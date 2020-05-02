5 интересных фактов о лох-несском чудовище

Если вы никогда не слышали про лох-несское чудовище, то, скорее всего, мы с вами с разных планет. Именно этот таинственный обитатель шотландского озера является самым известным поводом для споров, с точки зрения существует он или не существует. Местные жители уверяют, что чудовище живое и есть масса доказательств его существования. Им вторят представители туристического бизнеса, которые неплохо зарабатывают на образе этого монстра, посмотреть на которого приезжает очень много туристов. На деле нет как доказательств, так и опровержений его существования. Мы не будем сейчас в сотый раз спорить на эту тему, а просто обсудим интересные факты о нем. Будем считать, что лох-несское чудовище, как кот Шредингера — оно и есть, и нет одновременно.

Несси или лох-несское чудовище

Для начала надо определиться с названием. Часто можно встретить для этого мифического монстра название ”Несси”, но большая часть людей называет его ”лох-несское” чудовище. В чем же разница?

На самом деле, ни в чем, и разницы просто нет. Несси — это короткое обозначение озера Лох-несс, в котором согласно легендам и живет монстр. Этим словом пользовались в основном местные жители, когда сокращенно называли озеро. Так постепенно название озера перешло и на его обитателя.

Так что, никакой мистики и никакого второго монстра. Несси, лох-несское чудовище и чудовище Лох-Несс — это одно и то же существо. Больше не путайтесь.

Что такое лох-несское чудовище

Странный факт, но даже многие из тех, кто говорит, что чудовища не существует, стараются объяснить то, что другие люди видели и приняли за монстра.

Согласно самому популярному объяснению, обитатель таинственного озера может являться или гигантским осетром, угрем, или вовсе динозавром, который чудом дожил до наших дней.

Памятник Несси

Обе эти теории имеют тонну опровержений. Например, нет ни одного зафиксированного случая, когда осетр или угорь вырастал хотя бы до сопоставимых размеров. Биологи считают, что такой рост просто невозможен. Хотя, именно осетры известны тем, что могут сильно превосходить свои базовые размеры.

Пока доказательством того, что Несси не может быть динозавром, в первую очередь, является даже не сомнение в том, что оно прожило миллионы лет, а то, что в озере просто недостаточно биомассы для того, чтобы прокормить такого огромного ящера. В итоге, его существование в озере невозможно физически. Точнее физиологически.

Когда в первый раз увидели чудовище озера Лох-Несс

Первым письменным упоминанием о таинственном существе в известном ныне озере являются воспоминания святого Колумбы. Встреча эта произошла еще в VI веке нашей эры.

Из его жизнеописания следует, что однажды он увидел, как местные жители хоронили одного из своих, и они рассказали ему, что на бедолагу напало чудовище, которые жило в озере.

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Реальная встреча святого с Несси состоялась в тот момент, когда один из его учеников прыгнул в воду, чтобы переплыть узкий пролив и пригнать лодку. В этот момент из воды поднялось то самое чудовище и только чудом Колумба смог отогнать его с помощью молитвы. К этому можно относиться по-разному, но именно тогда была задокументировала первая встреча со странным существом.

Конфликт шотландцев и англичан из-за Несси

Эти два народа и так всегда недолюбливали друг друга, хоть и являются частью одной страны, но в 1933 году у них возник очередной серьезный конфликт.

Тогда англичане захотели прийти и убить лох-несское чудовище. Сделать они это хотели для того, чтобы выставить его чучело в Музее естествознания в Лондоне. Конечно, шотландцам это очень не понравилось. В первую очередь, они были недовольны из-за того, что Несси уже стала их достоянием и вошла в традиции народа. Но даже с этим можно было смириться, а вот то, что чучело монстра стояло бы именно в лондонском музее, просто приводило местных жителей в бешенство.

Говорят, что на этом видео на фоне рыбки проплыло лох-несское чудовище. Верится с трудом. Да и где вообще была установлена эта камера?

Местные законодатели даже начали готовить документы, запрещающие такую деятельность, а простые жители были готовы лично броситься защищать чудовище, но до этого не дошло. Постепенно активность сошла на нет и англичане как-то передумали вести подобную охоту. Возможно, они поняли, что никого не поймают.

Лох-несское чудовище могли перепутать со слоном

Самое вкусное я приберег напоследок. Британский палеонтолог Нейл Кларк в 2005 году провел интересное исследование, которое привело его к выводу, что Несси может быть слоном.

Для того, чтобы прийти к такому объяснения, он сверил даты, когда было зафиксировано появление чудовища и периоды гастролирования в близлежащих населенных пунктах бродячих цирков.

В итоге, он пришел к выводу, что именно купающиеся слоны могли быть приняты местными жителями и гостями региона за монстра. Когда слон плывет, он держит над водой хобот, а голова может быть похожа на спину чудовища. Если смотреть издалека, то такие ошибки вполне возможны.

Существует ли лох-несское чудовище

Стоит быть реалистами и понимать, что, вероятно, древнего монстра, который каким-то чудом прожил в одном озере миллионы лет, не существует. С другой стороны, как же интересна такая легенда.

Я не один раз был в Великобритании, и когда оказывался в районе Шотландии, хотел заехать на это озеро, но каждый раз не получалось. Даже на меня это производит какое-то зачаровывающее впечатление, не говоря уже о простых туристах.

Но раз уж мы говорим о реальных вещах, то проводились исследования, согласно которым из озера брались пробы выводы, чтобы понять, какой биоматериал в них присутствует и ничего необычного там не нашли. Все, что обнаружили ученые, было следами обычных животных и рыб этого региона. Даже разговоры о подводных тоннелях, по которым чудовище могло на время уплывать из озера, не имеют под собой оснований.

Опровержением того, что кто-то большой плыл по воде, могут быть сильные течения в озере. Они незаметны глазу, но могут переносить по воде большие предметы, которые и принимались людьми за чудовище.

Получается, Несси не существует? Или мы просто недостаточно хорошо его искали? Или оно пока не хочет, чтобы мы его нашли? Давайте оставим легенду легендой и не будем полностью отрицать существование монстра. Хотя бы для того, чтобы было, о чем поспорить.

Хорошо, что есть такие легенды. О них всегда можно поговорить и поспорить.