Знакомьтесь: сенокосец-кролик или существо с головой собаки и телом паука

Хотите узнать что-то новое и кошмарное? В тропических лесах Эквадора водится существо, похожее на большую черную голову то ли зайца, то ли собаки, которая прикреплена к восьми очень длинным желтым ногам. Если честно, мне не по себе от одного только описания этого паукообразного (привет, арахнофобия). И хотя ощущение такое, что перед вами творение безумного ученого, который, как это водится, «не ведает что творит», природа создала «сенокосца-кролика» (bunny harvestman) самостоятельно. Единственный вопрос это «зачем», но он относится вообще ко всему, что нас окружает, так что опустим и сосредоточимся на удивительной находке натуралиста Андреаса Кея. Как оказалось, странное членистоногое на самом деле никакой не паук, а представитель отряда сенокосцев, которые жили на нашей планете еще до появления динозавров.

Голова на ножках

Начнем с того, что отряд сенокосцев насчитывает более 6300 видов, которые расселились практически по всей планете. Ученые полагают, что они существуют не менее 400 миллионов лет. При этом сенокосцы – не пауки, хотя сильно их напоминают. Примечательно, что для человека отряд не опасен, так что это жуткое создание с головой собаки точно вас не укусит. К тому же, тело сенокосца-кролика на самом деле чуть больше ногтя большого пальца. Но больше всего удивляют ярко-желтые точки, словно глаза и уши как у кролика (откуда, собственно, и название) – на самом деле глаза членистоногого находятся гораздо ниже. Заметить это можно, если рассмотреть его поближе и повнимательнее.

Это может показаться странным, но вид был открыт в 1959 году немецким зоологом Карлом Фридрихом Роуэром. Но несмотря на то, что науке он известен уже более полувека, сенокосец с головой то ли кролика, то ли собаки остается практически не изученным. Более того, ученые затрудняются ответить на вопрос о том, зачем животному такая странная и большая голова. Как предполагает Андреас Кей, биолог натуралист, который выложил фото графию сенокосца в Twitter летом 2017 года, чем спровоцировал неподдельный интерес к членистоногому, с помощью такой формы тела сенокосец отпугивает хищников, просто потому что выглядит больше, чем на самом деле. Однако подтвердить это пока не удалось, так как не проводилось конкретных исследований по данной теме.

Вопреки распространенному мнению, у сенокосца-кролика нет ядовитых желез и они абсолютно безвредны. Но это не мешает им быть страшными хищниками для небольших беспозвоночных животных, таких как плоские черви, нематоды, кольчатые черви и др. Эти вкусовые пристрастия, к слову, делают сенокосцев отличными санитарами. Дело в том, что помимо охоты они подбирают остатки органики. А некоторые виды, как пишет Science Alert — например, сенокосец обыкновенный — были замечены за поеданием растительности и грибов.

Косиножки или по-научному Metagryne bicolumnata обитают во влажной среде, предпочитая забиваться в щели скал или жить под камнями. В отличие от пауков эти восьминогие животные не плетут сетей. Некоторые сенокосцы покрыты покрыты защитной смазкой, которая может быть опасна для мелких животных.

Metagryne bicolumnata появился на Земле раньше динозавров

Отряд сенокосцев

Если вы думаете, что сенокосец-кролик – самое безумное и жуткое зрелище из отряда сенокосцев, спешу вас разочаровать. Как сообщается в журнале Plos One, в 2019 году аргентинский зоолог описал новый вид пещерных сенокосцев, который получил название Otilioleptes marcelae и относится к обособленной группе членистоногих. Ученые полагают, что это реликтовый вид – то есть остался от фауны предыдущих эпох, когда и климат , и растительность в этой географической точке были совсем другими.

Перед вами Otilioleptes marcelae собственной персоной

К другим не менее интересным представителям сенокосцев относится довольно крупный Liropilio stukanovi Gritsenko, названный в честь ученых, которые его открыли. Обитает это членистоногое в Казахстане и был найден в окрестностях озера Тайменье. Сами исследователи называют открытый ими вид довольно скрытным, а чтобы найти его пришлось изрядно потрудиться. Не исключено, что для него характерна ночная активность и в дневные часы увидеть его трудно. Конечности этого сенокосца покрыты крупными зубцами, а на челюстях виднеется бугорок, покрытый мелкими зубчиками – характерный признак рода Liropilio.

А вот и Liropilio stukanovi Gritsenko

На самом деле ученые довольно часто находят виды, о существовании которых никто и не догадывался. Так, совсем недавно мой коллега Рамис Ганиев расказывал об открытии новых видов ос, способных превращать своих жертв в зомби. Более того, новые виды самых разных живых существ как на суше, так и под водой открывают практически ежедневно. А мы при этом говорим, что вдоль и поперек изучили свою планету. Как бы не так!

Вы только посмотрите на него! И ведь не фото шоп и не безумный научный эксперимент