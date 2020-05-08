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Экипировка для ММА

Выбрать шорты для ММА легко - перейдите по ссылке в надежный магазин, где консультанты помогут вам сделать правильный выбор, и не будут продавать то, что стоит дороже. Однако есть важные моменты, о которых вы должны знать заранее.

Убедитесь, что шорты для ММА и смешанных единоборств не ограничивают движение. Старайтесь приседать или поднимать колено до уровня груди - ничто не должно помешать вам сделать это. Даже если вы не будете драться или пинать, удобная посадка поможет вам чувствовать себя лучше на тренировках.

Если невозможно примерить шорты, посмотрите, не сделал ли производитель специальную эластичную вставку в паху или сзади. Эта вещь помогает не двигаться свободно даже в моделях из твёрдого материала.

В шортах для MMA и смешанных единоборств вы должны легко поднимать колено до уровня груди.

Общей проблемой на тренировках является то, что шорты могут перекручиваться, соскальзывать и должны постоянно фиксироваться. Решением данной проблемы являются специальные прорезиненные вставки, которые прилипают к коже и фиксируют ткани. Если вы найдёте их на внутренней стороне короткого ремня, то вам стоит выбрать данное изделие.

Для кикбоксинга или тайского бокса вам не нужно покупать специальные тайские шорты - укороченные модели для ММА из лёгких тканей прекрасно подходят для этого. Их производят многие бренды. Вы вполне можете бороться в них - они могут легко справляются с этим.

Но если вы выбираете шорты специально для борьбы, лучше взять классические удлинённые модели из прочного материала. Борьба в партере создает нагрузку на вещь, особенно когда речь идет о тяжеловесах.

Поскольку этим видом спорта пользуются люди разных возрастов, в ассортименте представлены мужские, женские и детские модели для бойцов разных весовых категорий. В специализированном интернет-магазине вы можете купить всё необходимое для хороших результатов на боевом ринге.

В ассортименте представлены модели разных размеров для мужчин, женщин и детей, которые доступны по лучшим ценам в Украине. Отправка товара в разные города страны осуществляется в течение одного-двух дней. Все товары в данном магазине - оригинал!

08 май 2020 /
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