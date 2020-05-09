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МКС больше не нужна? Китай готов к запуску своей космической станции

Китай снова идет впереди планеты всей — 7 мая управление по космическим пилотируемым полетам страны сообщило об успешном возвращении на Землю космического корабля нового поколения. Тестовый полет продлился почти 3 дня — за это время аппарат оказался на орбите Земли, пробыл там определенное время и приземлился. Космический корабль специально разработали для транспортировки космонавтов на новую орбитальную станцию, которую Китай хочет запустить в ближайшее время. МКС скоро будет не нужна?

Корабль был выведен на орбитой новой ракетой-носителем «Чанчжэн-5 B», испытательный полет прошел на высоте от 300 километров до 8 000 километров. Точная масса аппарата остается неизвестной, но согласно проектной документации, в зависимости от версии корабль весит от 14 до 20 тонн. Китайское космическое агентство официально признало тест успешным, а значит Поднебесная подошла вплотную к моменту, когда уже может запустить собственную космическую станцию.

Помимо самого корабля, ученые проводили испытание смазочных материалов, которые специально разработали в Китае для работы в условиях невесомости. Утечек воздуха или других проблем обнаружено не было. Также на борту аппарата разместили установку для запуска наноспутников, чтобы проверить ее работу в космосе, а соответствие условий для живого проверяли с помощью нескольких видов семян масличных культур.

МКС больше не нужна? Китай готов к запуску своей космической станции

Запуск «Чанчжэн-5 B» с космодрома в Китае 5 мая 2020 года


Как МКС выведут на орбиту

Поскольку запуск аппарата и его возвращение прошли успешно, теперь Китай готовится к отправке на орбиту базового модуля своей космической станции. Это произойдет во время второго полета «Чанчжэн-5 B» на орбиту Земли. Инженеры рассчитывают на то, что станция сможет проработать много лет и в конечном итоге сменит на орбите МКС, которая в 2024 году должна завершить свою работу. По этой причине свою космическую станцию Китай будет планомерно развивать, добавляя к ней все новые модули — их запуски уже расписаны на ближайшие четыре года.

Известно, что новая станция получит название «Тяньгун», что переводится как «Небесный дворец». Многим это слово может показаться знакомым и это действительно так. Ранее Китай уже отправлял в космос аппараты «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2» в 2011 и 2016 годах соответственно, но из-за неполадок их пришлось свести с орбиты и затопить в Тихом океане.

МКС больше не нужна? Китай готов к запуску своей космической станции

Станцию «Тяньгун» показали еще в 2016 году

Станция имеет длину 17 метров, вес 60 тонн и может вместить трех астронавтов. Как и МКС, «Тяньгун» будет иметь возможность подсоединять новые модули для расширения функциональности. Сначала ракета выведет на орбиту первый модуль (запуск намечен на второй квартал 2021 года), а затем еще два, которые позволят проводить дополнительные научные эксперименты. Затем китайцы хотят отправить на новую станцию первых астронавтов.

МКС только для Китая?

МКС больше не нужна? Китай готов к запуску своей космической станции

Американским астронавтам будет сложно попасть на новую МКС

Смогут ли российские или американские астронавты поселиться на новой МКС? Технически новая станция будет принадлежать Китаю, но откроет свои двери для всех стран-членов ООН, государственных и частных организаций. Так что есть все шансы, что в составе космонавтов будут не только жители Китая. Думаю, Роскосмос сможет договориться за счет хороших отношений с Поднебесной, а вот насчет США все не так прозрачно. Срок эксплуатации станции рассчитан на 10 лет, то есть если она заработает в 2022 году, то сможет продержаться на орбите до 2032 года. На 8 лет дольше, чем МКС, которая находится в космосе сейчас.

Зачем вообще Китай решил запустить собственную космическую станцию? Дело в том, что США запретили космическому агентству Китая использовать МКС «из соображений безопасности». В 2011 году американский Конгресс запретил любое сотрудничество по космическим программам между США и Китаем. При этом NASA уже потратило около 100 миллиардов долларов на сохранение МКС. Однако уже сейчас многие из тех, кто стоял за поддержанием МКС, инвестируют в китайскую космическую станцию, пишет Ars Technica. Так, Европейское космическое агентство согласилось сотрудничать с Китаем.

И здесь встает интересный вопрос — будут ли США мириться с тем, что Китай по сути станет монополистом в космосе? Запуски SpaceX и полеты на Луну и Марс — все это хорошо, но МКС является важнейшим стратегическим объектом Земли в космосе. Вполне вероятно, что США запустят собственную космическую станцию — у NASA и SpaceX есть для этого все ресурсы. Как говорят астронавты на МКС, в космосе нет места политике. Но что-то мне подсказывает, что у «людей земных» логика совсем другая.


Куда упадет МКС?

Что станет с МКС, если NASA все же решит больше не поддерживать ее работоспособность? После того, как все астронавты покинут станцию, космическое агентство приступит к подготовке увода МКС с орбиты. Основная часть станции сгорит в плотных слоях атмосферы планеты, небольшая часть обломков упадет в воды южной части Тихого океана. Окончательный план «уничтожения» МКС еще не утвержден, поскольку до конца неясно, будут ли ее уводить с орбиты в 2024 году.

МКС больше не нужна? Китай готов к запуску своей космической станции

Скоро Китай может стать космическим монополистом

09 май 2020 /
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