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Найден способ продлить срок годности фруктов на неделю

Сколько раз вы вспоминали о некоторых продуктах, когда они уже покрывались плесенью, и уже надо было их выбрасывать? Я вот раньше часто покупал недозрелое авокадо, оставлял его на пару дней, чтобы стал вкуснее, но… в итоге вспоминал где-то через неделю, когда плод уже был непригоден к тому, чтобы выложить его на тост или съесть просто так. Проблема в том, что у большинства продуктов — в частности, фруктов, очень небольшой срок годности. В магазинах часто хитрят и пытаются продлить этот срок, натирая фрукты воском, и это действительно помогает, но не сильно. Однако недавно ученым удалось разработать новое вещество, которое позволяет фруктам оставаться свежими больше одной недели. Причем оно не имеет вкуса или запаха.


Как сохранить фрукты свежими

В статье на Advanced Materials биологи рассказывают, как им удалось достичь таких результатов. За основу вещества они взяли обычный яичный белок, добавив туда куркумин и небольшие кристаллы целлюлозы. Согласно результатам исследования, такое покрытие легко смывается обычной водой без использования моющих средств. При этом по эффективности он значительно превосходит существующие ныне способы «консервации» фруктов.

Найден способ продлить срок годности фруктов на неделю

Покрытая веществом клубника (снизу) сохранилась дольше


Зачем яблоки натирают воском

Ученые давно пытаются найти способ увеличить срок годности продуктов питания. Суть в том, чтобы разработать покрытие, которое будет препятствовать испарению воды и, одновременно, росту микробов. Наиболее распространенным способом продлить жизнь фруктам является воск — покрытые им плоды действительно остаются свежими дольше и при этом начинают выглядеть ярче и аппетитнее. Однако этот способ отнюдь не идеальный. Во-первых, воск очень плохо смывается с фруктов — вы наверняка замечали, как сложно убрать его с яблок, приходится даже тереть губкой для мытья посуды. Кроме того, когда воск попадает в организм, он расщепляется и может повлиять на некоторые метаболические процессы и разрушать мембраны клеток. Не говоря о том, что на такую обработку нужно дополнительное время, и многие в нашем Telegram-чате рассказывали, что воск сильно влияет на вкус фруктов.

Другим веществом, которое используется для этих же целей, является хитозан. Это одно из наиболее распространенных в природе органических соединений, которое относится к природным полимерам.

Как и воск, хитозан образует пленку на продуктах, которая задерживает испарение воды и сдерживает образование бактерий. Смывается он также плохо, хотя вред от него считается меньше.

Чем натирают фрукты

Новое вещество, разработанное учеными, состоит из яичного белка — за счет хорошей биосовместимости он стал идеальной основой. В него добавили сухой яичный желток, для отталкивания воды, глицерин, чтобы улучшить эластичность смеси, а также куркумин. Последний обладает противомикробными и антиоксидантными свойствами. Смешивание ингредиентов осуществлялось при температуре в 80 градусов Цельсия. После его охлаждения до комнатной температуры туда погружали фрукты и наблюдали за реакцией.

Найден способ продлить срок годности фруктов на неделю

В веществе содержатся недорогие природные компоненты

Исследование проходило на четырех фруктах: авокадо, клубнике, банане и папайе. В то время, как непокрытые продукты были непригодны к пище уже через неделю, фрукты с новым веществом оставались свежими до 7 дней, а уже потом начинали портиться. Например, клубника потеряла всего 35% влаги за 5 дней с новым покрытием, тогда как обычно потери составляют до 60%.

Кроме того, все фрукты впоследствии разрезали, чтобы посмотреть на их упругость и внутреннее состояние. Покрытые продукты оказались не только более упругим, но и свежими. Также ученым удалось подтвердить антибактериальные свойства нового состава. Они положили на поверхность, смазанную им, бактерии кишечной палочки, и спустя ночь микробы исчезли.

Найден способ продлить срок годности фруктов на неделю

Внутри покрытые фрукты тоже сохранились лучше

В перспективе это открытие может помочь справиться с мировым голодом — по оценкам ВОЗ около миллиарда человек в 2019 году голодали. Много еды пропадает зря и не употребляется, поскольку продукты часто портятся, пока доберутся до магазинов с ферм (а под палящим солнцем Африки это неудивительно).

Теперь ученым нужно распространить свою находку, и поскольку данный способ не является затратным, такой способ обработки продуктов скоро могут взять на вооружение многие хозяйства. Так что будем кушать больше фруктов! Не зря их относят к продуктам, которые улучшают работу мозга. Но лучше употреблять их как можно раньше, конечно.

Найден способ продлить срок годности фруктов на неделю

Теперь продукты будут дольше храниться

09 май 2020 /
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