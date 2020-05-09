Действительно ли важна йодированная соль и стоит ли ее есть всем?

Многим кажется, что соль это абсолютно бытовой продукт, который можно купить и пользоваться. Многие пользуются ей настолько нечасто, что банка, которая стоит в шкафу, кажется вечной и многие почти готовы подумать, что соль входит в штатное оснащение квартиры. А еще все думают, что правильно ее называть ”йодированная соль”, а просто ”соль” — это сокращение. Это не так, ведь далеко не везде соль йодируют и не всегда она была такой. В разных странах можно найти соль с повышеным содержанием йода или, наоборот, самую обычную (сейчас мы не говорим о соли с добавками). Какую же соль надо покупать и зачем ее вообще делают разной?

Когда начали йодировать соль

Многие думают, что обязательное йодирование соли является чисто советским изобретением. На самом деле нет. В СССР такой способ обработки пришел только в 1956 году. Задолго до этого обязательное йодирование соли было введено в Швейцарии (1922 год) и в США (1924 год).

Когда существовали нормы на обязательное йодирование соли, ее просто нельзя было выпускать в другом виде. То есть на упаковке можно было писать, что это просто соль, но в нее все равно должен был быть добавлен йод.

В некоторых странах позже отказались от практики обязательного йодирования соли и дали право производителям самим выбирать, как делать свой продукт. Но они все равно должны были писать об этом на упаковке, чтобы покупатель знал, какой продукт он приобретает.

Чем полезен йод для организма

Такие требования к производителям соли начали вводиться после того, как были сделаны открытия, доказывающие полезность йода для организма человека. Ведь даже на сегодняшний день по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире около 60% людей испытывают недостаток йода, который очень негативно сказывается на обмене веществ и организме в целом.

Так выглядит йод, если так можно сказать, в сыром виде.

Есть даже статистика, что в Швейцарии, с введением правила обязательного йодирования соли, среди призывников диагноз кретинизм (умственная отсталость) сократился с 31 случая на 1 000 человек до 1 случая. То есть, с 3,1% до 0,1%. И это произошло всего за 20 лет.

В первую очередь, йод полезен для нормальной работы щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ и гормональный фон организма. То есть, за все, что с нами происходит, учитывая, что гормоны это наше здоровье, наш внешний вид и даже наше настроение. Да, если вы просто так набираете вес, хотя сидите на самой строгой диете, или у вас скверное настроение и противно черпать черную икру золотой ложкой, у вас что-то не так с гормональным фоном и вам надо провериться.

Особенно это касается жителей чуть более северных регионов, которые проживают далеко от моря или океана (хотя это тоже не панацея). Например, в России по разным подсчетам почти все жители имеют хронический дефицит йода.

Почему йодируют именно соль

Вопрос в том, почему йодируют именно соль, а не, скажем, сахар, хлеб, молоко или тому подобные продукты. Вся соль в том (простите за каламбур), что именно этого белого порошка все люди съедают примерно одинаковое количество. Его едят почти все, но есть еще один момент. В отличии от сахара, соль почти нельзя переесть. Вы же не будете есть ее ложками. Максимум щепотка в блюдо и все. Зато сахар мы потребляем сверх мер и остановить нас может только переедание. мозг готов получить сколько угодно сахара, так как это быстрые углеводы и чистая энергия, которым он всегда отдает приоритет.

Плюс соль сама по себе хорошо впитывает вещества. Правда, многие производители стремятся сэкономить, пусть и копейки, и выпустить соль без йода. В нашей стране это стало возможно после того, как распался СССР и отменили обязательное правило о йодоровании соли.

Для йодирования пищевой соли в СССР использовали йодид калия. Минусом этого ингредиента являлся его небольшой срок годности — всего 6 месяцев. После чего под воздействием кислорода йодид терял свои свойства. Обычно соль продается по 500-1000 грамм и далеко не все съедают такой объем за полгода.

Позже начали использовать йодат калия, который имеет срок годности до года и стабильнее ведет себя при термической обработке. А заодно не меняет вкус блюд. И несмотря на то, что такие добавки стоят очень не дорого, да и нужно их на объем упаковки совсем не много, производители все равно иногда экономят.

Норма потребления йода для человека

Различные организации называют разные значения суточного потребления йода, как и разные последствия его передозировки. Потребность в йоде измеряется не граммами и даже их тысячными долями (миллиграммами), а миллионными долями (микрограммами).

Для взрослого человека норма суточного потребления называется в диапазоне от 100-150 микрограмм. Чтобы вы понимали, настолько это мало, добавлю только, что в капле спиртового раствора йода, который используется в медицине, йода примерно 3 миллиграмма (3 000 микрограмм). То есть, даже в одной капле раствора содержится в 20-30 раз больше йода, чем нужно человеку в сутки. Теперь становится понятно, что такой объем достаточно легко получить из соли без передозировок. Но что, если передозировка все же будет?

Предлагается не только установить обязательное обогащение соли йодом, но и внести изменения в производство продуктов питания в целом. Все пищевые продукты должны производится с применением йодированной соли, если она есть в рецепте (за исключением случаев, когда это не допускается технологическим процессом).

Если закон примут, то после почти 30-летнего перерыва нам снова не придется думать, какую соль мы покупаем. Сложно сказать, что она станет полезной, но плюсов в ней будет существенно больше, чем сейчас. Изменения предлагается ввести с лета 2021 года. Для здоровья людей это будет очень хорошо. Главное, объяснить им, что именно из соли они и получат суточную норму йода. Похоже, что соль — идеальный источник йода? Получается, так.

Соль — белая смерь. В целом да, но с йодом более менее нормально.