Создана первая геологическая карта Луны

Спутник нашей планеты, отражающий солнечный свет, всегда был предметом восхищения. Сама мысль о том, что человек когда-нибудь сможет ходить по поверхности Луны внушала трепет. Эпоха покорения космос а, которая стала следствием гонки вооружений между двумя сверхдержавами СССР и США в результате привела к высадке человека на Луну. Это событие, безусловно, является одним из величайших достижений человечества. Однако с 1972 года полеты на спутник нашей планеты были приостановлены. Сегодня мир снова одержим Луной и многие страны заявили о планах ее освоения. Недавно ученые составили первую в мире «единую геологическую карту Луны», созданную в цифровом формате. Карта будет доступна любому желающему в режиме онлайн.

Карта Луны

Луна содержит уникальные ресурсы, которых нет на Земле. Но чтобы изучить их, сначала нужно как можно лучше узнать о самой Луне. Чтобы решить эту проблему, исследователи из геологической службы США (USGS), совместно со специалистами из NASA составили детальную карту Луны с беспрецедентной детализацией. Самая первая в мире геологическая карта Луны составлена из шести различных лунных карт, некоторые их которых были созданы еще в эпоху полетов “Аполлонов”. Каждый цвет на Единой геологической карте Луны идентифицирует отдельные породы или отложения, которые состоят из кратеров, бассейнов и даже древних лавовых полей. Напомню, что свыше 40% видимой стороны Луны занимают моря – темные участки, покрытые застывшими лавовыми отложениями.

Как пишет портал Science Daily, составление карты было нелегкой задачей. Одной из основных проблем было несовпадение разных лунных карт. Их края были не совсем точными, маркировка иногда отличалась или описание и возраст той или породы не совпадали. Однако все труды стоили того, ведь новая лунная карта – это не только коллаж данных, собранных за годы полетов миссий Аполлон, но и новые данные из мириадов лунных миссий, а также информации собранной с помощью космических спутников.

Так, данные о рельефе Луны и области вокруг экватора удалось собрать с помощью лунного орбитального аппарата Японского агентства аэрокосмических исследований SELENE (Selenological and Engineering Explorer), а топографию северного и южного полюс ов дополнили данные, полученные с помощью аппарата Lunar Orbiter Laser Altimeter NASA.

Как полагают разработчики, единая геологическая карта Луны позволит свести воедино всю имеющуюся информацию об этом небесном теле в одну простую базу данных. Наиболее примечательно, что новая карта Луны будет доступна в режиме онлайн абсолютно каждому пользователю интернета, а не только представителям научного сообщества. Также не стоит забывать и о “земных” геологах – даже не сомневаюсь, что им будет очень интересно изучить геологические особенности спутника нашей планеты. А что вы думаете по поводу единой геологической карты Луны, будете изучать? Поделитесь ответом в комментариях и присоединяйтесь к участникам нашего уютного Telegram чата

По мнению разработчиков, расхождения в различных картах времен миссий “Аполлон” возникли из-за различных интерпретаций исследовательских групп, которые их составили. Вполне возможно, что две разные команды могли прийти к разным выводам глядя на одну и ту же фото графию. Чтобы устранить расхождения, разработчики единой геологической карты Луны изучили все шесть карт эпохи полетов Аполлона, а также воспользовались современными данными. Примечательно, что при решении сложных вопросов, таких как возраст кратеров, наиболее полезными оказались новейшие данные. Все потому, что более четкие изображения позволили ученым выяснить детали, которые невозможно было узнать в прошлом.

Лунные горы

Учитывая возросший интерес к Луне и намерения отдельных государств возвести на поверхности спутника лунные базы, в процессе составления единой геологической карты, ученым удалось разработать описание стратиграфии – слоев горных пород спутника Земли. Благодаря стратиграфии на всех предыдущих картах Луны теперь возраст и описания пород совпадают. Еще больше интересных статей о спутнике нашей планеты читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен, там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.

Как сообщают разработчики, новая лунная карта – кульминация многолетнего исследовательского проекта, которая представляет важнейшую информацию для будущих научных исследований. В будущем карта позволит детально изучить места на Луне, которые представляют наибольший интерес для ученых. На самом деле это очень нужная карта, поскольку готовится ряд новейших лунных миссий. Так что не исключено, что в ближайшем будущем в учебниках по географии Земли появится и география Луны.

На новой карте Луна выглядит будто только что сыграла в пейнтбол.

