Может ли сыпь на коже быть симптомом коронавируса?

В то время как Центр по контролю заболеваний США добавил шесть новых симптомов COVID-19 к ранее известным, врачи по всему миру сообщают о еще более странных проявлениях новой коронавирусной инфекции. Выходит, атипичная пневмония – далеко не все, с чем может столкнуться инфицированный человек. Как пишет испанская El Pais, команда ученых из Академии дерматологии и венерологии (AEDV) обнаружила связь между тяжелым течением COVID-19 и дерматологическими осложнениями. Более того, согласно данным из Италии, у каждого пятого человека, госпитализированного с COVID-19, может развиться сыпь или наблюдаться изменение кожных покровов.

коронавирус и кожа

В некоторых случаях сыпь потенциально может быть первым или единственным признаком инфекции. Напоминаем, что по данным ВОЗ, основными симптомами коронавируса являются сухой и продолжительный кашель, а также высокая температура, боль в горле и диарея. Врачи также отмечают аносмию – неспособность чувствовать запахи и вкус и боль в горле. Однако до восьми из десяти инфицированных не испытывают вообще никаких симптомов, а по мере распространения вируса возникают новые, нередко многочисленные симптомы.

Так, в последнее время участились случаи высыпания на коже среди зараженных COVID-19. Причину их проявления ученые пока не понимают, но считается, что сыпь может быть побочным эффектом иммунной системы, которая пытается взять инфекцию под контроль. Вот что рассказала Daily Mail Вероника Батай, дерматолог-консультант Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS):

Я видела довольно много пациентов, которые не страдают от экземы или аллергии, у которых внезапно появилась странная сыпь. А пару дней спустя появились типичные симптомы COVID-19. При этом у некоторых пациентов сыпь – единственный симптом.

Сыпь при коронавирусе

Исследование 88 инфицированных пациентов в больнице Лекко в Ломбардии, одном из наиболее пострадавших итальянских регионов, показало, что у 20% из них наблюдались изменения кожи. При этом никто из них не принимал лекарств, которые могли бы вызвать такую реакцию. Восемь из 18 пациентов, которые заметили изменения на своей коже, сообщили о них до появления других симптомов. У некоторых инфицированных врачи обнаружили красные пятна на пальцах ног, так называемые “коронавирусные пальцы”. Подробнее я писала в предыдущем материале.

Кожа – это самый большой орган тела человека. Так что если человек плохо себя чувствует и поражены легкие, то неудивительно, что кожа реагирует на инфекцию. На самом деле, сыпь – обычное явление для любого вируса, включая SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Тем не менее, у разных пациентов разные высыпания.

Как пишут ученые из Академии дерматологии и венерологии (AEDV) в своей работе, опубликованной в The British Journal of Dermatology, в течение двух недель была собрана информация о 375 испытуемых, с подтвержденным COVID-19, у которых наблюдались сопутствующие изменения кожи (которые появляются одновременно) без какой-либо известной причины. В дополнение к сбору информации о состоянии их здоровья, каждый случай был сфото графирован. Ниже представлены пять разных видов сыпи, согласно AEDV:

Шишковидные высыпания на ногах и руках

Этот тип высыпаний наблюдался в 19% случаев у более молодых пациентов на поздних стадиях развития COVID-19. Высыпания наблюдались в течение почти 13 дней и были связаны, как полагают специалисты, с менее тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Везикулезные высыпания

Высыпания герпетического типа наблюдались в 9% случаев и были связаны со средне-тяжелым течением заболевания. Сегодня такие высыпания все чаще встречаются у пациентов среднего возраста.

Крапивница

Красные, зудящие и опухшие пятна на коже были зарегистрированы в 19% случаев. В основном высыпания разбросаны по телу и наблюдались у пациентов с более тяжелым течением болезни. Исследователи отмечают, что сыпь появилась одновременно с другими симптомами COVID-19.

Макуло-папулезные высыпания

Эта сыпь встречается у аффилированных коронавирусом чаще других (наблюдалась в 47% случаев у пациентов с тяжелым течением COVID-19). Клиническая картина часто похожа на картину других вирусных инфекций.

Некроз сосудистой обструкции

Пожалуй, самым неприятным поражением кожи является некроз. Он был зарегистрирован в 6% случаев. Некроз проявляется как следы на коже, напоминающие сетку. Появились у пожилых и наиболее тяжелых пациентов (в этой группе было зарегистрировано 10% смертности).

Авторы исследования отмечают, что работа согласуется с другими данными, которые указывают на то, что существует ряд проявлений COVID-19 помимо кашля, лихорадки и затрудненного дыхания (диарея, аносмия, головная боль, озноб) и что необходимо внимательно отслеживать симптомы, чтобы как можно быстрее выявить инфицированных.

Ну а мы напоминаем, что вне зависимости от пандемии при любых необычных высыпаниях на коже необходимо обратиться к врачу. Между тем, ученые советуют инфицированным COVID-19 не переживать из-за сыпи, так как сама по себе она не представляет опасности. Мойте руки по меньшей мере 20 секунд, при выходе из дома надевайте перчатки и защитную маску и старайтесь как можно реже контактировать с другими людьми. Берегите себя и будьте здоровы.

Сыпь – новый симптом коронавируса