Прототип космического корабля Starship прошел испытания с одним двигателем

Прототип корабля Starship под кодовым названием SN4 успешно прошел испытания с одним двигателем Raptor. Прошлые испытания SpaceX проводила в середине апреля — тогда еще прототип SN3 развалился на части во время испытаний под давлением. Компания смогла устранить проблему, Starship SN4 прошел этот тест, а сегодня стало известно, что ракету протестировали с запущенным двигателем. О результатах испытания в своем Твиттере сообщил сам Илон Маск, который все это время наблюдал за ходом операции (видимо, отлучаясь только в роддом, ведь у Маска недавно родился ребенок).

Тестовый полет Starship

Прожиг двигателя SN4 был сначала назначен на 5 мая, однако его отменили через несколько секунд после начала. Те, кто наблюдали за трансляцией онлайн, сообщили о вспышке пламени, которая произошла через доли секунды после запуска двигателя. Видимо, в SpaceX что-то снова доработали, и 6 мая двигатель Raptor прототипа ракеты успешно заработал и через несколько секунд отключился в соответствии с запрограммированным алгоритмом.

[media=https://twitter.com/elonmusk/status/1257874406484795392?ref_src=twsrc^tfw]

Что дальше? Поскольку ракета прошла испытание с двигателем, теперь SpaceX хочет устроить пробный запуск на 150 метров. На всякий случай компания запросила у надзорных органов США радиочастоты для проведения тестового полета на высоту до 2 километров, однако с одним двигателем Raptor ракета не сможет подняться до такой отметки. Для таких полетов SpaceX уже строит Starship SN5 — другой прототип ракеты с тремя двигателями Raptor, который способен отправиться в полет на несколько километров.

Во время следующих испытаний SpaceX нужно, чтобы Starship SN4 не только набрал высоту не меньше 150 метров, но и осуществил успешное приземление на специально подготовленную для этого площадку. Если даже двигатель проработает так же, как на испытаниях, не факт, что приземление выйдет удачным. Хотя у компании Илона Маска в последние годы с этим все стало намного лучше.

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Зачем Илон Маск строит еще одну ракету

SpaceX занимается разработкой космического корабля Starship для быстрой доставки людей в далекие города, а также на Марс и другие планеты. Первый собранный прототип корабля был представлен в начале 2019 года и с тех пор компания успела тщательно его протестировать. Тем не менее у SpaceX постоянно возникают какие-то проблемы с этим кораблем. В июле 2019 года Starship не смог оторваться от земли, а через несколько недель снова загорелся во время испытаний. Тогда Илон Маск заявил, что скоро все починят, и через пару месяцев состоится полет корабля, однако в 2019 году он так и не состоялся.

Так выглядят огневые испытания двигателя Starship

Когда запустят Starship

Последующий запуск был намечен на 1 квартал 2020 года, но, как мы видим, так и не состоялся — свою роль в этом сыграла пандемия коронавируса и вызванный ею карантин. Сейчас компания планирует осуществить первый официальный запуск корабля Starship в 2021 году. Чтобы завершить все испытания и собрать финальную версию летательного аппарата к намеченной дате, разработчики строят новый прототип корабля корабля. Считается, что параллельное проектирование корабля в двух разных местах заметно приблизит день, когда он сможет самостоятельно взмыть в небо.

Сейчас SpaceX и сам Илон Маск тратят миллиарды долларов на этот проект (а когда разрабатываются сразу две ракеты, денег нужно в два раза больше), но сам Маск не жалеет потраченных денег. По его мнению, одним из путей нашего спасения является освоение космос а и переселение на другие планеты. Что угрожает планете сейчас? Скорее всего, Илон Маск имеет ввиду проблему глобального потепления и загрязнение планеты пластиковым мусором.

По планам Space X, расходы на топливо для звездолета должны составлять около 900 000 долларов США на один запуск. А эксплуатационные и амортизационные расходы добавят к этой сумме еще примерно 1 миллион и 200 тысяч «американских президентов». Таким образом, конечная сумма должна составить около 2 миллионов долларов за один полет на околоземную орбиту.

Как создавался Starship

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Чтобы вы не думали, что SpaceX сделала такой корабль за год — ее проект по созданию космического корабля для межконтинентальных полетов был разработан 4 года назад. Спустя некоторое время нижняя ступень для вывода корабля в космос получила название Big Falcon Rocket, а представляющая собой пилотируемый и грузовой корабль часть стала называться Big Falcon Ship. А уже в конце 2018 года нижняя ступень получила название Super Heavy, а сам корабль — Starship. Обе части являются многоразовыми, то есть могут запускаться и приземля ться несколько раз. Кажется, больше переименовывания свой ракеты Илон Маск любит только обрушивать акции своей автомобильной компании Tesla .

Двигатель Starship сейчас выглядит как-то так