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Как загрязнение воздуха влияет на задержку роста у детей

Незначительные и во многом уже привычные (особенно для больших мегаполисов) выхлопные газы, микроскопические частицы пыли и другие загрязняющие агенты вне всякого сомнения негативно сказываются на нашем здоровье. Ежегодно около 4 миллионов человек гибнут из-за опасных частиц в воздухе, и это только данные Всемирной организации здравоохранения. Но может ли такой воздух оказать негативное влияние на людей, которые еще не родились, а находятся в утробе матери? Исследователи из Института глобального здоровья в Барселоне считают, что да.

По данным ученых, если беременная женщина находится в условиях загрязненного воздуха во время первого триместра (первые 3 месяца беременности), это может впоследствии привести к задержке роста у ее ребенка. Причем грязная среда оказывает влияние не только в первые месяцы жизни малыша, но и вплоть до 4 лет! Под местность с «загрязненным воздухом», согласно определению исследователей, подходит почти любой крупный мегаполис, такой как Москва или Санкт-Петербург.


Источники загрязнения воздуха

Чтобы это выяснить, испанские ученые провели исследование с участием более 1 700 беременных женщин, проживающих в следующих городах Испании: Астурии, Гипускоа, Сабадель и Валенсии. С помощью станций мониторинга они изучали содержание в воздухе этих регионов диоксида азота (NO2), обычно его «выбрасывают» заводы и PM2.5 — мелкой пыли, которая есть в любом городе, которую в основном поднимают автомобили. После первого триместра они начали отслеживать здоровье детей, делая оценку их роста и веса, измеряя размер талии мамы и артериальное давление.

Соответственно, до плода беременной жизни они добираются так же хорошо, как до ее сердца, печени и остальных органов.

Как загрязнение воздуха влияет на задержку роста у детей

Беременные женщины должны находиться в благоприятной экологической среде

После рождения детей исследователи также продолжили свое наблюдение вплоть до того времени, как им исполнилось 4 года. В течение этого времени ученые фиксировали снижение веса и индекса массы тела детей до 30% в сравнении с эталонными шкалами ВОЗ. Наибольшее влияние оказала мелкодисперсная пыль PM2.5, причем задержка роста и набора веса у мальчиков оказалась сильнее, чем у девочек. Кроме того, у сотен детей был выявлен риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, но связать это с вредом от плохой экологии не удалось.

Ранее считалось, что загрязненный воздух оказывает влияние на детей, но только в первые месяцы их жизни. Просто никто не проводил настолько масштабных исследований, как испанские ученые. Первый триместр беременности был выбран специально, поскольку именно это время является наиболее важным для развития плода. Он только начинает формироваться, и на данном этапе уже появляется сердечно-сосудистая система ребенка.

Чтобы сделать исследование более точным, ученые также предварительно провели анкетирование матерей. Их спрашивали о вредных привычках (курение, алкоголь и так далее), заболеваниях, образе жизни. Однако все равно нельзя исключать, что в том или ином случае на рост и вес ребенка оказали влияние именно наследственные факторы и, например, физические нагрузки матери, а не экологическая обстановка.

Чем опасен грязный воздух

На самом деле вышеупомянутые регионы Испании нельзя назвать сильно загрязненными, поэтому даже страшно представить, что если провести подобный эксперимент в более крупных городах — например, в Нью-Йорке, Лондоне или той же Москве. В этих городах содержание вредных веществ и мелкодисперсной пыли гораздо выше. Только в России из-за загрязнения воздуха продолжительность жизни в среднем сократилась на 9 месяцев. Сейчас даже существуют специальные онлайн-карты, где можно изучить концентрацию загрязняющих воздух элементов по районам Москвы. Вблизи мест, где сжигают метан, концентрация вредных веществ часто превышает норму. Не говоря о постоянных выбросах сероводорода — информация об этом периодически появляется в СМИ.

Как загрязнение воздуха влияет на задержку роста у детей

Типичная картина любого промышленного города. Потом все эти частицы попадают в человеческий организм

В прошлом году другая группа ученых исследовала воздействие загрязнения воздуха на развивающийся мозг и психическое здоровье детей. Для этого они проанализировали 145 МРТ-снимков 12-летних детей и использовали адреса их проживания для оценки того, в районе с насколько загрязненным воздухом они живут. Дети, проживающие в районах с более загрязненным воздухом, чаще имели симптомы тревожного расстройства. Более того, у этих детей была повышена концентрация вещества под названием мио-инозитол в той области мозга, которая отвечает за эмоциональное состояние. Его превышение опасно не только психическими заболеваниями, но и также нарушением мыслительных функций.

Как загрязнение воздуха влияет на задержку роста у детей

Из-за грязного воздуха дети развиваются медленнее до 4 лет

02 май 2020 /
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