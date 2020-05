Можно ли остановить распространение теорий заговора о коронавирусе?

Вам не кажется, что мир немного сошел с ума? Осмелюсь предположить, что и до пандемии COVID-19 он был несколько не в порядке – загрязнение окружающей среды, неконтролируемый прирост населения и изменение климат а наряду с нашим безудержным желанием потреблять все больше и больше в прямом смысле этого слова заставили планету кипеть. Но, как оказалось, постепенно плавится не только земля , но и мозг и ее обитателей: серьезные потрясения и неопределенность, как оказалось – плодородная почва для процветания самых разных теорий заговора. В итоге пандемия нового коронавируса началась вместе с инфодемией – распространением дезинформации о COVID-19. Но можно ли с ней бороться и если да, то как?

Внимательный наблюдатель заметил, что в самом начале пандемии люди в социальных сетях массово делились ложными утверждениями о том, что умывание хлоркой или употребление чеснока – это эффективные методы борьбы с вирусом. Стоит ли говорить, что и то и другое было сразу же опровергнуто Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Ах, если бы все на этом закончилось!

После хлорки и чеснока мир настигла волна все более коварных, нелепых и безумных теорий заговора о пандемии. Среди них ложное утверждение о том, что сотовые сети 5G распространяют коронавирус (кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне КАК), а Билл Гейтс и вовсе своего рода Танос из киновселенной Marvel, который борется с перенаселением планеты.

Как появляются теории заговора

Такое катастрофическое событие как пандемия создает благодатную, невероятно питательную почву для теорий заговора. Это хорошо известно ученым, что подтвердил Джон Кук, эксперт по дезинформации из центра коммуникаций по вопросам изменения климат а университета Джорджа Мейсона в беседе с журналистом The Washington Post. Кук обеспокоен натиском информации и дезинформации в социальных сетях, в новост ях и кабельным каналам – это создает путницу. Более того, люди не очень хорошо воспринимают перегрузку информацией, особенно когда на карту поставлена их жизнь. Они чувствуют, что завалены информацией, но той информации, которая им нужна, у них нет. Вот почему они склонны верить в диковинные утверждения, например в вышки 5G, которые якобы распространяют коронавирус . 5G – это самый новый и быстрый тип сотовой сети, который начал распространяться по миру в 2019 году. Как это обычно бывает с новыми технологиями, она привлекла внимание любителей теорий заговора. Но почему именно эта теория стала “вируснее” других?

Как пишет издание Wired, 22 января врач общей практики в Бельгии по имени Крис Ван Керкховен безосновательно рассказал газете Het Laatste Nieuws о том, что технология 5G опасна для жизни и связана с коронавирусом. Газета быстро внесла поправку и удалила статьу, вводящую в заблуждение со своего сайта, но было уже поздно. Движение против вышек 5G начало распространять слухи, а некоторые люди, отчаянно нуждающиеся в некотором чувстве порядка, поверили этой неправдоподобной лжи.

Когда люди чувствуют угрозу, выходят из-под контроля или пытаются объяснить большое значимое событие, они более уязвимы или склонны обращаться к теориям заговора, чтобы объяснить происходящее. Несколько нелогично, но это дает людям большее чувства контроля. Случайность и неопределенность никто не любит. Джон Кук, эксперт по дезинформации из центра коммуникаций по вопросам изменения климат а университета Джорджа Мейсона.

Фактическое происхождение дезинформации, по мнению многих исследователей, не имеет большого значения, потому что она начинает жить своей собственной жизнью, как только вырывается на свободу. Самая большая проблема – это наша психология, потому что человеческий мозг создан для быстрого принятия решений. Нам действительно трудно тратить время и силы на обдумывание вещей, проверку фактов и оценку.

Как распространяются теории заговора

По мнению ученых, дезинформация распространяется повсюду точно так же, как и информация. А повторение дезинформации делает ее более правдоподобной с течением времени. Конечно, гораздо труднее бороться с дезинформацией, если кто-то намеренно и неустанно распространяет ее, что частично относится к различным теориям заговора о 5G.

Как утверждает The Washington Post, российская сеть RT America распространяла дезинформацию о мобильной сети задолго до появления COVID-19, отчасти, по данным The New York Times, чтобы замедлить их развертывание в Соединенных Штатах и дать России время наверстать упущенное. Майк Вуд, психолог и эксперт по вере в теории заговора, который изучал распространение дезинформации во время вспышки лихорадки Зика в 2016 году считает, что есть люди, которые верят в ту или иную теорию заговора, потому что она соответствует их политическим убеждениям, а для некоторых теории заговора и вовсе являются убеждением. Для них специфика теории заговора не имеет большого значения.

Во время пандемии теории заговора о том, что вирус либо безвреден, либо биологическое оружие, которое убьет всех, либо оправдание для правительства, чтобы сделать вакцину, которая убьет всех — появляются моментально. Майк Вуд, психолог и эксперт по вере в теории заговора.

Кстати, в Штатах теории заговора о вышках 5G и коронавирусе тоже распространяли медийные личности, прямо как у нас бывшая участница “Дома-2” Виктория Боня. Так, певица M. I. A. безосновательно написала в твиттере что вышки 5G скорее всего замедляют выздоровление инфицированных COVID-19, а актер Джон Кьюсак и вовсе заявил, что скоро будет доказано что 5G оказывают плохое воздействие на здоровье людей. Правда, потом он удалил этот твит но интернет все помнит. И – неожиданно лично для меня – Вуди Харрельсон связал 5G и коронавирус сразу в двух теперь уже удаленных постах в Instagram. Согласитесь, на этом фоне пламенная речь Никиты Михалкова о вреде 5G не выглядит как гром среди ясного неба. Только вот остановить распространение этой теории заговора теперь практически невозможно.

Как остановить теории заговора?

В то время как происхождение части информации может не иметь значения, важнее всего тип дезинформации. Идея о том, что употребление чеснока помогает бороться с болезнью, является естественным слухом – это просто ложная информация. Но теория заговора предполагает, что гнусная группа людей выполняет некий зловещий план, и это гораздо труднее опровергнуть. Эксперты считают, что более естественные слухи проходят очень быстро, но слухи о теории заговора накапливаются и не прекращаются. Для теории заговора, где дезинформация сопровождается недоверием к институтам, государству и науке любое доказательство, опровергающее теорию, рассматривается как часть заговора.

Таким образом, теория заговора 5G привела к реальному разрушению вышек сотовой связи по всей Европе. В одной только Британии, сообщает The New York Times, “в апреле было совершено более 30 актов поджога и вандализма в отношении беспроводных башен и других телекоммуникационных устройств», включая башни в Ливерпуле и Бирмингеме 2 и 3 апреля. Но что можно противопоставить заговорщикам?

Пожалуй, самое пугающее во всей этой истории заключается в том, что теории заговора могут быть мировоззрением отдельных людей

Ученые считают, что в беседах с заговорщиками нужно сделать акцент на фактах. Когда ваш собеседник в комментариях публикует дезинформацию, нужно написать, что это дезинформация. Потому что когда люди читают комментарии или посты, то видя факты настораживаются и менее склонны верить заговорщику. Так что хотим мы этого или нет, очень важно опровергать ложную информацию и лучше всего вежливо предоставить собеседнику ссылку на исследование или авторитетный источник, например ВОЗ.

Кадр из мультсериала «Футурама». Сторонники теорий заговора носят шапочки из фольги