обнаруживаем на соседнем месте вашего соседа-попутчика в маске, но он не спешит вас пускать и отправляет в далёкий пеший тур, подозревая, что вы заражены вирусом. Оглянув салон и не найдя пустого места, мы вынуждены вернуться на место и не без помощи стюардессы отвоёвывать своё место, но сердитый попутчик в маске устраивает истерику. С горем пополам вы его успокаиваете, но это временная мера, скоро его снова прорвёт.

Весь салон судорожно протирает руки и всё вокруг дезинфецирующими средствами. Снабжение напитками в нашем экономе в целях борьбы с пандемией приостановлено, но в первом классе разносят имбирный эль. Хм, странно. Наверное, они все переболели, или их не жалко. Мой сосед снова закатил истерику, и стюардесса, решая мою проблему, просит меня пройти за ней. Мой нервный попутчик кидает мне в спину едкую фразу, и за сим мы удаляемся вслед за стюардессой в первый класс. Здесь больше свободных мест и меньше шума, садимся на своё место и упираемся лбом в иллюминатор. Теперь можно выдохнуть и успокоиться, но голову пронзает мысль «А сколько ещё человек упиралось в этот иллюминатор?», и откинувшись на спинку кресла мы протираем лоб дезинфецирующим средством.

Казалось бы, к чему это я решил байки потравить? Я не плету теории заговора и не нагнетаю, но данная история не вымысел, а нынешняя правда жизни, рассказанная со слов журналиста «The Atlantis», Маккая Коппинса. Хоть меры самоизоляции являются рекомендованными, проблемы доверия от них реальные. Почему я так считаю? Дело в исследовании Гарварда длиной в 75 лет. Если рассказать о нём в двух словах, то Гарвард решил провести эксперимент с целью узнать, что делает нас счастливыми и здоровыми на протяжении всей жизни, но эксперимент затянулся. Сменялись поколения, некоторые участники даже не дожили до конца эксперимента, а выводом 75 лет исследований стали 3 очень важных урока, которые примитивны, но, видимо, поэтому столь эффективны.

Первый урок — социальные взаимодействия, отношения с другими людьми действительно полезны и необходимы. А их отсутствие, одиночество – по-настоящему убивают. Люди с крепкими, многочисленными социальными связями – со своими близкими, друзьями, соседями – чувствуют себя более счастливыми, они более здоровы физически и живут дольше.

Второй урок — дело не в количестве друзей и не в наличии постоянного партнера. Самое главное – качество отношений с близкими.

Жизнь в состоянии конфликта буквально вредит нашему здоровью. И семьи, в которых много ссор и мало тепла и заботы разрушают нас даже больше, чем разводы.

И третий — хорошие отношения защищают не только наше тело, но и наш мозг . Крепкая, надежная привязанность стимулирует его функции. Люди, удовлетворенные своими отношениями, дольше сохраняют отличную память .

Это совсем не значит, что отношения должны быть безоблачными. Многие пары в исследовании и в преклонном возрасте способны бурно эмоционировать днями напролет. Суть в том, что и в разгар перебранки они прекрасно знают и чувствуют, что способны положиться на своего партнера в момент, когда будет действительно плохо и тяжело.

А ты прислушиваешься к мудрости стариков?

Я начал за упокой, но кончить надо за здравие. В эпоху вируса нас закрыли вместе по коробочкам, что заставляет нас порой «вешаться» от избытка общения или шума, но не забывайте заветы предков, не дайте пандемии сломить не только ваши тела, но и ваш разум .

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Весь кипиш улиц теперь дома