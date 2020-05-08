Чердачные лестницы: преимущества

Чердачные лестницы часто используются в многоэтажных домах и загородных коттеджах. Действительно, для входа на чердак или мансарду не существует стандартной лестницы, которая напрасно «пожирает» полезное пространство. Вот почему складные конструкции, выполненные из древесины или металла, пользуются наибольшим спросом.

В большинстве случаев для доступа на верхний этаж используются узкие стандартные лестницы, которые продаются на отечественном рынке. Обычно ассортимент такой продукции подходит даже самым требовательным потребителям. Для удобства эксплуатации чердачные лестницы выполнены небольшой ширины и не имеют перил. Поэтому вам нужно осторожно взбираться на них, держась за ступени выше. Это единственный минус чердачной лестницы. Это следует учитывать: не впускайте на них детей.

Однако некоторые неудобства полностью компенсируются компактностью конструкций, небольшими размерами и простотой эксплуатации. В большинстве случаев чердачные лестницы - малых размеров, имеют не более 15 ступеней и состоят из 3-4 секций. Одна часть неподвижна, а другая подвижна.

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Когда мансардная лестница ждет своего использования в складывающемся состоянии, она компактная - ее легко можно скрыть в потолочном проёме. Чтобы убрать её в потолок, используется специальный стержень. Она также раскладывается либо вручную, либо с применением встроенного механизма.

Чердачные лестницы оборудованы специальными замками, надёжно фиксирующие люк. Последний - в потолке практически невидим и может быть легко открыт с помощью стержня. Чтобы плавно открыть крышку, в конструкцию встроены пружины.

Ступеньки чердачной лестницы, безусловно, обладают противоскользящим эффектом - он предназначен для безопасности пользования.

Складные лестницы характеризуются высокой прочностью, компактностью, функциональностью. Потребители могут выбрать конструкцию, наиболее подходящую для их жилища.

И, несмотря на то, что лестница ведёт на чердак и не особо заметна, ее также можно подобрать к интерьеру дома. Ассортимент позволяет это. Также вы можете обратиться к специалистам за помощью.