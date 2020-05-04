Что будет, если вакцину против коронавируса так и не изобретут?

В начале мая в ряде стран, среди которых Испания, Сербия, Португалия и Бельгия планируется снятие некоторых ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Это стало возможным благодаря немедикаментозному вмешательству – карантину, социальному дистанцированию, мытью рук и средствам индивидуальной защиты. Однако в ВОЗ считают, что ситуация с коронавирусом в мире по-прежнему тяжелая. При этом, чем больше времени проходит с начала пандемии, тем сильнее мир ждет вакцину, над разработкой которой сегодня трудятся ученые всей планеты. Однако по самым оптимистичным прогнозам, вакцина появится не раньше 2021 года. Но что мы будем делать все это время? И что еще более важно, что будет, если вакцина вообще не появится?

Как жить с коронавирусом

Давайте представим, что будет, если в ожидании вакцины общество научится жить с постоянно циркулирующей по планете инфекцией: города будут медленно открываться, некоторые свободы будут возвращены, но ограничения могут ввести снова, если не будут соблюдены рекомендации экспертов. Как пишет CNN, тестирование на коронавирус и отслеживание контактов инфицированных станут частью нашей жизни уже совсем скоро.

Скорее всего будут разработаны блокаторы коронавируса, но в то же самое время вспышки болезни могут происходить каждый год, а глобальное число погибших продолжит расти. О подобном развитии событий очень не любят говорить политики, однако многие эксперты воспринимают эту возможность всерьез. Хотите всегда быть в курсе развития ситуации с новым коронавирусом? Подписывайтесь на наш канал в Google News чтобы не пропустить ничего интересного.

Как предполагает профессор здравоохранения Имперского колледжа Лондона Дэвид Набарро, мы не можем быть на сто процентов уверены в том, что вакцина вообще появится. А если появится, то как узнать, пройдет ли она все тесты эффективности и безопасности? Нельзя забывать, что на планете огромное количество вирусов, против которых не существует вакцин. Напомню, срок изготовления вакцины в промышленных масштабах составляет от 12 до 18 месяцев, что, по мнению экспертов, крайне рискованно.

Абсолютно необходимо, чтобы все общества во всем мире были в состоянии защитить себя от коронавируса как постоянной угрозы. Необходимо научиться вести социальную жизнь и экономическую деятельность с постоянно присутствующем в среде вирусом. Профессор Дэвид Набарро

Некоторые специалисты предлагают посмотреть на опыт с ВИЧ/СПИД, когда с помощью противовирусных препаратов удалось сделать болезнь хронической – а ведь всего 40 лет назад это был смертельный приговор. Новаторская разработка ежедневных профилактических таблеток – предконтактная профилактика, или PrEP – привела к тому, что сотни тысяч людей, подверженных риску заражения ВИЧ, не заболели.

Так выглядят улицы индийского города Хайдарабад

Сегодня во многих странах тестируются уже имеющиеся противовирусные препараты, в том числе экспериментальный препарат против Эболы ремдесивир, о котором я недавно рассказывала. Также изучают эффективность лечения инфицированных COVID-19 плазмой крови выздоровевших пациентов. Но насколько эффективным будет лечение на данный момент неизвестно и требуются дополнительные исследования. Что самое важное, любое лечение не предотвратит вспышек, периодически возникающих в обществе – это означает, что с коронавирусом будет легче справится и пандемия утихнет, но болезнь может остаться с нами надолго. Но какой будет жизнь с коронавирусом?

Важно понимать, что если вакцину не изобретут, жизнь не будет такой, как сейчас. Но просто так взять и вернуться к нормальной жизни не получится. Это значит, что по мере того, как страны будут выходить из карантина, эксперты будут подталкивать правительства к внедрению нового неудобного образа жизни, чтобы выиграть время – месяцы, годы или даже десятилетия, пока COVID-19 не будет ликвидирован с помощью вакцины.

Это также означает, что привычка ходить простуженными на работу наконец закончится. Эксперты также прогнозируют, что наше отношение к удаленной работе навсегда изменится и многие продолжат работать из дома, по крайней мере несколько дней в неделю. Также эксперты убеждены, что в краткосрочной перспективе необходимо укреплять систему здравоохранения, включая отслеживание контактов инфицированных, диагностику на рабочем месте, отслеживание симптомов и ранние проявления болезни. Все эти меры, как полагают специалисты, помогут понять необходимость самоизоляции и карантинных мер. Это выполнимо, но сложно. И никто в прошлом не делал ничего подобного.

Коллективный иммунитет

Чем больше проходит времени, тем более весомой становится горячо обсуждаемая перспектива коллективного иммунитета. Его можно обрести, после того, как примерно 70-90% популяции переболеет и станет невосприимчивым к инфекции. В некоторой степени это действительно ограничивает распространение коронавируса, хотя лучше всего добиться иммунитета с помощью вакцины. Подробнее о том, почему вакцинация – это хорошо, читайте в нашем материале.

Корь – идеальный пример. В прошлом каждый год ей заболевали от 2 до 3 миллионов человек, и с коронавирусом все может быть также. Другими словами, количество смертей и страданий от COVID-19 будет огромным, даже если большая часть населения не будет восприимчива к коронавирусу. Все эти предсказания сдерживаются общей верой в то, что в конечном итоге вакцина будет разработана.

Представьте себе мир, в котором не удалось изобрести вакцину против COVID-19