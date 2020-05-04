Что делает нас людьми и узнаем ли мы это когда-нибудь?

Существует множество теорий о том, что делает нас людьми – некоторые из них связаны между собой или взаимосвязаны. Древнегреческие философы Сократ, Платон и Аристотель пытались ответить на этот вопрос, как и бесчисленное множество философов после них. С развитием науки появлялись все новые теории. И хотя однозначного вывода быть не может, нет никаких сомнений в том, что люди действительно уникальны. Фактически, сама способность размышлять о том, что именно делает нас людьми, уникальна, так как ни один другой вид не способен ни на что подобное. Но помимо очевидных интеллектуальных способностей, люди обладают рядом физических, социальных, биологических и эмоциональных качеств. Скорее всего, о многих из них вы даже не задумывались.

Две бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году убили около 200 000 японцев. Ни один другой вид на Земле никогда не обладал такой силой и ни один вид не мог бы ею обладать. Технология, лежащая в основе атомной бомбы, существует только благодаря совместной интеллектуальной работе сотням ученых и инженеров, работающих вместе. Тот же уникальный интеллект и сотрудничество лежат также в основе более позитивных достижений современной цивилизации.

Эволюция человека

Большинство видов живых существ, когда-либо существовавших на нашей планете, вымерли, включая ранних предков человека. Эволюционная биология и научные данные говорят нам, что все люди произошли от обезьяноподобных предков более 6 миллионов лет назад. Информация, полученная из ископаемых останков древних людей и археологических находок, позволяет предположить, что несколько миллионов лет назад существовало от 15 до 20 различных видов древних людей.

Эти виды, называемые гомининами, мигрировали в Азию около 2 миллионов лет назад, а затем в Европу. Весь остальной мир был заселен гораздо позже. Так или иначе, сегодня существует мало свидетельств того, что какие-либо другие гоминины создавали … виды искусства. Только наши предки начали производить превосходные культурные и технологические артефакты, а наши каменные орудия труда постепенно становились все более сложными.

С течением времени форма черепа менялась

Результаты исследования, опубликованного в журнале Science, предполагают, что наши технологические инновации были ключевым фактором, способствующим миграции из Африки. Примерно в то же время мы начали присваивать символические значения таким объектам, как геометрические рисунки на табличках и наскальные рисунки. Ну а если вы по какой-то причине сомневаетесь, что человек произошел от обезьяны, рекомендую к прочтению нашу статью под названием “произошел ли человек от обезьяны?”

Так или иначе, с точки зрения физиологии и генетики у нас много общего с другими приматами, особенно с шимпанзе и бонобо – с ними мы провели больше всего времени на филогенетическом дереве. Однако, как бы мы ни были на них похожи, различия между ними огромны. Так, теории из разных областей исследований, включая биологию, психологию и палеоантропологию, постулируют, что определенные черты являются исключительно человеческими.

Что означает способность говорить

Не совсем ясно, когда и как развилась речь. Но вполне вероятно, что отчасти ее развитие вызвано другой уникальной человеческой чертой: нашими превосходными социальными навыками. Так, сравнительные исследования между людьми и шимпанзе показывают, что, хотя оба будут сотрудничать, люди всегда будут помогать больше. Мы знаем, что шимпанзе также работают вместе и делятся пищей явно бескорыстно. Однако, как пишет BBC Future, Майкл Томаселло из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия, считает, что они будут сотрудничать только в том случае, если что-то получат взамен.

Прямохождение и коллективная работа сделали нас теми, кто мы есть

Также оказалось, что человеческие дети менее избирательны в отношении того, с кем они делятся. А вот шимпанзе в основном делятся только с близкими родственниками, партнерами или потенциальными партнерами. Исследователи считают, что что-то должно было произойти в нашей эволюции чтобы люди все больше зависели друг от друга. Наш мозг нуждался в топливе, чтобы стать больше и совместная охота, возможно, сыграла в этом ключевую роль.

Чтение мыслей

Наши навыки сотрудничества тесно связаны со способностью к эмпатии и распознаванию эмоций других людей. Мы понимаем, что думают другие, основываясь на наших знаниях о мире. Хотя мы не единственные существа, которые понимают, что у других есть намерения и цели, мы, безусловно, уникальны в том уровне абстрактности, с которым мы можем рассуждать о психических состояниях других.

Это говорит нам нечто глубокое о нас самих – если объединить несравненные языковые навыки, способность делать выводы о психических состояниях других людей и инстинкт сотрудничества, в результате получится нечто беспрецедентное – Homo Sapiens. Мы рассказываем истории, мечтаем, воображаем вещи о себе и других и тратим много времени, думая о будущем и анализируя прошлое. Более того, наше фундаментальное желание связывать воедино наши умы позволяет нам использовать опыт других людей, их размышления и воображение, чтобы разум но управлять своим собственным поведением.

Развитие науки и технологий

Стремительное развитие технологий позволило нам мгновенно обмениваться информацией. Эта передача идей помогает нам узнать еще больше об окружающей Вселенной и нас самих. Конечно, мы способны не только на хорошее – наши технологии могут уничтожить все живое на планете. Как писал в своем знаменитом труде “Происхождение видов” Чарльз Дарвин, люди и животные различаются только степенью, а не видом – так, постепенные изменения делают нас особенными и приводят к радикально иным возможностям мышления.

И несмотря на то общее, что есть между нами и другими млекопитающими, мы – единственные существа, пытающиеся понять, откуда мы пришли. Мы также смогли заглянуть в прошлое и предсказываем будущее. Никакой другой вид на это не способен. Но главное, пожалуй, заключается в нашей способности и стремлению творить добро и способности уничтожить единственную планету, которую можем назвать своим домом.

Миллионы лет эволюции сделали нас особенными. Но как?