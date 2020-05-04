Как решить проблему перенаселения Земли?

Общество, которое многие из нас знают, невероятно молодо, если учесть, сколько времени ушло на его создание. На протяжении всей нашей истории мы боролись за выживание и пережили множество катастроф, которые являются одной из причин того, что все религиозные тексты проповедуют рождение детей. Это логично – пока мы развивались, важно было поддерживать численность населения. Но теперь мы столкнулись с противоположной проблемой: кризис перенаселения. На самом деле перенаселение – это очень интересная тема, поскольку впервые в истории нашего вида выживание человечества зависит от способности сдерживать размножение, а не увеличивать его. Но можно ли как-то решить эту проблему?

Почему перенаселение Земли – это плохо?

Важно понимать, что перенаселение любого вида живых существ будет иметь разрушительное воздействие на окружающую среду.То же самое касается и людей. По мере того как семьи продолжают заводить трех и более детей, население продолжает расти. Перенаселение имеет далеко идущие последствия – по иронии судьбы, чем больше людей на Земле, тем ближе мы подходим к окончательному вымиранию. Из этой статьи вы узнаете почему мы вообще столкнулись с этой проблемой и какие способы ее решения предлагают ученые из Conservation Institute.

Экологическое воздействие

Самый очевидный эффект перенаселения – это ущерб, который мы наносим окружающей среде. Чем больше людей на планете, тем больше ресурсов мы используем и тем больше пространства нам нужно. Когда мы используем больше ресурсов и пространства, страдает дикая природа. Каждый человек так или иначе вносит свой вклад в глобальное загрязнение окружающей среды, даже если учесть только питание и транспорт. Еда и вода являются двумя другими экологическими проблемами при обсуждении перенаселения. Многие люди уже сегодня не имеют доступа к еде и воде, а увеличение численности населения означает, что кормить нужно все больше и больше людей. Мы уничтожаем естественные места обитания животных ради сельскохозяйственных угодий. Если население продолжит расти, у нас не останется никаких природных ресурсов.

Каждый человек оставляет после себя экологический след

Рост бедности

Чем больше людей проживает в той или иной стране, тем меньше рабочих мест доступно для ее граждан. Между тем спрос на жилье будет расти, а предложение сокращаться. Стоимость жизни будет расти одновременно с уровнем безработицы и количеством бездомных. Когда это произойдет, резко возрастет преступность, поскольку многие просто не видят другого выхода из сложившейся ситуации. Стоимость продуктов также возрастет, а услуги здравоохранение практически не будут существовать для тех, кто не может их оплатить.

Международные конфликты

По мере роста населения некоторые страны будут лучше адаптироваться, чем другие. Когда пища и вода становятся самыми ценными товарами, конфликт неизбежен. И не важно, насколько великодушным вы себя считаете. Принимая решение о том, чтобы накормить свою семью или дать пищу своему соседу, большинство людей предпочтут накормить семью. Страны станут более изолированными, и конфликты начнут обостряться.

Как решить проблему с перенаселением планеты

Хорошие новост и – будущее не совсем безрадостно, поскольку есть шаги, предприняв которые можно ограничить рост мирового населения. Вот некоторые из способов, которые, по мнению ученых помогут бороться с перенаселением:

Половое воспитание

Половое воспитание – наиболее эффективная стратегия, которая позволяет снизить количество подростковых и нежелательных беременностей. Чем больше дети знают о безопасном сексе, тем меньше вероятность незапланированной беременности в раннем возрасте. В конце-концов, в эпоху интернета мы не можем защитить детей от информации. Они найдут ее сами, как бы взрослые ни старались.

Доступ к контрацепции

Во всем мире происходит много незапланированных беременностей, так как женщины и мужчины попросту не имеют доступа к контрацепции. Контроль над рождаемостью чрезвычайно трудно осуществим в некоторых странах мира, и в сочетании с отсутствием полового воспитания очень часто результатом становится незапланированная беременность. Но даже когда средства контрацепции доступны, далеко не все могут их себе позволить. Одним из решений проблемы может стать внедрение системы, в которой люди могли бы получать контрацепцию бесплатно или со значительной скидкой.

Доступ к образованию

Половое воспитание имеет первостепенное значение, но оно идет рука об руку с общим образованием. Взаимосвязь между образованием и более низким уровнем рождаемости особенно очевидна среди женщин, о чем свидетельствуют статистические данные как развитых, так и развивающихся стран. Образование открывает женщинам массу возможностей и осознание того, что детей можно просто не заводить если не хочешь. При этом уровень репродуктивного насилия во многих развивающихся странах непомерно высокий.

Например, в России миллионы женщин становятся матерями просто потому, “что так принято”, а родители, государство и общество зачастую этого требуют. При этом ситуация такова, что самые бедные люди в мире имеют больше всего детей. Доступ к образованию может это изменить.

Образование и информация

Информирование людей о кризисе перенаселения является одним из самых простых и относительно дешевых решений проблемы перенаселения. Мы должны начать рассказывать о том, куда движется человечество в школах и сделать половое воспитание обязательной дисциплиной. Даже если кто-то мечтал о большой семье, он может изменить свое мнение, ведь чем больше людей решат завести одного или двух детей вместо трех или четырех, то в будущем мы окажемся в гораздо лучшем положении. Наличие большой семьи имеет много преимуществ, но, к сожалению, это экологически безответственно. Многие исследователи сходятся во мнении, что перенаселение – одна из самых больших угроз, стоящих перед человечеством и эту проблему нельзя игнорировать. Если, конечно, мы хотим светлого будущего для своих детей и внуков.

Сегодня на планете проживает около восьми миллиардов человек