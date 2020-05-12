Хватит ли нам иммунитета к новому коронавирусу?

Рано или поздно страны начнут снова пускать к себе граждан других стран после того, как закрыли границы из-за риска распространения коронавируса. Но как не допустить повтора эпидемии? Пока что страны сами решают, какими способами предотвращать коронавирус — в аэропорту Вены, например, нужно показать справку о том, что человек не болеет (или уже переболел) коронавирусом. Если такого документа нет, экспресс-тест предлагают сдать на месте (придется подождать до 3 часов, и стоит это почти 15 000 рублей) или сесть на двухнедельный карантин. Как будет реализовано последнее, пока непонятно. Не самый эффективный способ, особенно если учесть, сколько людей посещают тот же аэропорт Лондона за день. Это повлечет за собой большие очереди на контроле и повысит риск заражения коронавирусом.

Поэтому некоторые государства задумались о введении так называемых «иммунных паспортов». Их будут выдавать на основании результатов тестов на антитела к коронавирусу. По логике законодателей, если человек уже переболел вирусом, у него есть антитела к нему, и он не заразит никого другого и сам не заразится снова. Поэтому он может передвигаться по стране свободно. Однако часть исследований показывают, что несмотря на то, что шанс повторного заражения коронавирусом минимален, он все равно есть.

Можно ли повторно заразиться коронавирусом?

Например, 3 недели назад медики из Южной Кореи сообщили, что обнаружили частицы коронавируса в крови людей, которые уже им переболели — казалось, антитела должны были полностью его подавить и не допустить повторного появления частиц. Эти люди считались выздоровевшими, тесты до этого показывали отсутствие вируса. И тут — такое?

Объяснить это можно двумя способами: либо пациенты действительно повторно заразились коронавирусом, либо произошла ошибка тестирования. Южнокорейские ученые считают, что последний вариант более вероятный, поскольку тест обнаружил не полноценные частицы вируса, а их «застрявшие» фрагменты, до которых еще не добрались антитела. Однако это доказывает, что остатки коронавируса могут сохраняться в теле человека еще долгое время после выздоровления.

Частица коронавируса

Согласно последним данным, у некоторых людей находят частицы коронавируса в организме даже через 2 месяца после того, как они переболели. Это ставит под сомнение требование двухнедельного карантина в большинстве стран. Однако, как показали исследования, спустя 2 месяца, несмотря на наличие частиц коронавируса, пациенты уже не были заразными. Медики даже попытались выделить и культивировать вирусные частицы у нескольких таких пациентов, но у них ничего не получилось. Это тоже говорит о том, что полноценных вирусных частиц в их организме уже не было. А появление повторных симптомов они связали с тем, что иммунитет просто «добивал» остатки вируса.

Иммунитет к коронавирусу

Пока неизвестно ни об одном однозначно подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом. Ученые даже пытались проверить эту теорию на обезьянах и попробовали вторично заразить SARS-CoV-2 уже переболевших макак. Антитела, выработанные после первой болезни, сработали, то есть у обезьян выработался иммунитет к COVID-19.

Вопрос в том — на сколько хватит этого приобретенного иммунитета? Может ли он спустя некоторое время стать слабее, и человек заразится коронавирусом повторно? ВОЗ считает, что переболевшие люди с антителами не застрахованы от повторного заражения.

Исследования говорят о том, что приобретенный иммунитет работает по-разному в зависимости от типа инфекции. Так, например, человеческий организм запоминает вирус кори на всю жизнь, поэтому достаточно сделать прививку в детстве, чтобы не заболеть. А вот гриппом можно переболеть за один сезон несколько раз — заразившись разными штаммами. Поскольку коронавирус SARS-CoV-2 появился совсем недавно, долгосрочных наблюдений за иммунитетом человека, который переболел вирусом, пока нет.

Вирусная частица гриппа

Если посмотреть на примере того же гриппа, этот вирус очень изменчив, и каждый год мы встречаем новый штамм, поэтому организм сегодня знает, как бороться с гриппом, а через полгода уже нет. SARS-CoV 2 тоже способен меняться и эволюционировать, однако пока ученые считают, что скорость, с которой он мутирует, в десятки раз ниже, чем у сезонного гриппа.

В случае, если иммунитет сохранится надолго, можно надеяться на то, что вирус исчезнет лет через пять. Если иммунитета хватит на несколько месяцев, то вспышки коронавируса станут сезонными. И «иммунные паспорта» окажутся бесполезными, ведь человек снова сможет переболеть коронавирусом. Будет ли он настолько же опасен — непонятно, и от этого становится страшно еще больше.

Скоро люди снова начнут контактировать — эпидемия продолжится?