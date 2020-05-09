» » Невероятные стаканы крепостного художника

Невероятные стаканы крепостного художника

Невероятные стаканы крепостного художника

В начале XIX века крепостной мастер Александр Вершинин создавал уникальные стаканы, между стенками которых располагались целые картины, точнее, маленькие макеты пейзажей, сделанные из камешков, мха, соломы, цветных ниточек и бумаги.



Невероятные стаканы крепостного художника



Александр Вершинин был не только искусным стекольщиком, но и химиком, блестящим живописцем, проектировщиком сервизов. Он создавал посуду для представителей царской фамилии и лично Александра I и его жены, бокалы, посвященные тематике Отечественной войны 1812 года, рюмки с великокняжескими гербами и, конечно же, уникальные стаканы.



Невероятные стаканы крепостного художника



За один из сервизов, изготовленный Вершининым для царского стола, на 70 персон, государь-император «пожаловать соизволил мастеру Вершинину золотые часы, изъявив свое удовольствие, что в России отделка хрусталя доведена до такого совершенства».



Невероятные стаканы крепостного художника



Последняя известная продажа работы Вершинина состоялась на аукционе Кристи в Лондоне 11 лет назад. Тогда выставленный на нем вершининский стакан был куплен за 28 тысяч фунтов стерлингов! Неудивительно, что частные владельцы не афишируют своих приобретений.






В музеях мира таких стаканов хранится предположительно 14. Из них три в фонде стекла Московского государственного исторического музея. Еще один, датированный, согласно архивным документам, 1802 годом, до августа 1996 года являлся украшением коллекции Никольского музея стекла и хрусталя, откуда при весьма странных обстоятельствах был похищен неизвестными лицами.



Невероятные стаканы крепостного художника



Долгое время технология изготовления этих стаканов оставалась полнейшей загадкой, но впоследствии, при исследовании одного подобного стакана, имеющего небольшой скол по краю, обнаружили, что у него двойные стенки, и композиция размещена не в стекле, а между стенками.



Невероятные стаканы крепостного художника



И, тем не менее, остается ряд загадок, оставляющих специалистов в восхищении и недоумении/ Как мастер прикреплял свои макеты к стеклу — ведь стаканы совершенно прозрачные, и следов клея на них не видно. Каким образом умудрялся вставлять один стакан в другой, чтобы картинка не съехала — зазора между стаканами практически нет. И, наконец, как запаивал стенки стаканов сверху, оставив при этом в целости всю композицию.


Из: Мой мир в фотографиях
09 май 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
20 бесполезных фактов, которые помогут избежать неловких пауз во время обеда в ресторане
Хочу все знать

20 бесполезных фактов, которые помогут избежать неловких пауз во время обеда в ресторане

Во время учебы в школе у Маргарет Тэтчер было прозвище Зубочистка. Символом благосостояния для канадских индейцев были медные тарелки. У племени квакиутлей была тарелка, которая называлась
Интересные факты о войне 1812 года.
Хочу все знать

Интересные факты о войне 1812 года.

После сокрушительного поражения русских войск в битве под Фридландом (во время русско-прусско-франзузской войны), 8 июля 1807 года император Александр I заключил с Наполеоном позорный для страны
Почему император Александр III плевал на солдата Орешкина
Хочу все знать

Почему император Александр III плевал на солдата Орешкина

Даже в наше время несмотря на свободу слова за оскорбление главы государства можно попасть в тюрьму. А как же с этим дело обстояло в царской России? Во время правления императора Александра III некий
Самая дорогая картина
Хочу все знать

Самая дорогая картина

В последнее время интерес к искусству значительно вырос и не только в кругах настоящих профессионалов и ценителей прекрасного, но и среди рядовых граждан. Разумеется, финансовая сторона этого
Вода помогает преодолеть депрессию
Хочу все знать

Вода помогает преодолеть депрессию

Знаете ли вы, что для того, чтобы преодолеть усталость и депрессию всего-то достаточно выпить пару стаканов чистой питьевой воды?
Катастрофы в истории искусства
Хочу все знать

Катастрофы в истории искусства

У Венеры Милосской не так давно были руки! В одной из них она даже держала яблоко.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
The largest woodpeckers areТайная миссия в ТибетеПочему Чернобыль является угрозой для мира, даже 34 года спустяМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияWe are a product of the self-reproducing Universe - everything in “reality” is self-simulation, which generates itself from pure thoughtНулевой пациентПочему марсианские молнии слабые и редкиеК Марсу на ядерной тяге: будущее космических кораблей


Свежие Статьи
NASA will once again launch the X-37B shuttle with a secret load of

NASA will once again launch the X-37B shuttle with a secret load of

In Hollywood, they plan to remove the blockbuster on board the ISS

In Hollywood, they plan to remove the blockbuster on board the ISS

Chinese scientists have created liquid metal, as in the movie Terminator 2

Chinese scientists have created liquid metal, as in the movie Terminator 2

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+