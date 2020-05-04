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Люди производят больше углекислого газа, чем все вулканы планеты

Ученые считают, что вулканическая активность может привести, а в далеком прошлом уже привела к вымиранию различных видов животных. Результаты новейших исследований показывают, что в триасовом периоде, который предшествует юрскому, к ударам метеоритов присоединилась серия извержений вулканов. Исследователи полагают, что эти извержения в общей сложности уничтожили почти 60% биологических видов. По сравнению с такими событиями трудно себе представить, как мы, люди, можем повлиять на погодные системы планеты. Но согласно данным научных исследований, мы производим от 40 до 100 раз больше CO2, чем все вулканы на Земле. Так, со времен промышленной революции люди выделили в атмосферу больше CO2, чем падение астероида Чиксулуб, который вызвал глобальное потепление длиной в 100 000 лет.

На позапрошлой неделе обсерватория Deep Carbon опубликовала результаты 10-летнего исследовательского проекта в журнале Elements, целью которого было выяснить, сколько углерода содержится на Земле и где он хранится. Таким образом, они также стремились получить шкалу того, какое влияние люди оказывают на углеродный цикл Земли. Некоторые из их результатов говорят сами за себя.


Выделение углекислого газа

Хотя мы в основном слышим о двуокиси углерода в атмосфере, это всего лишь крошечная часть того углерода, который хранится на Земле. На самом деле весь углерод и углекислый газ над поверхностью – в океанах, лесах, почвах и атмосфере – составляет всего лишь 0,2% всего углерода на планете. Остальная часть – 1,85 миллиарда гигатонн углерода – находится под поверхностью, а почти две трети всего углерода – в плотном ядре Земли. Но в первые дни существования нашего космического дома все было совсем по-другому. Ранняя атмосфера, по сегодняшним меркам, была пропитана углекислым газом. Все изменилось с появлением жизни на нашей планете.

Большое влияние на количество СО2 на ранней Земле оказало появление растений – на протяжении миллионов лет они вытягивали из атмосферы углекислый газ, а когда оказались погребены под землей, скажем, под грязью, то не разрушились и их углерод не был выброшен обратно в атмосферу. Так, погребенный под землей углерод образовал нефть, уголь и газ. Эти процессы длились эпохами, в результате чего кора и мантия Земли стали обогащены углеродом, а атмосфера – относительно низким содержанием CO2.

Сегодня, по оценкам исследователей, в земной коре и верхней мантии хранится около 315 миллионов гигатонн углерода. Как полагают специалисты, все находилось бы в равновесии и дальше – в течение последнего миллиарда лет – если бы не три фактора, которые вызывают серьезные опасения.

Падение астероида

Люди производят больше углекислого газа, чем все вулканы планеты

Астероид изменил климат на нашей планете до неузнаваемости

Хотя можно подумать, что прямой удар массивного метеорита о поверхность Земли сможет всех нас уничтожить, чтобы нарушить углеродный цикл нашей планеты, этому космическому гостю понадобились бы дополнительные факторы – одного удара о землю недостаточно. Недавно ученые доказали, что астероид Чиксулуб, упавший на полуостров Юкатан, уничтожил динозавров. Подробнее я рассказывала в предыдущей статье. После этого удара глобальное охлаждение было вызвано выбросом сульфата в атмосферу. Но сульфат недолговечен и быстро вымывается из атмосферы в виде кислотных дождей. А вот CO2 – нет. Повышенный уровень углекислого газа, оставшийся в атмосфере после удара астероида, поднял глобальную температуру до 5 градусов по Цельсию примерно на 100 000 лет. Еще больше статей о том, какие геологические процессы на Земле могут стать причиной вымирания дикой природы, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен

Извержение вулканов

Люди производят больше углекислого газа, чем все вулканы планеты

Извержения вулканов, безусловно, выбрасывают в атмосферу углекислый газ

Второе, что может нарушить углеродный цикл Земли – это вулканы. Одно из крупнейших вулканических событий в геологической истории произошло чуть более 250 миллионов лет назад, в Сибири. Эти извержения выбрасывали в атмосферу парниковые газы и температура была на 10 градусов выше, чем сегодня, а океаны стали очень кислыми. Немногие виды на планете уцелели. Но мы с вами никогда не сталкивались с крупными разрушающими планету вулканами или метеоритами.


Антропогенный фактор
Люди производят больше углекислого газа, чем все вулканы планеты

Деятельность человека – причина стремительного изменения климата

Как вы, вероятно, знаете, бурная человеческая деятельность стала причиной выброса в атмосферу большего количества CO2, чем от удара астероида Чиксулуб. Удар астероида высвободил сопоставимое количество углерода в атмосферу, которое мы выпустили со времен промышленной революции. Выкапывая и сжигая углерод из земной коры в качестве ископаемого топлива, мы уничтожаем зоны поглощения углерода. Тем самым мы смещаем существующий углеродный баланс – от земной коры обратно в атмосферу. По мере того как мы продолжаем сжигать ископаемое топливо и леса, мы сдвигаем чаши весов углеродного баланса Земли все дальше и дальше, а последствия нашей деятельности останутся, вероятно, дольше, чем на 100 000 лет. О том, каким будет наш мир к 2050 году если количество вредных выбросов в атмосферу не сократиться, читайте в нашем материале.

Люди производят больше углекислого газа, чем все вулканы планеты

Мы, безусловно, маленькие, но нас очень много

04 май 2020 /
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