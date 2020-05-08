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Сантехнический ревизионный люк

Ревизионный люк является достаточно функциональным и значимым элементом. Цель этого предмета - заблокировать доступ к скрытым поверхностям и стенам.

Данный атрибут установлен под облицовочным материалом. Ревизионные люки могут различаться не только внешним видом, но и индивидуальными параметрами.

Кроме того, смотровой люк, достаточно удобен и необходим для ремонта. Это позволяет скрыть ненужные коммуникации, сохраняя внешний вид комнаты.

Также преимущества ревизионных люков включают в себя, в основном, следующие:

  • функциональность;
  • быстрый доступ к скрытым коммуникациям;
  • дополнительная звукоизоляция.

В современной продаже существует несколько основных вариантов смотровых люков. Подробнее ознакомиться с ассортиментом вы можете, например, на https://lukki.com.ua/. Наиболее популярными являются варианты для стен, которые позволяют скрыть все излишки на поверхности, не нанося вреда интерьеру.

Потолочные варианты - самые лёгкие. Для их изготовления, в большинстве случаев, используется алюминиевый профиль, что обеспечивает надёжность и прочность.

Варианты для пола - тяжелые. Эти смотровые люки могут выдерживать максимальную нагрузку.

Люки также оснащены дополнительными механизмами, обеспечивающие надёжность и безопасность.

Если в жилище есть маленькие дети, то замок или магнит обеспечат отличную защиту от проникновения. В этом случае ребёнок точно не попадет на трубы или кабели.

Ревизионным люкам не страшна влага, поскольку в конструкциях происходит дополнительная обработка. Надёжно оберегают поверхность, без воздействия на системы и элементы.

При выборе смотрового люка, надо обратить внимание на несколько важных функций - следующие:

  • Размер. Выберите вариант, который будет наиболее подходящим - можете даже посоветоваться со специалистами;
  • Качество, не поддающийся различным повреждениям;
  • Цветовая схема. Вы можете выбрать вариант, выполненный в том же дизайнерском решении, что и облицовочный материал в интерьере.

Установка такого люка не требует много времени и сил, что позволяет выполнить её собственноручно, без обращения к мастерам.

08 май 2020 /
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