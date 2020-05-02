Млечный Путь “выбрасывает” из себя звезды

Да, вы правильно прочитали заголовок. Ученые доказали, что звезды могут быть выброшены за пределы галактики, хотя раньше считалось, что они практически не меняют своих орбит. В ходе нового исследования выяснилось, что скопления сверхновых могут стать причиной рождения рассеянных, вращающихся звезд во внешних звездных ореолах галактик. Звездное гало галактики простирается далеко от самых ярких областей и содержит самые старые звезды. Внешнее гало Млечного Пути также содержит большую часть массы галактики. Новое открытие бросает вызов общепринятым представлениям о том, как формировались и развивались звездные системы на протяжении миллиардов лет.

Как формируются звезды?

Внутри каждой звезды находится натуральный термоядерный реактор, который синтезирует более тяжелые элементы из легких элементов. Так из водорода образуется гелий, из геля – углерод и т.д. Ученые знают об этом, благодаря призрачным частицам – нейтрино, которые фиксируют нейтринными детекторами, установленными в недрах Земли. Сегодня мы также знаем как проходит жизнь и смерть большинства звезд – чем ярче они светят, тем быстрее сжигают ядерное горючее.

Звезды наподобие нашего солнц а живут около 10 миллиардов лет, но звезды в 10 раз массивнее желтых карликов сгорают полностью всего за 25 миллионов лет. При этом звезды намного меньше солнц а должны жить порядка 100 миллиардов лет (только вдумайтесь в эти цифры), что значительно больше, чем возраст нашей Вселенной. Когда жизненный цикл звезды подходит к концу, звезды сбрасывают с себя верхний слой вещества – так массивные звезды становятся сверхновыми, а не массивные медленно окутывает планетарная туманность.

Однако какой бы ни была звезда, в конечном итоге от нее остаются разлетающееся газовое облако и либо нейтронная звезда или черная дыра, либо плотный небольшой объект – белый карлик. Конечно, каждая звезда уникальна, но общий ход жизни и эволюции звезд можно проследить с помощью компьютерных моделей. Еще больше новост ей о последних астроном ических открытиях читайте на нашем канале в Google News

Центр Млечного Пути

С помощью проекта «Обратная связь в реалистичных средах 2» (FIRE-2), астроном ы хотят выяснить как формировались звезды в области галактического гало Млечного Пути. Используя «гиперреалистичные» компьютерные модели из проекта астроном ы из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI) смоделировали нарушения в галактических вращениях, которые в противном случае считались бы упорядоченными.

Согласно результатам моделирования, Млечный Путь вытолкнул звезды из-за мощных взрывов сверхновых звезд. Это представляет большой интерес для ученых потому что когда умирают несколько больших звезд, полученная энергия может вытеснить газ из галактики, который, в свою очередь, охлаждается и становится причиной рождения новых звезд. Как пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, распределение звезд простирается за пределы классического диска галактики.

В прошлом астроном ы предполагали, что галактики формируются в течение длительного периода времени. Считалось, что более мелкие группы звезд войдут в галактику и будут разрушены ею. Это могло бы отбросить некоторые из этих звезд на более отдаленные орбиты. Но исследователи из UCI считают, что эта так называемая «обратная связь сверхновых» на самом деле может быть источником до 40% звезд с внешним гало.

Атомы из которых состоят наши тела зародилась в ядрах сверхновых звезд

По мере вращения центра галактики образуется пузырь, управляемый обратной связью со сверхновой, а на его краю образуются звезды. Выглядит это будто звезды выбрасывают из центра. Как пишет CNN, исследователи заявили, что существует «изрядное количество» наблюдательных данных, свидетельствующих о том, что звезды формируются именно таким образом.

Гало Млечного Пути – это своего рода записи разных периодов существования галактики и с помощью нового проекта FIRE-2 исследователи смогли увидеть происходящее своими глазами. Когда сверхновые звезды взрываются, происходит огромный выброс энергии и газа. Именно они – потоками – выталкивают отдельные звезды в гало Млечного Пути. Но если все действительно так, то что насчет нашего солнц а? К счастью, волноваться не о чем – авторы исследования рассказали Eurekalert, что звезды наподобие нашего солнц а вряд ли окажутся среди потоков газа и энергии, так как их ядра полны металла. В опасности находятся звезды с меньшим количеством металла в ядре, так что если недалеко от такой звезды взорвется сверхновая, ей не сдобровать.

Мы еще многого не знаем о родной галактике