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Коронавирус мутировал и стал еще более заразным

И снова тревожные новости о COVID-19: ученые выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который стал доминирующим во всем мире и, по-видимому, более заразен, чем предыдущие штаммы, которые распространились в первые дни пандемии. К такому выводу пришли авторы нового исследования из Лос-Аламосской Национальной лаборатории (США). В работе утверждается, что новый штамм появился в феврале в Европе, быстро мигрировал на восточное побережье США и с середины марта стал доминирующим штаммом по всему миру. В дополнение к более быстрому распространению, новый штамм может сделать людей уязвимыми для повторного заражения.

Как мутирует коронавирус

33-страничная работа опубликована на сервере препринтов BioRxiv и пока не прошла экспертную оценку. Мутация, о которой идет речь в исследовании, влияет на ту самую корону – шипы вируса, которые он так искусно использует для проникновения в дыхательную систему человека. Как пишут авторы работы, они ощущают «настоятельную потребность в раннем предупреждении», чтобы вакцины и лекарства, разрабатываемые во всем мире, были эффективны против мутировавшего штамма.

Исследователи также предупреждают, что если коронавирус не утихнет летом, как сезонный грипп, то может мутировать дальше что потенциально ограничивает эффективность разработанных вакцин. Напомню, что новый штамм коронавируса начал распространяться в Европе в начале февраля, прежде чем мигрировать в другие части мира, включая Соединенные Штаты и Канаду, став доминирующей формой вируса по всему миру к концу марта.

Это тяжелая новость. Но пожалуйста, не расстраивайтесь. Наша команда в LANL смогла задокументировать мутацию и ее влияние на передачу только благодаря огромным усилиям ученых всего мира.

Бетт Корбер, биолог из Лос-Аламоса и ведущий автор исследования на своей странице в Facebook, как пишет CNBC.

Несмотря на отсутствие рецензирования (экспертной оценки), специалисты отмечают, что новости о мутации вызывают “серьезную озабоченность”, учитывая что в начале мая более чем 100 вакцин по всему миру находятся в разработке. Напомню, в начале марта ученые из Китая сообщили о двух новых мутациях SARS-CoV-2, а совсем недавно стало известно о более чем 30 мутировавших штаммов нового коронавируса. Подробнее читайте в нашем материале.

Коронавирус мутировал и стал еще более заразным

Некоторые ученые и вовсе полагают, что количество мутировавших штаммов очень велико

В исследовании, опубликованном 3 марта, ученые из Школы естественных наук Пекинского университета и Шанхайского Института Пастера обнаружили, что более агрессивный штамм нового коронавируса составлял примерно 70% всех анализируемых штаммов, в то время как 30% были связаны с менее агрессивным типом коронавируса. Более агрессивный и смертоносный штамм был обнаружен на ранних стадиях вспышки в Ухане – китайском городе, где, как считается, впервые появился вирус.

Исследователи из Лос-Аламоса с помощью ученых из университета Дьюка и университета Шеффилда в Англии смогли проанализировать тысячи последовательностей коронавирусов, собранных GISAID – организацией, которая способствует быстрому обмену данными обо всех вирусах гриппа и коронавирусе. Если пандемия будет продолжаться, то коронавирус скорее всего продолжит мутировать, считают ученые. Еще больше новостей о новом коронавирусе и других открытиях из мира популярной науки читайте на наших каналах в каналах в Google News и Яндекс.Дзен.

Коронавирус мутировал и стал еще более заразным

Как бы коронавирус е мутировал, победа все равно будет за нами

Почему важно отслеживать мутации?

Большинство разрабатываемых вакцин ориентированы на шиповидный белок – многофункциональный механизм, который позволяет вирусу проникать в организм хозяина, аккуратно взламывая клетки. Большинство вакцин и реагентов для вирусного тестирования основаны на последовательности генома оригинального вирусного штамма из Уханя. Однако нынешнее исследование направлено на выявление вариаций вирусного генома в реальном времени.

Полученные результаты показали, что к тому моменту как будет разработана вакцина или лекарство, они могут оказаться неэффективными против нового штамма. Всего в ходе работы было выявлено 14 мутаций. Так как карантин в том или ином виде длиться уже несколько месяцев, появляется все больше опасений о том, что мир будет на паузе не один год. А как вы думаете, чего нам стоит ждать в самом ближайшем будущем? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье а также с участниками нашего Telegram-чата

Коронавирус мутировал и стал еще более заразным

Исходя из последних научных данных, коронавирус с нами надолго

07 май 2020 /
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