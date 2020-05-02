Что случится с Солнцем в будущем?

Череда невероятных совпадений привела к тому, что где-то в бесконечном космическом океане, в ничем не примечательной галактике возле самой обычной звезды зародилась жизнь. Это немного странно, но именно энергия солнц а позволила мне написать эту статью, а вам – прочитать ее. солнц е – символ самой жизни. Неудивительно, что наши предки поклонялись ему, наделяя звезду божественной силой. Но если жизнь на Земле когда-нибудь исчезнет, что произойдет с солнц ем? Современная наука и технологии позволили нам не только заглянуть в прошлое Вселенной, но и предсказать будущие события. Из этой статьи вы узнаете, поглотит ли солнц е Венеру, Меркурий и Землю.

Жизнь и смерть солнц

Начнем с того, что солнц е – это обычная звезда. Она озаряет Солнечную систему светом и теплом, устанавливая суточные циклы сна и бодрствования у всех живых организмов на нашей планете. Но солнц е не всегда будет таким. Наступит время, когда наша родная звезда погибнет, а вся Солнечная система превратится в очень неприятное место. Важно понимать, что все физические процессы протекающие на солнц е, в значительной степени определяют физику планет (по крайней мере ближайших к звезде).

астроном ы классифицируют солнц е как молодую звезду с высоким содержанием металлов. Это значит, что солнц е образовалось из останков более древних звезд. Текущий возраст нашего светила исследователи оценивают приблизительно в 4,6 миллиардов лет, а значит, звезда прожила примерно половину своей жизни, так как ее взросление – фаза главной последовательности – длится 10 миллиардов лет. После завершения этого срока наступит следующий этап ее эволюции. По мере того, как солнц е расходует запасы своего водородного топлива, оно становится все горячее, а его светимость увеличивается. К тому моменту, когда солнц е отметит свой 5,6 миллиардный день рождения, оно будет в 11 раз ярче, чем сегодня.

Исследователи полагают, что уже к этому моменту на нашей планете либо произойдет кардинальное изменение жизни, либо она и вовсе исчезнет. Вообще, некоторые ученые считают, что человеческая цивилизация погибнет задолго до того, как солнц е превратится в красного гиганта. Подробнее об этом я рассказывала в предыдущей статье.

Красный гигант

Превращение желтого карлика в красного гиганта является одним из самых необычных превращений, известных современной науке: гелиевое ядро солнц а, размером с гигантскую планету, сжимается и нагревается. В ответ на это солнц е станет шире в 100 раз. Разросшееся светило поглотит Меркурий и Венеру, а возможно, и Землю. астроном ы, наблюдающие из другой Солнечной системы, классифицировали бы эту раздутую версию нашего солнц а как красного гиганта.

Необходимо отметить, что с превращением солнц а в красный гигант неизбежно произойдут новые виды термоядерных реакций, в результате которых ядро звезды еще больше сожмется и нагреется. Когда температура ядра достигнет 100 миллионов градусов по Цельсию, гелий воспламенится и начнет плавиться в углерод и кислород. Это приведет к тому, что солнц е будет несколько уменьшаться, но через некоторое время – и в течение следующих 100 миллионов лет – оно снова начнет расширяться. На последней фазе жизни произойдет циклический, мягкий выброс газа – астроном ы называют это планетарной туманностью.

Еще три с половиной миллиарда лет спустя яркость солнц а возрастет на 40%. К этому времени, как полагают исследователи, наша планета превратится в нечто, напоминающее современную Венеру: вода с поверхности Земли полностью исчезнет, что приведет к окончательной гибели всех наземных организмов (при условии, что они смогли адаптироваться к изменившимся условиям миллиарды лет назад). Спустя еще 6,4 миллиардов лет, солнц е начнет относительно быстро расширяться, сохраняя постоянную светимость. В итоге через 7 миллиардов лет от настоящего времени наша родная звезда превратится в субгиганта – звезду, в ядре которой закончилось все водородное топливо.

Сегодня около 10 миллиардов красных гигантов пылают в галактике Млечный Путь. Среди всех этих старых звезд, возможно, некоторые породили новую жизнь в далеких мирах, наподобие Европы и Энцелада. Как думаете, могут ли формы жизни развиваться на планетах во время разных этапов звездной эволюции? Поделитесь ответом в комментариях к этой статье и присоединяйтесь к участникам нашего Telegram чата, где мы общаемся обо всем на свете.

Наше солнц а – самая обычна звезда по галактическим меркам