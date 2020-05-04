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Как выбрать хорошую автошколу

Первое, о чем думают люди, которые хотят пересесть на свою машину, - это получить права. В настоящее время это возможно только с помощью автошколы, которых сотни. Но на что же обратить внимание, при выборе данного заведения?

Обязательно серьёзно отнеситесь к своему выбору и обратите внимание на несколько значимых критериев. Выбор по принципу «ближе и дешевле» не разумен. Близость автошколы к вашему дому или месту работы - безусловно, имеет значение - вам будет легче попасть в удобно расположенную школу, и вы не пропустите занятия. Однако, если качество преподавания здесь низкое, то в чем польза этих удобств? Примерно это относится и к расценкам - дешевле наверняка означает хуже. Многие люди после таких автошкол учились у частных инструкторов, тратя дополнительное время и деньги.

Желательно выбирать автошколу по отзывам друзей и знакомых - выяснить, как долго один из них учился и каковы результаты. Также помогут обзоры в интернете и соцсетях, - просто не читайте их на сайтах самих школ - там, в большинстве случаев, остаются только положительные отзывы. Например, автошкола метро Новогиреево- имеет хорошую репутацию.

У хорошей автошколы обязательно должны быть все необходимые материальные ресурсы - оборудованные классные комнаты, компьютерные симуляторы, автостоянка, тренировочная площадка для занятий. Последней необходимо уделить особое внимание и увидеть её воочию перед заключением контракта. Бывает, что в автошколах очень скромные площадки, где чего-то не хватает. Например, эстакады. Инструкторы скажут студентам, что они научат их ездить на эстакаде на ближайшем холме, но вы не должны даже слушать такие заявления. На площадке должна быть эстакада, и если её там нет, вряд ли эта школа будет в порядке со всем остальным.

Проверьте расписание занятий заранее, ознакомьтесь со школьным автопарком. Выберите - учиться на машине с автоматической или ручной коробкой передач. Первый вариант, безусловно, проще, но тогда вы не будете иметь права водить машину с механической КП.

Узнайте, как проводятся экзамены в ГИБДД, в каком подразделении, и данная автошкола предоставляет ли машину на время экзамена.

04 май 2020 /
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