Правда ли, что люди жестокие по своей природе?

Извините, миротворцы. Результаты исследования, основанного на инновационном подходе к построению карт эволюции смертельного насилия, показало, что Homo sapiens произошел от одной из самых жестоких ветвей млекопитающих. Склонность к дракам заложена в нашей ДНК. Однако, расстраиваться не стоит: исследователи также обнаружили, что нашу склонность к убийству друг друга можно смягчить. На самом деле вопрос о том, почему люди склонны к убийству себе подобных, столетиями терзал многих ученых и философов. Отчасти проблема заключается в том, что сама тема насилия включает в себя огромное количество потенциального влияния извне, которое трудно отделить каким-либо научно обоснованным способом.

Склонность к насилию

Действительно, если внимательно посмотреть на других млекопитающих, то оказывается, что практически у всех уровень смертельного насилия по отношению к представителю того же вида составляет около 0,30% – грубо говоря, существует 1 шанс из 300 быть убитым своим сородичем. А вот для предка человекообразных обезьян (включая нас) этот показатель составлял 1,8%. Причем чем ближе к моменту появления нашего вида, тем выше показатель насилия по отношению к себе подобным, что сделало шансы быть убитым своим соседом 1 из 50, или 2%. Другими словами, наш вид находится на пике неуклонного роста внутривидового смертельного насилия, которое продолжается уже около 100 миллионов лет.

Исследователи, чья работа была опубликована в журнале Nature, собрали данные о более чем 4 миллионах смертей среди более чем 1000 видов млекопитающих, от землероек до китов, а также о 600 человеческих популяциях, датируемых со времен охотников-собирателей и до наших дней. Используя методы моделирования, аналогичные тем, которые позволяют проследить эволюцию конкретных физических признаков, команда составила график распространенности смертельного насилия внутри каждого вида.

Также обнаружилось несколько закономерностей: некоторые виды животных, особенно киты и летучие мыши, как оказалось, прекрасно ладят со своими собратьями. Стоит ли говорить о травоядных млекопитающих, сами понимаете. Но ученые также обнаружили, что чем более социальным и территориальным был вид, тем более распространенным было смертельное насилие между его членами.

Если внимательно посмотреть на круг выше, то можно заметить, что приматы – не единственная ветвь семейного древа со склонностью к убийству себе подобных. Неудивительно, что ученые обнаружили, что хищные плотоядные животные, не принадлежащие к приматам, также склонны быть более жестокими по отношению друг к другу, особенно те, кто живет в социальных, территориальных группах. Еще больше интересных статей о природе человека и эволюции нашего вида читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там выходят статьи, которых нет на сайте.

Люди на самом деле злые?

Однако прежде чем окончательно разочаровываться в роде человеческом, следует взглянуть на вторую часть исследования, которая дает некоторую надежду. Напомню, ученые обнаружили, что резкий всплеск кровопролития, который состоялся примерно в начале железного века, соответствует периоду, когда значительная часть нашего вида бросила охотников-собирателей или покинула небольшие поселения в сравнительно больших городских районах. Это также то время, когда организованные государства усилили конкуренцию за территорию. Мотив и возможность, помните?

И все же, за последнее столетие или около того наблюдается ускоренное снижение уровня смертельного насилия по отношению друг к другу. Сегодня в наиболее развитых обществах уровень убийств составляет менее 1 на 10 000. Таким образом, в то время как результаты исследования убедительно доказывают, что мы по своей природе более жестокие, чем другие млекопитающие, оказалось, что социальные системы и культурные нормы могут держать эту врожденную агрессию в узде.

Увы, кровожадность у нас в крови. Но это не приговор!