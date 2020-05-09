Невероятные стаканы крепостного художника

В начале XIX века крепостной мастер Александр Вершинин создавал уникальные стаканы, между стенками которых располагались целые картины, точнее, маленькие макеты пейзажей, сделанные из камешков, мха, соломы, цветных ниточек и бумаги.
Александр Вершинин был не только искусным стекольщиком, но и химиком, блестящим живописцем, проектировщиком сервизов. Он создавал посуду для представителей царской фамилии и лично Александра I и его жены, бокалы, посвященные тематике Отечественной войны 1812 года, рюмки с великокняжескими гербами и, конечно же, уникальные стаканы.
За один из сервизов, изготовленный Вершининым для царского стола, на 70 персон, государь-император «пожаловать соизволил мастеру Вершинину золотые часы, изъявив свое удовольствие, что в России отделка хрусталя доведена до такого совершенства».
Последняя известная продажа работы Вершинина состоялась на аукционе Кристи в Лондоне 11 лет назад. Тогда выставленный на нем вершининский стакан был куплен за 28 тысяч фунтов стерлингов! Неудивительно, что частные владельцы не афишируют своих приобретений.
В музеях мира таких стаканов хранится предположительно 14. Из них три в фонде стекла Московского государственного исторического музея. Еще один, датированный, согласно архивным документам, 1802 годом, до августа 1996 года являлся украшением коллекции Никольского музея стекла и хрусталя, откуда при весьма странных обстоятельствах был похищен неизвестными лицами.
Долгое время технология изготовления этих стаканов оставалась полнейшей загадкой, но впоследствии, при исследовании одного подобного стакана, имеющего небольшой скол по краю, обнаружили, что у него двойные стенки, и композиция размещена не в стекле, а между стенками.
И, тем не менее, остается ряд загадок, оставляющих специалистов в восхищении и недоумении/ Как мастер прикреплял свои макеты к стеклу — ведь стаканы совершенно прозрачные, и следов клея на них не видно. Каким образом умудрялся вставлять один стакан в другой, чтобы картинка не съехала — зазора между стаканами практически нет. И, наконец, как запаивал стенки стаканов сверху, оставив при этом в целости всю композицию.
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