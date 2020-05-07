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Коронавирус был во Франции уже в декабре, считают ученые

Согласно официальной версии, новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, появился в китайском городе Ухань, на рынке морепродуктов в декабре 2019 года. Однако данные последнего исследования в корне меняют наше видение ситуации. Как пишет испанская El Pais, когда у Амируша Хаммара, 43-летнего рыбака алжирского происхождения, проживающего в городе Бобиньи недалеко от Парижа, начался сухой кашель, лихорадка и проблемы с дыханием, он подумал, что болен гриппом. На самом деле в декабре 2019 года любой человек во Франции и за ее пределами предположил бы у себя грипп. Однако врачи, которые лечили Хаммара убеждены, что он был инфицирован COVID-19. Выходит, это первый случай, обнаруженный за пределами Китая. Но как такое возможно?


Когда появился коронавирус?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам, у которых есть замороженные пробы пациентов с пневмониями, поступивших на лечение в конце 2019 года, проанализировать их, как это было сделано в случае Хаммара. Необходимо отметить, что все пробы поступающих в клинику пациентов обычно замораживаются и хранятся на протяжении четырех лет. Это необходимо для особого случая – если понадобятся повторные анализы. Эксперты полагают, что образцы дождались своего звездного часа.

Напомню, Китай сообщил ВОЗ о нескольких случаях пневмонии неизвестного происхождения, обнаруженных в городе Ухань 31 декабря 2019 года – через четыре дня после того, как Хаммар был госпитализирован во французскую больницу. Это указывает на то, что вирус циркулировал и распространялся за пределами азиатской страны гораздо раньше, чем принято думать.

Коронавирус был во Франции уже в декабре, считают ученые

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Первые официально обнаруженные случаи во Франции датируются 24 января. Хаммара, который по данным телеканала BFM TV был сильно удивлен узнав о том, что переболел COVID-19, госпитализировали 27 декабря. Он считал что выздоровеет через пару дней и никоим образом не предполагал, что инфицирован коронавирусом, который унес – на момент написания статьи – жизни более 250 000 человек по всему миру.

В апреле начальник службы интенсивной терапии больницы Авиценна в Бобиньи и Дель Жан-Вердье по имени Ив Коэн решил проверить все случаи пневмонии, зарегистрированные его бригадами в период с декабря по январь и протестировать их на атипичную пневмонию SARS-CoV-2. Из 14 отобранных случаев один – у Хаммара – дал положительный результат. В ВОЗ считают, что другие страны также должны последовать примеру Франции. Эксперты рекомендуют проверять данные всех пациентов с гриппоподобными симптомами и пневмониями, зарегистрированными с ноября по январь, так как эти исследования дают более четкое представление о пандемии.

Положительный анализ на коронавирус у французского рыбака заставляет задуматься о том, что правительство Китая скрывало вспышку коронавируса вплоть до 31 декабря 2019 года. Недавно развездка сразу пяти стран – Австралии, Великобритании, Канады, США и Новой Зеландии сообщила о том, что располагает информацией о сокрытии Китаем вспышки COVID-19. Подробнее об этом увлекательном 15-страничном документе я рассказывала в предыдущей статье.

Коронавирус был во Франции уже в декабре, считают ученые

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На самом деле случай с Хаммаром открывает целый ряд неизвестных, которые теперь нужно проанализировать. Отсутствие связи с Китаем и тот факт, что пациент не выезжал за пределы страны за несколько месяцев до болезни, говорит о том, что коронавирус уже распространялся среди французского населения в конце декабря 2019 года. Семью потенциального нулевого пациента также проверяют на COVID-19, хотя пока что об этом стараются не упоминать. Как думаете, действительно ли Китай скрыл начало пандемии нового коронавируса и чем это грозит? Давайте поговорим об этом в комментариях к этой статье и с участниками нашего Telegram-чата.

Результаты своего исследования французские медики опубликовали в журнале International Journal of Antimicrobial Agents с выводом о том, что COVID-19 был распространен среди населения Франции уже в декабре прошлого года. Тем не менее авторы работы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для оценки начала вспышки коронавируса во Франции и в других странах в конце 2019 года и январе 2020 года. Также необходимо изучить потенциальные смерти от COVID-19 в этот период.

Немаловажным также является вопрос о том, был ли французский рыбак нулевым пациентом или нет. Напомню, что несмотря на несколько месяцев кропотливой работы мы до сих пор многого не знаем о коронавирусе. Не исключено, что для составления полной картины все страны, включая Россию, должны перепроверить анализы пациентов с пневмонией.

Коронавирус был во Франции уже в декабре, считают ученые

Франция находится на пятом месте по числу зараженных коронавирусом

07 май 2020 /
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